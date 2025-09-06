Bị thắc mắc vì kết hôn sớm

SingaporeNăm ngoái, Nur Dzakiyyah Isaman, 20 tuổi, kết hôn khi mới hoàn thành ba tháng thử việc khiến bạn bè ngỡ ngàng.

Chồng cô, Muhammad Danish Hussien, 22 tuổi, khi đó cũng vừa hoàn thành những tháng cuối nghĩa vụ quân sự. Quyết định của họ, đi trước gần một thập kỷ so với tuổi kết hôn trung bình ở Singapore (khoảng 30 tuổi), khiến gia đình và bạn bè sốc. Một số người còn nghi ngờ cô mang thai.

Trong buổi gặp gia đình, họ hàng liên tục hỏi cô Tại sao muốn kết hôn trẻ thế? Cháu không muốn học tiếp, theo đuổi sự nghiệp trước khi ổn định sao? Cháu nghĩ hôn nhân dễ dàng à?

Do tuổi còn trẻ, họ phải tham gia lớp chuẩn bị hôn nhân bắt buộc và tư vấn tâm lý trước khi đăng ký kết hôn. Chưa đủ 21 tuổi, Dzakiyyah không đủ điều kiện đứng tên nhà ở xã hội (HDB). Điều này làm trì hoãn ước mơ mua một căn hộ Build-to-Order (BTO) - cột mốc mà nhiều người Singapore xem là bước khởi đầu của hôn nhân.

Cô buộc phải thuê căn hộ studio ở cùng chồng. "Dù vậy, quyết định kết hôn là điều tuyệt vời nhất trong đời", cô nói. "Mỗi người sẽ có trải nghiệm khác nhau".

Đối với Natthan, 26 tuổi và Joye Hannah Lee, 25 tuổi, hôn nhân đến rất sớm nhưng thuận tự nhiên. Họ gặp nhau trong sinh hoạt nhà thờ giữa 2021. Những cuộc trò chuyện trực tuyến nhanh chóng mở ra các buổi đi chơi nhóm, trong đó có một chuyến đạp xe khiến cả hai tin vào tình yêu sét đánh.

"Người này sẽ là chồng con", Lee nói với mẹ. Giữa 2022, họ chính thức hẹn hò và đi thẳng đến hôn nhân. Natthan lấy điện thoại ra xem lịch học và thống nhất ngày cưới mà không suy nghĩ hay do dự.

Họ kết hôn ngày 8/4/2023 khi Lee vẫn là sinh viên đại học. Cô nói họ ở bên nhau thường xuyên đến mức việc tạm biệt vào cuối ngày không còn quan trọng, và hôn nhân giúp họ chia sẻ cuộc sống một cách tự nhiên.

Natthan Lee và Joye Hannah Lee ở căn hộ riêng tại Singapore, tháng 8/2025. Ảnh: CNA

Đôi vợ chồng này nằm trong số ít người Singapore kết hôn trẻ khi độ tuổi kết hôn lần đầu tiếp tục tăng, từ 30,2 lên 31,1 tuổi với nam và từ 28,2 lên 29,6 tuổi với nữ trong giai đoạn 2014–2024, theo Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình.

Ngược lại, số người kết hôn dưới 24 tuổi giảm từ 3.695 vào năm 2020 xuống 3.105 vào năm 2024, phản ánh áp lực và định kiến mà những người kết hôn trẻ phải đối mặt.

Phụ nữ kết hôn ở độ tuổi 20-24 có tỷ lệ ly hôn trong 10 năm lên tới 24,3%, cao hơn nhiều so với các nhóm tuổi lớn hơn. Nhiều người trẻ ở Singapore khi thông báo kết hôn sớm thường bị cho là "cưới chạy bầu". Định kiến xã hội này khiến họ bị nhìn nhận là thiếu chuẩn bị hoặc bị ép buộc, dù quyết định đã được cân nhắc kỹ.

Phản ứng này trở thành định kiến xã hội, cho rằng họ thiếu chuẩn bị hoặc bị ép buộc, buộc nhiều người phải giải thích quyết định dù đã cân nhắc kỹ dựa trên tình cảm và kế hoạch chung.

Nur Dzakiyyah Isaman đã suy sụp khi đứng giữa đống giấy tờ BTO chưa thể đăng ký vì chưa đủ tuổi. Cô và chồng phải chi tiêu hạn chế và tận dụng mọi khoản thu nhập tối thiểu.

"Nếu kết hôn muộn hơn, bạn có thể ổn định tài chính hơn, nhưng lúc đó năng lượng và thời gian bên nhau sẽ ít đi. Chúng tôi chọn tận dụng những gì mình có", cô nói.

Các chuyên gia nhận thấy những người kết hôn trẻ thường phải thích nghi với thay đổi mục tiêu và căng thẳng tài chính, nhưng tuổi tác không quyết định kết quả hôn nhân.

Nghiên cứu từ Viện Sức khỏe Quốc gia Singapore cho thấy, những người kết hôn trước 24 tuổi có nguy cơ ly hôn cao hơn, thường gặp căng thẳng tài chính, thiếu kinh nghiệm sống và áp lực xã hội.

Jeremy E. Uecker, nhà xã hội học tại Đại học North Carolina at Chapel Hill (Mỹ), cho rằng kết hôn tự nguyện ở tuổi 22-26 có thể tăng sự hài lòng với cuộc sống nhờ hỗ trợ xã hội và cảm giác trách nhiệm, đồng thời giảm hành vi rủi ro như say rượu.

Tuy nhiên, kết hôn ở độ tuổi đầu 20 có thể dẫn đến căng thẳng tâm lý do thiếu sự chuẩn bị, tỷ lệ ly hôn cao hơn và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Ông Uecker cũng lưu ý rằng đôi khi, những người có sẵn vấn đề tâm lý thường chọn kết hôn sớm như một lối thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Với phụ nữ, kết hôn sớm không mang lợi ích lâu dài nếu thiếu hỗ trợ kinh tế và cảm xúc. Theo US Census Bureau, chỉ 23% phụ nữ và 13% nam giới 20-24 tuổi từng kết hôn với tỷ lệ duy trì hôn nhân BA năm là 78% ở phụ nữ kết hôn tuổi teen và 86% ở tuổi đầu 20. Nghiên cứu Add Health cho thấy người kết hôn sớm có mức căng thẳng tâm lý tương tự người độc thân, nhưng thấp hơn 20-30% so với người chưa kết hôn có vấn đề xã hội hoặc hành vi rủi ro.

Ngọc Ngân (Theo CNA)