Bị rủ sang Campuchia làm mắt xích chuyển tiền lừa đảo

Hà NộiNguyễn Xuân Thắng được dặn mở sẵn 10 tài khoản ngân hàng, vượt biên sang Campuchia làm việc nhận tiền lừa đảo, khi về nước được trả công 11 triệu đồng.

Ngày 28/11, Nguyễn Xuân Thắng (29 tuổi, trú Hải Phòng) bị TAND Hà Nội tuyên phạt y án sơ thẩm 13 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị hại, yêu cầu tăng hình đối với Thắng, song không được tòa chấp nhận.

Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: Danh Lam

Bản án sơ thẩm của TAND khu vực 2, Hà Nội tuyên ngày 24/9 xác định, đầu tháng 8/2024, Thắng được Tạ Anh Trường (trú Hải Phòng) rủ sang Campuchia làm việc. Trước khi đi, Trường yêu cầu Thắng mở 10 tài khoản ngân hàng. Thắng biết rõ mục đích là phục vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng nhưng vẫn làm.

Sang Campuchia, Thắng bị nhóm người Trung Quốc yêu cầu đăng nhập các tài khoản này trên hai điện thoại để nhận tiền rồi chuyển tiếp sang tài khoản khác.

Kết quả điều tra cho thấy các tài khoản mang tên Thắng được nhiều nhóm lừa đảo sử dụng để nhận tiền của các bị hại tại Việt Nam. Hai vụ đã được làm rõ.

Vụ thứ nhất, chị Minh ở Đà Nẵng bị kẻ giả danh cán bộ công an quận gọi ngày 17/9/2024, yêu cầu làm CCCD online cho con gái. Chị được gửi đường link, làm theo hướng dẫn, xuất trình hai mặt CCCD và đưa khuôn mặt để xác nhận.

Sau đó, chị nhận mã OTP qua tin nhắn. Kẻ lừa đảo yêu cầu cung cấp mã và chị làm theo. Tài khoản của chị bị rút 566 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển vào một trong 10 tài khoản Thắng đã mở trước khi sang Campuchia.

Vụ thứ hai xảy ra một ngày sau. Chị Hiền ở Hà Nội nhận cuộc gọi giả danh cán bộ công an phường, yêu cầu tới trụ sở làm thủ tục chuyển đổi hộ khẩu giấy sang hộ khẩu điện tử và làm căn cước cho con.

Người này cho chị số một "cán bộ" tên Trân để hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ. "Cán bộ" Trân kết bạn Zalo, gửi link giả mạo khiến chị không đăng nhập được.

Một "cán bộ" khác tiếp tục liên hệ, yêu cầu chị tích hợp giấy tờ trên VNeID, cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và quét sinh trắc. Chị bị lừa tổng cộng 437 triệu đồng, trong đó 400 triệu đồng chuyển vào tài khoản của Thắng.

Tổng số tiền Thắng và nhóm lừa đảo chiếm đoạt của hai bị hại là 966 triệu đồng. Bị cáo đã bồi thường cho chị Minh 50 triệu đồng.

Quá trình điều tra Thắng khai được Trường rủ sang Campuchia. Trường nhờ người tên Công, trú Hải Phòng, đưa Thắng lên cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh để xuất cảnh, giới thiệu công việc với mức thu nhập 25 triệu đồng mỗi tháng.

Giữa tháng 8/2024, Công đưa Thắng đến cửa khẩu Mộc Bài, bàn giao cho hai người đàn ông (chưa xác định được nhân thân) để đưa sang Campuchia.

Tại nơi nhóm người này ở, Thắng được yêu cầu đăng nhập các tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo, như nội dung bản án đã nêu. Thắng cho biết không nắm rõ từng khoản tiền, chỉ làm theo hướng dẫn quét sinh trắc khuôn mặt. Thắng thừa nhận biết rõ công việc là lừa đảo qua mạng và việc mở nhiều tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ hành vi phạm tội.

Sáu tuần sau, cuối tháng 10/2024, Thắng được đưa về Việt Nam theo đường tiểu ngạch và được Công trả 11 triệu đồng. Cơ quan điều tra chưa xác định được nơi ở của Công và đã ra thông báo truy tìm, song chưa có kết quả.

