Bí thư Đà Nẵng làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ, ngày 3/9.

Ông Quảng 56 tuổi, quê Hải Phòng, có học vị tiến sĩ Luật, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và Đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Nguyễn Văn Quảng tại sự kiện ngày 30/6/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông trưởng thành từ ngành kiểm sát, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng; Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP HCM; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM; Phó viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2015-2020.

Cuối năm 2019, ông được Ban Bí thư luân chuyển làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Gần một năm sau, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy. Sau khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam thành thành phố trực thuộc Trung ương, ông tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy cho đến nay.

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ, chịu trách nhiệm quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên phạm vi cả nước. Hiện cơ quan này do ông Đoàn Hồng Phong làm Tổng Thanh tra, các Phó tổng gồm Nguyễn Văn Quảng (Thường trực), Lê Sỹ Bảy, Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Cường và Lê Tiến Đạt.

Vũ Tuân