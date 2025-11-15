Bi Rain trở lại Việt Nam

Ca sĩ Bi Rain, chồng diễn viên Kim Tae Hee, đến TP HCM hát ở một lễ hội nhạc nước sẽ diễn ra tối 15/11.

Theo ban tổ chức, ngôi sao Hàn sẽ diễn khoảng 30 phút, từ 21h30 đến 22h nhưng không tiết lộ ca khúc. Ca sĩ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, vào khuya 14/11 để chuẩn bị cho chương trình. Nhiều fan có mặt để chào đón thần tượng. Hôm 9/11, anh có đêm diễn thành công tại Macau.

Bi Rain đến Việt Nam Bi Rain vẫy tay chào khán giả tại sân bay Tân Sơn Nhất, tối 14/11. Video: Rain VietNam Fanpage

Ngoài Bi Rain, Lễ hội nhạc nước Waterbomb có các gương mặt như: Dara (2NE1), Kwon Eunbi, MONSTA X Shownu & Hyungwon, TripleS, SHAUN.

Trước đó, ca sĩ Hàn có bốn lần đến Việt Nam. Năm 2019, anh xuất hiện trong đại nhạc hội We * Friend (Hà Nội). Ca sĩ lần đầu sang Việt Nam hồi năm 2006 tại một chương trình âm nhạc ở TP HCM cùng Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hiền Thục. Một năm sau, anh mang tour diễn Rain's coming đến sân vận động Quân khu 7 (TP HCM). Năm 2016, anh hát ở chung kết Hoa hậu Việt Nam. Cuối năm 2018, bà xã anh - Kim Tae Hee - cũng đến Việt Nam dự sự kiện.

Bi Rain diễn ở Water Bomb Macau Bi Rain tại Waterbomb Macau hôm 9/11. Video: Rain VietNam Fanpage

Rain hoạt động giải trí 24 năm, thành công ở cả lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh. Năm 2003, anh gây sốt ở châu Á với phim Ngôi nhà hạnh phúc, đóng cùng Song Hye Kyo. Rain từng hai lần lọt vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time (Mỹ) bình chọn vào năm 2006 và 2011. Anh kết hôn với Kim Tae Hee năm 2017. Kim Tae Hee cũng là nhan sắc nổi bật làng giải trí Hàn, nổi tiếng qua Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris.

Waterbomb là lễ hội âm nhạc kết hợp các hoạt động vui chơi, giải trí, thời trang. Lần đầu tổ chức tại TP HCM, sự kiện diễn ra ngày 15-16/11, dự kiến thu hút đông đảo giới trẻ. Bản gốc của Waterbomb Hàn Quốc nổi tiếng với dàn nghệ sĩ Kpop và quy mô dàn dựng sân khấu với các loại súng nước và chủ đề mới mẻ hàng năm. Các nghệ sĩ Việt như Soobin Hoàng Sơn, Tóc Tiên, Hieuthuhai (Hiếu Thứ Hai), Chi Pu, MIN, Quang Hùng MasterD cũng góp mặt trong chương trình này.

Hoàng Dung