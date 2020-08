Bí thư xã giết người bị cáo buộc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Đắk NôngĐỗ Văn Minh, nguyên Bí thư xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) bị điều tra hành vi chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng trước khi giết người, đốt ôtô.

Đỗ Văn Minh, 49 tuổi, bị Công an tỉnh Đăk Nông khởi tố thêm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Hủy hoại tài sản, ngày 17/8.

Trước đó, ông ta bị điều tra về tội Giết người và Xâm phạm mồ mả do sát hại cháu vợ, tạo hiện trường giả nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Đỗ Văn Minh lúc bị bắt hồi tháng 5. Ảnh: Ngọc Oanh.

Theo điều tra, đầu năm nay Minh nhận 3 tỷ đồng tiền cọc bán 35 ha đất tại huyện Đăk G'long (giá 430 triệu đồng mỗi ha) cho hai người ở Đồng Nai. Bí thư xã có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc xin cấp phép dự án chăn nuôi heo nhưng không thực hiện.

Hồi cuối năm 2019, Minh nói có thể mua đất giá rẻ tại xã Liên Hà cho một công ty muốn làm dự án trồng hoa. Người phụ nữ ở Hà Nội hai lần chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản cho ông ta mua giúp. Tuy nhiên, Minh không mua đất mà sử dụng để mua bán cà phê trực tuyến và trả nợ.

Ngoài ra, từ năm 2016, Minh vay của 13 người nhưng chưa trả. Cơ quan điều tra tình nghi ông ta chiếm đoạt tổng cộng hơn 23 tỷ đồng.

Về hành vi hủy hoại tài sản, công an xác định, Minh đốt ôtô bán tải để tạo hiện trường giả trong khi chiếc xe đang được thế chấp ngân hàng, còn nợ hơn 97 triệu đồng.

Minh đốt ôtô bán tải tạo hiện trường giả trên quốc lộ 28, hồi đầu tháng 5. Ảnh: Ngọc Oanh.

Bí thư xã Liên Hà bị cáo buộc gây ra vụ án mạng rúng động dư luận hồi tháng 5 - giết cháu vợ, đốt xác tạo hiện trường giả chết, để vợ con được hưởng 18 tỷ đồng bảo hiểm. Gói bảo hiểm nhân thọ trọn đời Minh mới mua ngày 9/4, mỗi năm đóng hơn 200 triệu đồng. Ông ta nảy sinh ý định này do nợ nần nhiều người và thua lỗ hơn 10 tỷ đồng khi tham gia sàn giao dịch cà phê trực tuyến.

Điều tra bước đầu xác định, để có người "chết thay mình", ngày 25/4, Bí thư xã chạy ôtô đến nghĩa trang ở huyện Đăk Glong (Đăk Nông) đào mộ định lấy xác một người vừa chết vì ung thư, nhưng do mệt nên bỏ cuộc giữa chừng.

Chiều 4/5, Minh ghé chòi rẫy của cháu vợ - anh Trần Nho Vương, 25 tuổi, tại huyện Đăk G'long. Khuya hôm đó, ông ta dùng búa đánh anh này tử vong, đưa thi thể lên ôtô bán tải, chạy đến quốc lộ 28 (xã Đăk Som, huyện Đăk G'Long) - cách nơi gây án khoảng 70 km.

Minh lái xe tông vào cột mốc bên đường nhằm tạo hiện trường vụ tai nạn. Trước khi đốt xe bằng 3 can dầu, một can xăng (mỗi can 30 lít), Minh lấy đồng hồ của mình đeo vào tay anh Vương, đưa thi thể vào ghế lái, bỏ lại chìa khóa trên ôtô. Ông ta đi bộ về nhà dân cách hiện trường 1,5 km để lấy xe Wave (đã gửi trước đó) rồi bỏ trốn.

Gia đình Bí thư xã nhận ra ôtô, đồng hồ, chùm chìa khóa của Minh nên xin đưa thi thể về Lâm Đồng mai táng. Trong khi đó bố mẹ anh Vương đi tìm con "mất tích" trong nhiều ngày.

Từ các dấu vết thu thập được, cơ quan điều tra xác định đây là hiện trường giả. Kết quả giám định cho thấy thi thể trên xe là anh Vương chứ không phải Minh.

Hôm 10/5, Minh bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước. Cơ quan chức năng đã đình chỉ chức vụ của ông ta, phục vụ công tác điều tra.

6 ngày gây án và lẩn trốn của Bí thư xã 6 ngày gây án và lẩn trốn của bí thư xã.

Trần Hóa