Tập thể nhân viên 'tẩy chay' sếp xấu tính

Vì quyết định của trưởng phòng nên chúng tôi phải tuân thủ dù rất bất mãn, một nhân viên trong chúng tôi không được đi chơi.

Tôi làm việc cho một công ty tư nhân chuyên về dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Mọi người thường nghĩ môi trường tư nhân là nơi tài năng được khẳng định và công bằng được thể hiện rõ nét. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng vậy. Có một điều tôi lấy làm vui khi sức mạnh tập thể đã được khẳng định, đâu đó những con người bé nhỏ hợp sức lại vẫn chiến thắng.

Đợt nghỉ lễ vừa qua, nơi tôi làm việc có tổ chức cho nhân viên đi chơi. Kế hoạch đi chơi chia hai đợt sao cho đảm bảo 100% nhân viên đều được tham gia. Riêng trưởng phòng của tôi lại tuyên bố đi cả hai đợt. Điều đáng nói là công ty chỉ cho mỗi người một suất đi, nếu trưởng phòng đi thì một nhân viên trong phòng phải ở nhà.

Vì là quyết định của trưởng phòng nên các thành viên trong phòng phải tuân thủ dù rất bất mãn, thế là một nhân viên trong chúng tôi không được đi chơi. Bạn biết đấy, môi trường tư nhân rất khắc nghiệt, nếu bạn không làm vừa lòng quản lý thì có thể bị họ đề nghị cho thôi việc vì một lý do nào đó. Chuyến đi đầu vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Đến chuyến thứ hai, khi đoàn tập trung đi, tất cả thành viên trong đoàn chẳng ai bảo ai, đều không đến nói chuyện với quản lý. Cuối cùng trưởng phòng báo công ty có việc gấp phải về, chúng tôi đều hiểu lý do.

Chỉ là một chuyến đi chơi nhỏ nhưng cũng khẳng định được sức mạnh của tập thể, đâu đó vẫn còn có tình người. Bên cạnh đó cũng ngầm khẳng định rằng mặc dù bạn có quyền nhưng ức hiếp người quá đáng thì không ai ủng hộ bạn. Dù bạn có giỏi thế nào, có quyền ra sao, bạn không có đức thì sớm muộn cũng không thành công. Qua câu chuyện nhỏ, tôi lại tin vào cuộc sống tươi đẹp. Những người cấp dưới như chúng tôi khi đồng lòng vẫn có thể thành công.

Quốc Huy