Bị rút trộm một tỷ đồng trong tài khoản, thanh niên 'dùng nắm đấm' đi đòi

Đinh Quang Thiện bị người lạ rút hơn một tỷ đồng trong tài khoản số đẹp, đòi mãi không được nên rủ đàn em "nói chuyện bằng nắm đấm", khiến tất cả cùng lãnh án tù.

Đinh Quang Thiện, 35 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên, vừa bị TAND Hà Nội tuyên tổng cộng 27 năm tù cho ba tội: Bắt giữ người trái pháp luật, Cướp tài sản và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng vụ án, Lã Minh Đức, 30 tuổi và Phùng Thành Luân, 21 tuổi, cùng trú Hà Nội, bị phạt lần lượt 30 tháng án treo và 24 tháng án treo về tội Chiếm giữ trái phép tài sản

Ba bị cáo Lê Văn Khánh, 25 tuổi, trú Hà Nội, bị phạt 16 năm 6 tháng; Trần Thanh Phương, 25 tuổi, trú Hưng Yên, án 17 năm 6 tháng và Nguyễn Hải Đường, 34 tuổi, trú Hà Nội, bị phạt 19 năm về hai tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

"Oan gia" giữa họ bắt đầu từ tháng 3/2024, khi Thiện nhờ một người bạn mua giúp một tài khoản ngân hàng. Người bạn này liên hệ với Đức.

Đức sau đó bảo Luân dùng giấy tờ tùy thân mở tài khoản đẹp 999 888 8686 rồi bán với giá 5 triệu đồng.

Người bạn nhận tài khoản đẹp, sim điện thoại đăng ký OTP để đưa cho Thiện, nhưng mãi không trả tiền cho nhóm Luân.

Thấy vậy, ngày 1/5/2024, Đức bảo Luân ra ngân hàng làm thủ tục khóa tài khoản và lúc này thấy có số dư hơn một tỷ đồng đã rút toàn bộ. Luân cầm 120 triệu đồng, Đức lấy 880 triệu buôn bán tiền ảo trên mạng, cáo trạng nêu.

Thiện khi này đang sử dụng, thấy tài khoản bị khóa, đến nhà Luân hỏi chuyện nhưng không gặp. Trao đổi với anh vợ Luân, Thiện biết việc tiền đã bị Đức và Luân rút.

Ngày 17/5/2024, Thiện hỏi chuyện tiền bị rút nhưng Đức không thừa nhận. Đức hứa hỏi Luân, 10 ngày sau sẽ có câu trả lời. Đúng hẹn, Đức hẹn gặp Thiện ở quán bi-a ở Hà Đông. Thiện rủ thêm bị cáo Khánh, Phương và 4 thanh niên đi cùng. Khi được hỏi, Đức vẫn nói không liên quan việc rút tiền, "chờ tìm được Luân về sẽ giải quyết". Đôi bên to tiếng, bị chủ đuổi khỏi quán.

Đức và Thiện tiếp tục sang quán cơm nói chuyện nhưng không đạt được kết quả. Thiện ra ngoài gọi điện cho Đường đến chi viện.

Thấy Đức và hai người bạn ăn xong, chuẩn bị lên ôtô đi về, Thiện cùng đàn em chặn lại. Lúc này, Đường cũng đến nơi, tiến lại tra hỏi rồi cùng Thiện, Khánh, Phương xúm lại đấm đá Đức.

Đức xin 3 ngày để về nhà để bán tiền ảo bitcoin và hứa sang tên chiếc ôtô trị giá 500 triệu đồng. Thiện đồng ý, nhưng bắt phải lên xe của Thiện, cùng đến quán karaoke để giải quyết ngay trong đêm đó.

Tại quán hát, Thiện đặt mua 2 viên ma túy kẹo, một chỉ ketamine để cả nhóm dùng. Sáng hôm sau, hai người tiếp tục dàn xếp chuyện trả tiền. Đức gọi điện cho vợ và vay mượn được 200 triệu đồng chuyển khoản trả Thiện. Họ sau đó cùng tới một văn phòng công chứng để làm thủ tục sang tên ôtô.

Xong việc, tất cả chuẩn bị ra về thì bị công an đến mời về trụ sở để làm việc do trước đó cơ quan chức năng nhận được trình báo của vợ Đức.

Một số thanh niên tham gia vụ ẩu đả, chưa xác định được nhân thân, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Với số tiền hơn một tỷ đồng trong tài khoản 999 888 8686 do Đức giao nộp sau đó, do chưa làm rõ được nguồn gốc nên nhà chức trách cũng đã tách tài liệu liên quan để điều tra, làm rõ xử lý sau.

Hải Thư