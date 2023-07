Bí thư quận đề nghị Hà Nội giám sát chung cư chậm cấp sổ hồng

Bí thư quận Thanh Xuân cho rằng việc chậm cấp sổ hồng phổ biến ở nhiều chung cư nên đề nghị HĐND TP Hà Nội giám sát trên phạm vi toàn thành phố.

Tình trạng hàng loạt chung cư như The Legacy, Golden West, Star City chậm cấp sổ hồng được cử tri quận Thanh Xuân nêu ra tại cuộc tiếp xúc đại biểu HĐND TP Hà Nội, sáng 10/7.

Bà Bùi Huyền Mai, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, cho hay việc chậm cấp sổ hồng do "các vi phạm với mức độ khác nhau của chủ đầu tư". Sau khi kiểm tra, Bộ Xây dựng không nghiệm thu để đưa công trình vào sử dụng, hoặc công an không chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

"Về lý thuyết là không đủ điều kiện đưa người dân vào ở. Nhưng thực tế, người dân vẫn đang sử dụng căn hộ với lý do không có chỗ ở nào khác", bà Mai nói.

Cư dân The Legacy đề nghị chủ đầu tư trả sổ hồng và phản đối việc bị cắt nước. Ảnh: Danh Lam

Bà Mai cho biết đã báo cáo Ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội và đề nghị tổ chức đoàn giám sát "làm đến cùng vấn đề này", dự kiến trong tháng 7 hoặc 8.

Tuy nhiên, theo bà Mai việc giám sát phải thực hiện trên toàn thành phố, bởi số lượng chung cư vướng mắc sổ hồng rất nhiều. Đoàn giám sát cần khoanh lại thành nhóm vi phạm và mức độ, từ đó có biện pháp xử lý triệt để.

Dẫn lại thông tin được VnExpress phản ánh hôm 8/7, bà Mai cho biết chung cư The Legacy là một trong những điểm nóng trên địa bàn. Người dân sử dụng băng rôn, khẩu hiệu phản đối chủ đầu tư chậm trả sổ hồng, bàn giao thiếu tiện ích, trong khi lại cắt nước sinh hoạt với lý do dân không đóng phí dịch vụ.

Bí thư Quận ủy cho rằng Thanh Xuân là "quận chung cư", việc quản lý hàng chục tòa nhà rất phức tạp. Bà đề nghị cán bộ phường vận động hòa giải tranh chấp và người dân chấp hành pháp luật, không tạo thêm điểm nóng.

Thống kê của Hiệp hội bất động sản Việt Nam VnREA cho thấy cứ 10 chung cư có một chung cư xảy ra tranh chấp, trong đó chậm trả sổ hồng là xung đột phổ biến.

Ông Lê Thanh Hoàn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đánh giá nguyên nhân chậm trễ trả sổ hồng cho cư dân "hầu hết xuất phát từ phía chủ đầu tư". Ví dụ, có chung cư bàn giao rồi, nhưng đến khi hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để cấp sổ mới phát hiện việc xây không đúng diện tích; xây không đúng thiết thiết kế; chuyển mục đích sử dụng nhưng chưa được cấp phép; tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy chưa đáp ứng; hoặc do chủ đầu tư chưa nộp đủ tiền sử dụng đất.

Ủy viên Ủy ban Pháp luật cho rằng đây là hệ quả do buông lỏng quản lý và luật không quy định rõ ràng việc cấp sổ hồng khi bàn giao nhà. Sở Xây dựng đồng ý cho chủ đầu tư bàn giao nhà sau khi xem xét thủ tục, giấy tờ, nhưng việc cấp sổ hồng lại do văn phòng đăng ký đất đai nhà ở phụ trách. "Vì vậy mới có thực trạng văn phòng này kiểm tra thủ tục thấy thiếu hồ sơ nên không đồng ý cấp sổ", ông Hoàn nói.

Tại Hà Nội, ba tháng qua liên tục xảy ra tranh chấp chung cư ở nhiều quận: Việt Đức Complex; The Legacy, TNR Gold Season 47 Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân); Dreamland Bonanza (Nam Từ Liêm); CT3 khu đô thị Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Housinco Premium (Thanh Trì); Phú Thịnh Green Park (Hà Đông); Kosmo Tây Hồ...

Sơn Hà - Võ Hải