Bị tạm giam ba năm vì vết ố trên máy giặt

MỹRoy Verret (54 tuổi) luôn đinh ninh cảnh sát hoặc hung thủ “cài” ADN người chết lên máy giặt nhà mình, nhưng sự thực đơn giản hơn ông nghĩ.

Rắc rối của Verret bắt đầu vào sáng ngày 25/12/2016, khi cảnh sát hạt Iberia, bang Louisiana nhận được tin báo Howard Poche (75 tuổi) dự lễ Giáng sinh cùng mọi người như thường lệ. Tới nhà Poche, cảnh sát thấy người phụ nữ tự xưng là giúp việc đang lau vết máu.

Người phụ nữ, tên Michele King, thừa nhận tối hôm trước đã bán dâm cho Poche tại nhà, sáng quay lại lau dọn thì không thấy Poche đâu. Về vết máu đang lau, King nói do Poche tự làm bị thương khi bước khỏi nhà tắm.

Sau khi xét hỏi King và khám nhà, cảnh sát thu giữ con dao làm bếp dính máu nhưng không thấy dấu vết của Poche. Ba ngày trôi qua, thi thể của Poche được phát hiện bị bỏ trong thùng rác phía sau nhà với dấu hiệu bị đánh đập và đâm dao. Cảnh sát sau đó khởi tố hai người đàn ông bị tình nghi giết người.

Lúc này, King mới thừa nhận đã chứng kiến vụ án mạng nhưng bị hung thủ dọa giết nếu không lau dọn chứng cứ. Chị ta cũng cho biết bạn trai sống chung với mình, Roy Verret, không liên quan tới vụ án.

Tuy nhiên, tại nơi King và Verret chung sống, cảnh sát tìm thấy vết ố trên nắp máy giặt. Giám định ADN xác định vết ố này "99,9%" có chứa máu của nạn nhân. Dù đây là chứng cứ vật chất duy nhất liên kết Verret với vụ án mạng, ông lập tức bị bắt giữ và khởi tố về tội Giết người, Cướp tài sản vào tháng 4/2017, đối diện án tử hình.

Vết ố trên máy giặt và con dao hung khí. Ảnh: Iberia Parish Sheriff's Office; Acadiana Criminalistics Laboratory.

Khi rà soát biên bản giám định, luật sư bào chữa cho Verret thấy một số điểm bất thường và thiếu sót giấy tờ. Vị này nhiều lần yêu cầu phòng giám định giao nộp tài liệu bị thiếu nhưng không có kết quả. Chỉ sau một thời gian, luật sư mới được tiếp cận biên bản giám định đầy đủ.

Tháng 10/2019, trong một lần nói chuyện với chuyên gia pháp y thuộc phòng giám định của công tố viên, luật sư bào chữa cho Verret được biết con dao bếp (được đánh số 16) bị xác định là hung khí nhưng xét nghiệm không tìm được máu của nạn nhân dính trên dao. Trong khi đó, nắp máy giặt tại nhà Verret (được đánh số 19) lại chứa ADN của Poche. Vì số 16 và 19 đặt cạnh nhau nhìn khá tương đồng, luật sư cho rằng có thể đã xảy ra nhầm lẫn.

Sau khi rà soát biên bản giám định, chuyên gia phân tích ADN độc lập do luật sư bào chữa thuê cũng nghi ngờ có việc hoán đổi. Qua xét nghiệm, vị này kết luận nguồn ADN duy nhất có thể xác định được trên con dao là của nạn nhân, còn nguồn ADN duy nhất trên nắp máy giặt là của King, bạn gái Verret. Kết quả này đi ngược lại kết quả từ phòng giám định của công tố viên và càng củng cố giả thuyết mẫu vật trích xuất từ nắp máy giặt đã bị hoán đổi với mẫu vật từ con dao.

Phát hiện của luật sư bào chữa và chuyên gia độc lập được trình bày trước tòa tại phiên điều trần ngày 5/6. Cũng trong buổi điều trần, chuyên gia giám định của công tố viên thừa nhận không còn chắc chắn rằng phần nắp máy giặt của Verret chứa ADN của Poche.

Ba ngày sau phiên điều trần, cơ quan công tố hủy cáo trạng Giết người, Cướp tài sản đối với Verret trên căn cứ "có khả năng các mẫu vật vô tình bị hoán đổi trong quá trình trích xuất ADN từ hai vật chứng mấu chốt". Công tố viên cũng cho biết sẽ tiếp tục truy tố King cùng hai nghi phạm khác.

Sau khi được trả tự do, Verret về nhà ngắm nhìn chiếc máy giặt. Vết ố đen khiến ông bị tạm giam ba năm đã biến mất từ lâu. Lúc này, Verret mới nghi ngờ vết ố có thể tới từ việc ông săn và làm thịt thỏ ngay trong sân nhà, chỉ một ngày trước khi cảnh sát tới kiểm tra.

Roy Verret cùng chiếc máy giặt khiến ông bị tạm giam ba năm. Ảnh: The New York Times.

Sau sự việc, luật sư bào chữa hy vọng sự việc của Verret sẽ khiến mọi người chú ý tới vấn đề nghi can có thể bị tạm giam chờ xét xử trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, chỉ vì công tố viên và phòng giám định không giao ra giấy tờ cần thiết để luật sư hiểu rõ nguyên nhân thân chủ bị buộc tội.

Erin Murphy, giáo sư luật học tại Đại học New York, cho biết sự trì hoãn trong vụ việc của Verret là biểu hiện của vấn đề đang tồn tại trên diện rộng. "Cơ quan công tố lẽ ra nên lập tức chia sẻ mọi thông tin với bên bào chữa, nhưng đây không phải thông lệ trên khắp cả nước", Murphy cho biết.

