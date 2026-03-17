Bị tấn công, giám sát công trình đoạt mạng công nhân

Tây NinhĐoàn Minh Thuận, 39 tuổi, giám sát công trình, bị hai công nhân vây đánh nên dùng dao cắt kiểng đâm một người tử vong.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ Thuận (ngụ TP HCM) về hành vi Giết người.

Theo điều tra, Thuận là giám sát công trình xây dựng ở xã Bến Lức - nơi Danh Phol (48 tuổi, ngụ An Giang) làm công nhân. Tối hôm qua, Phol nhậu cùng cháu là Danh Nhì, 37 tuổi, tại nhà trọ thì nhớ đến mâu thuẫn với Thuận.

Khoảng 22h, Phol gọi điện thoại cự cãi với Thuận, sau đó kêu Nhì chở đến công trình tìm. Tại đây, hai người cùng xông vào đánh Thuận ngã xuống đất.

Thuận sau đó cầm dao cắt cây kiểng đâm liên tiếp khiến Phol ngã gục. Những người tại công trình nghe tiếng cự cãi nên đến can ngăn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong giữa đường.

Nam An