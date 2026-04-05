Bị tàu hỏa tông khi nghe điện thoại, vượt rào chắn

Hà NộiNgười đàn ông vừa nghe điện thoại vừa lái xe máy vượt qua đường sắt khi barie đã hạ, bị tàu tông trúng phía sau xe và ngã xuống đường.

Khoảng 15h50 ngày 4/4, tại điểm giao cắt đường sắt Bắc - Nam đoạn rẽ vào chùa Nhị Châu, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, một người đàn ông điều khiển xe máy cố vượt qua đường ray khi barie đã hạ, phía sau nhiều phương tiện đang dừng chờ tàu.

Người này vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại. Khi bánh trước vừa qua khỏi đường ray, tàu SE8 do đầu máy 948 kéo 14 toa đi tới, tông trúng phần đuôi xe, khiến xe quay ngược, người đàn ông ngã xuống đường.

Sau va chạm, người này tự rời khỏi hiện trường. Tàu SE8 phải dừng ít phút tại khu gian Thường Tín - Văn Điển để kiểm tra trước khi tiếp tục hành trình.

Hình ảnh người đàn ông suýt bị tàu hỏa tông. Video: Xuân Hoa

Thời gian gần đây, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Hà Nội liên tiếp xảy ra tai nạn, chủ yếu do người tham gia giao thông cố tình vượt rào chắn.

Trước đó tối 25/2, một xe container bị tàu SE3 đâm ngang khi đi qua điểm giao cắt trên Quốc lộ 1A, tài xế tử vong tại chỗ. Tối 8/3, tại khu vực Ngọc Hồi, một người đi xe máy tử vong khi vượt gác chắn.

Sau các vụ việc, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt. Tuy nhiên, ý thức chấp hành của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn thấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Trong ngày 4/4, lực lượng chức năng đã xử lý 110 trường hợp vi phạm liên quan đến đường sắt. Trong đó, hơn 70 người dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt, 13 trường hợp vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật. Hà Nội ghi nhận 23 trường hợp, TP HCM 13 trường hợp, Đà Nẵng và Bắc Ninh cùng 10 trường hợp.

Theo Nghị định 81, từ ngày 15/5, hành vi vượt rào chắn đường sắt sẽ bị xử phạt nặng hơn. Người điều khiển xe máy có thể bị phạt tối đa 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe, còn tài xế ôtô bị phạt tới 20 triệu đồng.

Việt An