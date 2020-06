Bí thư xã giết người bị khởi tố thêm tội

Đắk NôngĐỗ Văn Minh, 49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, bị khởi tố thêm tội Xâm phạm mồ mả, sau gần hai tháng giết người, tạo hiện trường giả.

Quyết định khởi tố thêm tội đối với Đỗ Văn Minh (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) được VKSND Đăk Nông phê chuẩn ngày 26/6. Trước đó, Minh bị khởi tố về tội Giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đỗ Văn Minh khi bị bắt hôm 10/5. Ảnh: Ngọc Oanh.

Theo điều tra, Minh tham gia sàn giao dịch cà phê và nợ hơn 10 tỷ đồng. Hôm 9/4, ông ta mua gói bảo hiểm nhân thọ trọn đời, mỗi năm đóng hơn 200 triệu đồng. Minh lên kế hoạch tạo hiện trường giả mình chết, để vợ con được hưởng 18 tỷ đồng bảo hiểm.

Ngày 25/4, Minh chạy ôtô đến nghĩa trang ở huyện Đăk Glong (Đăk Nông) đào mộ lấy xác của một người vừa chết vì ung thư, nhưng do mệt nên bỏ cuộc giữa chừng.

Chiều 4/5, Minh ghé chòi rẫy của cháu vợ - anh Trần Nho Vương, 25 tuổi, đang ở làm thuê ở gần khu rẫy của mình tại huyện Đăk G'long để ăn uống.

Khuya cùng ngày, Minh dùng búa rìu đánh anh Vương tử vong. Ông ta đưa thi thể lên ôtô, chạy đến quốc lộ 28 (xã Đăk Som, huyện Đăk G'Long), cách nơi gây án khoảng 70 km, tông vào cột mốc bên đường nhằm tạo hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường giả vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 28. Ảnh: Ngọc Oanh.

Trước khi đốt xe bằng ba can dầu, một can xăng (mỗi can 30 lít), Minh lấy đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân, bỏ lại chìa khóa trên ôtô. Minh đi bộ về nhà dân cách hiện trường 1,5 km để lấy xe Wave đã gửi trước đó, rồi bỏ trốn.

Nhận ra ôtô, đồng hồ, chùm chìa khóa của Minh, một ngày sau, gia đình xin đưa thi thể về Lâm Đồng mai táng. Trong khi bố mẹ anh Vương hay tin, liền bắt xe lên Đăk Nông, ròng rã tìm con trai suốt bốn ngày.

Tuy nhiên, từ các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cảnh sát xác định vụ cháy xe có dấu hiệu dựng hiện trường giả. Thi thể trên xe là anh Vương, chứ không phải Đỗ Văn Minh - Bí thư xã Liên Hà.

Hôm 10/5, Minh bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

6 ngày gây án và lẩn trốn của Bí thư xã 6 ngày gây án và lẩn trốn của bí thư xã. Video:Trần Hóa - Khánh Hoàng.

Trần Hóa