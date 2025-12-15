Bị sa thải vì 14 lần vào toilet quá lâu

Trung QuốcLý kiện công ty sau khi bị sa thải vì đi vệ sinh lâu, mỗi lần 1-4 giờ, dù anh nói lý do bị trĩ, không phải trốn việc vì lười biếng.

Người đàn ông họ Lý, đến từ tỉnh Giang Tô, đã bị sa thải vì đi vệ sinh 14 lần, trong đó lần dài nhất kéo dài bốn tiếng, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5/2024.

Vụ việc vừa được Liên đoàn Công đoàn Thượng Hải báo cáo gần đây sau khi người đàn ông này kiện công ty ra tòa vì chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, yêu cầu bồi thường 320.000 nhân dân tệ (1,2 tỷ đồng).

Lý đã cung cấp cùng đơn kiện bằng chứng về thuốc điều trị bệnh trĩ cùng với hồ sơ phẫu thuật nội trú của anh từ tháng 1 năm nay.

Còn công ty đã cung cấp đoạn video giám sát ghi lại những lần Lý thường xuyên đi vệ sinh và thời gian mỗi lần kéo dài 1-4 giờ.

Công ty cho hay Lý vào làm việc từ năm 2010 và gia hạn hợp đồng không thời hạn vào năm 2014. Theo hợp đồng, việc rời vị trí làm việc trong một khoảng thời gian nhất định mà không được phép sẽ bị coi là vắng mặt. Và việc vắng mặt tổng cộng ba ngày làm việc trong vòng 180 ngày sẽ dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.

Khi nhận thấy việc Lý vắng mặt lâu bất thường, công ty cho hay đã liên lạc với anh ta qua ứng dụng trò chuyện nội bộ, nhưng không nhận được phản hồi. Trong khi vị trí của Lý yêu cầu anh ta luôn phải phản hồi các yêu cầu công việc.

Công ty đã xin phép công đoàn và sa thải anh ta sau khi kiểm tra video giám sát.

Tòa án cho rằng thời gian Lý dành trong phòng tắm đã "vượt xa" nhu cầu thể chất, bệnh lý của anh ta. Nhân viên này cũng không thông báo cho công ty về tình trạng sức khỏe của mình hoặc xin nghỉ ốm trước đó, như quy định trong hợp đồng.

Sau phiên tòa, tòa án cũng đã đứng ra hòa giải giữa hai bên và thuyết phục công ty dàn xếp vụ việc bằng cách trợ cấp cho Lý 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng), xét đến những đóng góp của anh cho công ty và khó khăn mà anh gặp phải sau khi thất nghiệp.

Đây không phải là lần đầu tiên các công ty Trung Quốc vướng vào tranh cãi về vấn đề nghỉ giải lao đi vệ sinh.

Năm 2023, một người đàn ông đến từ Giang Tô đã bị sa thải vì thường xuyên đi vệ sinh. Thời gian nghỉ dài nhất của anh ấy là sáu tiếng mỗi ngày.

Tòa án ủng hộ quyết định của công ty dựa trên những lý do tương tự trường hợp của Lý.

Năm 2016, một tài xế đã dừng lại để đi vệ sinh trong sáu phút khi đáng lẽ ra anh ta phải đón khách.

Anh ta đã bỏ lỡ năm cuộc gọi từ khách hàng và mất đơn hàng. Công ty đã sa thải anh ta và yêu cầu anh ta bồi thường 21.550 nhân dân tệ (37 triệu đồng) và được tòa án ủng hộ.

Trong khi đó, một số công ty đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân vì lắp đặt đồng hồ bấm giờ trong nhà vệ sinh để kiểm soát thời gian nghỉ giải lao của nhân viên.

Theo Luật Lao động Trung Quốc, người lao động có quyền được bảo vệ về an toàn và vệ sinh lao động, bao gồm cả việc sử dụng nhà vệ sinh phù hợp.

Hải Thư (Theo SCMP)