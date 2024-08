Bí thư Thành ủy TP HCM bị tội phạm mạo danh để mượn tiền

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị các ngành chức năng ngăn chặn, xử lý tội phạm lừa đảo qua mạng; ngay cả ông và nhiều lãnh đạo đầu ngành cũng bị mạo danh để mượn tiền.

Nội dung trên được Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nói khi chủ trì hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ngày 1/8.

Bí thư Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị sơ kết cải cách tư pháp, ngày 1/8. Ảnh: An Phương

Đề cập thực trạng tội phạm lừa đảo qua mạng, sử dụng công nghệ cao, đang phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân, ông Nguyễn Văn Nên cho biết không chỉ người dân mà cán bộ, lãnh đạo trong hệ thống chính trị cũng bị. Tình trạng này diễn ra ngày càng nhiều, "ngày nào cũng có thông tin người này người kia bị lừa tiền".

Ông kể, khi đi họp ngoài Hà Nội, một cán bộ cao cấp nói "nhận được điện thoại xưng Bí thư Nguyễn Văn Nên hỏi mượn tiền". "Người này bảo nghe tiếng rất giống tôi, sau khi kiểm tra lại thì đó là số điện thoại của một người khác", ông Nên nói, thêm rằng "nhiều người cũng gọi tôi hỏi 'có làm ăn gì không mà đi huy động vốn, mượn tiền".

Ngoài ra, một số cán bộ Thành ủy, đứng đầu các cơ quan ở thành phố cũng bị dựng lên câu chuyện để tống tiền. Hay lãnh đạo các cấp, tòa án, công an, VKS... đều có thể bị lợi dụng hình ảnh để lắp ghép đi lừa đảo.

Bí thư Thành ủy ghi nhận trong thời gian qua công an và các ngành chức năng đã rất tập trung ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, song vẫn cần người dân hỗ trợ tích cực, nhất là phải nâng cao ý thức cảnh giác để không sập bẫy.

Bí thư Nguyễn Văn Nên tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM diễn ra hồi tháng 6. Ảnh: An Phương

Trước đó, hồi tháng 6, tại hội nghị lần thứ 31 Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI, trung tướng Lê Hồng Nam (Giám đốc Công an TP HCM) cho biết tội phạm lừa đảo qua mạng đang ngày càng tràn lan. Tuy nhiên, tỷ lệ khám phá các vụ án này còn thấp, chỉ 20%, và tiền thu hồi được không nhiều do dòng tiền đã luân chuyển qua nhiều tài khoản và đưa ra khỏi Việt Nam.

Do đó, Công an TP HCM đang triển khai, xây dựng app an ninh trật tự cài trên điện thoại của người dân. Ứng dụng này sẽ cung cấp thông tin cho người dùng, giúp họ nhận diện các hành vi, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng công nghệ thông tin để lừa đảo. Mục tiêu để người dân có ý thức đề phòng như không tương tác, không cung cấp thông tin, nhờ người thân giúp đỡ và báo công an ngay nếu nghi ngờ.

