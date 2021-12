Bí thư Thủ Đức: 'Thành phố cần nhiều thẩm quyền để phát triển'

VnExpress phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hiếu về những khó khăn, thuận lợi sau khi mô hình "thành phố trong thành phố" đầu tiên của cả nước được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Đến nay sau gần một năm lập TP Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức, cuộc sống của người dân ở đây thay đổi như thế nào?



- Ở những vấn đề thuộc thẩm quyền, Thủ Đức phối hợp các sở ngành giải quyết như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ví dụ, tại khu 4,39 ha ở phường Bình An (hiện là phường An Khánh) được xác định nằm ngoài ranh quy hoạch theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thành ủy và HĐND TP HCM, vừa qua chính quyền tiến hành lập lại hồ sơ bồi thường cho người dân.

- Tại hội nghị thu hút đầu tư vào Thủ Đức mới đây, có ý kiến nói rằng là thành phố hình thành từ 3 quận, có diện tích lớn, dân số đông, rất tiềm năng nhưng thẩm quyền của Thủ Đức không khác gì các quận huyện. Bởi đụng đến cái gì thành phố cũng phải đề xuất, xin TP HCM. Đánh giá của ông về vấn đề này ra sao?

- Nói Thủ Đức không khác gì các quận, huyện khác cũng chưa chính xác lắm. Bởi về mặt quy mô, tính chất, Thủ Đức có sự khác biệt những địa phương khác. TP HCM cũng có cơ chế phân công các lãnh đạo sở ngành hình thành tổ công tác để hỗ trợ Thủ Đức đẩy nhanh các nhiệm vụ.

Ví dụ ở lĩnh vực quy hoạch, TP HCM giao Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc thường xuyên phối hợp Thủ Đức rà soát tất cả vấn đề quy hoạch để có giải pháp, phương án khả thi. Liên quan bồi thường giải phóng mặt bằng, thành phố giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có tổ công tác đặc biệt hỗ trợ Thủ Đức giải quyết các vấn đề liên quan. Như vậy, thay vì lãnh đạo Thủ Đức phải đi lên các sở, ở đây các lãnh đạo sở, ngành cùng đi xuống, cùng chia sẻ với địa phương...

Tuy nhiên, để phục vụ người dân, doanh nghiệp và động lực phát triển mới, Thủ Đức mong có những chức năng, nhiệm vụ và được phân cấp, ủy quyền giải quyết nhanh công việc hơn. Với những vấn đề trong thẩm quyền TP HCM, chúng tôi đang kiến nghị lãnh đạo thành phố để có Nghị quyết về việc này.

Đơn cử, chúng tôi đang xin TP HCM giao cho Thủ Đức quản lý toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn và địa phương sẽ thành lập một trung tâm để quản lý. Khi đó, tất cả vấn đề hạ tầng được tập trung về một đầu mối, thay vì việc duy tu, bảo dưỡng đường do Sở Giao thông Vận tải phụ trách, lĩnh vực công viên cây xanh, thoát nước do Sở Xây dựng, rồi xử lý rác thải do Sở Tài nguyên và Môi trường... như hiện nay.

Nếu làm như trên, các nhu cầu người dân, doanh nghiệp sẽ được thực hiện nhanh chóng nhất ngay tại địa bàn. Việc này cũng là cách thực hiện đột phá yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị. Vì chính quyền đô thị là phải quản trị được đô thị của chính mình và tiếp cận sớm nhất, nhanh nhất và sát nhu cầu người dân nhất. Địa phương sẽ là nơi rành rẽ nhất các vấn đề trên địa bàn, biết được đường chỗ nào đang có "ổ voi", chỗ nào ngập úng, cây xanh nào đang chết, chỗ nào thiếu sáng...

Với các cơ chế thuộc thẩm quyền Trung ương, hiện UBND TP HCM lập ra các tổ công tác phối hợp viện nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp rồi cả các chính quyền địa phương xây dựng dự thảo cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức trình Trung ương.