Bị tịch thu xe máy vì để bạn 'thả 2 tay nhảy múa' khi điều khiển

Quảng NgãiThiếu niên 17 tuổi đứng tên đăng ký xe máy, để bạn đồng niên chở trong tình trạng thả 2 tay nhảy múa để livestream, bị cảnh sát tịch thu xe.

Ngày 29/8, Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản và phạt hai thiếu niên 17 tuổi ở xã Vệ Giang và xã Long Phụng (phía nam thành phố Quảng Ngãi cũ), đồng thời phạt 6 triệu đồng và tịch thu xe.

Thiếu niên buông tay lái, đứng trên xe tay ga rồi nhảy múa. Ảnh cắt từ video

Theo cảnh sát, một tuần trước, thiếu niên ở xã Vệ Giang cùng nhóm bạn cùng lứa rủ ra trung tâm Quảng Ngãi chơi. Tại đường Hùng Vương, cậu ta đã để người bạn ở xã Long Phụng cầm lái, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Trong livestream của các thiếu niên khác trong nhóm cho thấy, người cầm lái đã buông cả hai tay, đứng lên và nhảy múa. Người dân sau đó phản ánh với cảnh sát.

Làm việc với công an, thiếu niên cầm lái thừa nhận chưa có bằng lái, do phấn khích và "muốn thể hiện để khoe trên mạng xã hội" nên đã buông tay, nhảy múa.

Căn cứ Nghị định 168, Đội CSGT đường bộ số 1 xác định, hai thiếu niên đã vi phạm các lỗi như buông hai tay khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm và giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định.

Trước đó, hồi đầu tháng, Phòng CSGT cũng đã phối hợp với Công an phường Kon Tum tịch thu xe của thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy khi chở cô gái phía sau.