Bị sa thải vì thường xuyên đi làm quá sớm

Tây Ban NhaMột nhân viên bị sa thải vì liên tục đến công ty trước 30-45 phút so với hợp đồng và các sếp cho rằng việc cô này đến sớm chẳng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Việc đến sớm giờ làm thường được hiểu là dấu hiệu của sự tận tâm. Nhiều nhân viên tin rằng đến sớm sẽ cải thiện hình ảnh của họ trong công ty hoặc giúp họ quản lý khối lượng công việc lớn.

Tuy nhiên một vụ kiện lao động gần đây cho thấy rằng hành vi này thay vì mang lại lợi ích cho người lao động, có thể dẫn đến việc bị sa thải vì vi phạm kỷ luật.

Đây là vụ việc xảy ra ở Alicante thu hút sự chú ý vì tính chất gay gắt của nó. Một người lao động bị sa thải mà không được hưởng trợ cấp thôi việc sau khi liên tục đến nơi làm việc sớm từ 30 đến 45 phút, mặc dù giờ bắt đầu làm việc đã được quy định rõ ràng trong hợp đồng.

Nhân viên này đáng lẽ phải bắt đầu ca làm việc lúc 7h30 sáng. Tuy nhiên, cô ấy thường xuyên đến nơi làm việc lúc 6h45 hoặc 7h. Cô nói làm vậy vì khối lượng công việc rất nhiều và cần thêm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.

Vấn đề nảy sinh khi công ty cảnh báo cô ấy không được đến sớm hơn giờ quy định. Đầu tiên là những lời cảnh báo bằng miệng, sau đó là một thông báo chính thức bằng văn bản. Mặc dù vậy, nhân viên này vẫn tiếp tục đến sớm.

Cuối cùng, công ty chọn phương án sa thải vì vi phạm kỷ luật. Nhân viên này đã kiện công ty vì quyết định sa thải bất công, nói đi làm sớm là thể hiện sự tận tâm và thiện chí. Tuy nhiên, gần đây, tòa án đã phán quyết "chống lại" cô ấy và giữ nguyên quyết định của người sử dụng lao động.

Theo tòa và các chuyên gia lao động, cốt lõi của cuộc xung đột không phải là vấn đề đúng giờ mà là việc kiểm soát thời gian làm việc. Đến sớm đồng nghĩa với việc làm việc lâu hơn và thời gian làm thêm đó được pháp luật coi là làm thêm giờ. Vấn đề phát sinh khi những giờ làm thêm đó không được công ty cho phép, và cũng nảy sinh rắc rối khi công ty phải có nghĩa vụ chi trả thêm thời gian làm thêm đó - dù không hề yêu cầu nhân viên.

"Người sử dụng lao động có thể bị cấm làm việc thêm giờ. Nếu có lệnh cấm như vậy và hợp đồng đã ghi rõ mà người lao động vẫn tự ý kéo dài giờ làm việc, điều này cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng", các chuyên gia pháp lý cho hay.

Trong trường hợp cụ thể này, tòa án xác định hành vi của nhân viên đã tạo ra sự thiếu kiểm soát đối với việc chấm công và ảnh hưởng tiêu cực đến tổ chức nội bộ của công ty. Đây không phải sự việc cá biệt mà là một hành vi lặp đi lặp lại bất chấp những cảnh báo trước đó, theo tòa.

Thêm việc, thiệt thân

Một trong những khía cạnh nổi bật nhất của vụ việc là hậu quả về mặt tài chính. Vì đây là vụ sa thải kỷ luật được coi là chính đáng nên người lao động không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào .

Tòa án đã xem xét một số yếu tố: tính chất lặp đi lặp lại của hành vi, những cảnh báo trước đó từ phía công ty và tác động về mặt tổ chức của việc thay đổi lịch làm việc đã được thiết lập. Theo phán quyết, tất cả điều này đã phá vỡ lòng tin giữa công ty và người lao động.

Song chuyên gia luật lao động cũng nhấn mạnh không phải mọi trường hợp đi làm sớm đều có thể bị sa thải. Để việc sa thải có hiệu lực cần phải có sự tương xứng và bằng chứng cho thấy công ty đã thông báo rõ ràng.

Trong trường hợp này, tòa nhận định đã xác định được rằng có những cảnh báo bằng lời nói và bằng văn bản trước khi áp dụng biện pháp nghiêm khắc nhất.

Bài học rút ra rất rõ ràng: Ngày làm việc bắt đầu và kết thúc đúng giờ quy định trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nào, dù bắt đầu sớm hơn hay kết thúc muộn hơn, đều phải được sự cho phép.

Nếu một nhân viên cảm thấy khối lượng công việc quá tải, cách tiếp cận đúng đắn là thông báo điều này và yêu cầu sắp xếp lại công việc, chứ không phải tự ý kéo dài thời gian làm việc. Nếu không được phép, hành động "thiện chí" này có thể bị hiểu là bất tuân lệnh.

Chuyên gia đã tóm tắt ngắn gọn: Nếu có làm thêm giờ thì phải được ghi rõ bằng văn bản. Nếu không, người lao động có nguy cơ bị phạt, và trong trường hợp này, có thể bị sa thải mà không được hưởng trợ cấp thôi việc. Phạm vi lời khuyên được áp dụng tại Tây Ban Nha.

Hải Thư (Theo El Español)