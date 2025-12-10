Bị sa thải vì thường xuyên đi làm sớm

Tây Ban NhaNữ nhân viên 22 tuổi của một công ty logistics nhiều năm liền đi làm sớm 30-45 phút mỗi ngày, khiến cấp trên của cô khó chịu và quyết định sa thải.

Cô gái làm việc cho một công ty giao hàng ở Alicante. Hợp đồng lao động ghi bắt đầu làm lúc 7h30, nhưng cô thường xuyên có mặt ở công ty từ 6h45. Năm 2023, ban lãnh đạo công ty đã nhắc nhở, từ trao đổi miệng đến văn bản chính thức, yêu cầu cô tuân thủ đúng giờ làm việc.

Tuy nhiên, nữ nhân viên vẫn phớt lờ và tiếp tục đến sớm thêm 19 lần ngay cả sau khi đã nhận biên bản khiển trách. Cô cũng nhiều lần cố gắng đăng nhập vào ứng dụng quản lý công việc trước giờ quy định.

Ảnh minh họa: As

Tại tòa sơ thẩm mới đây, doanh nghiệp lập luận rằng sự nhiệt tình của cô "không mang lại lợi ích", ngược lại cản trở hoạt động chung. Các giám sát viên khẳng định không thể giao nhiệm vụ cho cô vào khung giờ đó vì quy trình làm việc phụ thuộc vào sự chuẩn bị trước của các đồng nghiệp khác. Việc cô tự ý làm việc sớm bị coi là "gây rối sự phối hợp của nhóm" và làm gián đoạn sự điều phối chung.

Nữ nhân viên biện minh cô cần thêm thời gian vì khối lượng công việc quá lớn. Tuy nhiên, cô không đưa ra được bằng chứng thuyết phục tòa án về tình trạng quá tải này.

Ngoài lỗi vi phạm giờ giấc, cô còn bị cáo buộc tự ý bán một chiếc ôtô cũ của công ty mà không được phép.

Thẩm phán nhận định việc cô liên tục kháng lệnh về giờ giấc là biểu hiện của sự vô kỷ luật. Căn cứ theo Luật Lao động Tây Ban Nha, hành vi chống đối, không tuân thủ chỉ đạo và tái phạm nhiều lần là cơ sở hợp pháp để sa thải mà không cần bồi thường.

Chuyên gia luật lao động Alberto Payá cho biết phán quyết này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tin tưởng và tuân thủ quy tắc nội bộ giữa người lao động và doanh nghiệp.

Vụ việc đã gây ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Tây Ban Nha. Nhiều người bất ngờ vì trường hợp mất việc hi hữu này. "Đi muộn họ giận, đi sớm họ cũng sa thải. Ở chỗ tôi, sếp chắc sẽ dựng tượng nếu nhân viên chăm chỉ thế này", một người dùng mạng bình luận.

Hiện tại, cựu nhân viên này vẫn có quyền kháng cáo lên Tòa án Tối cao vùng Valencia.

Bảo Nhiên (Theo As, Sun)