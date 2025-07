Bí quyết viết 2.000 từ mỗi ngày của Stephen King

Nhiều tác giả học theo "Ông vua truyện kinh dị", đi bộ mỗi ngày, nghe nhạc rock để tìm cảm hứng sáng tác.

Trên blog cá nhân hồi tháng 6, Caroline Mitchell - tác giả nhiều sách best seller của The New York Times - cho biết tham khảo cuốn On Writing (Chuyện nghề viết) của Stephen King để tìm hiểu lý do ông có nhiều tác phẩm kinh dị bán chạy. Trong 14 ngày, bà áp dụng cách viết của ông và rút ra nhiều kinh nghiệm.

Nhà văn Stephen King. Ảnh: AP

Đi bộ

Trong On Writing, Stephen King cho biết cố gắng đi bộ mỗi ngày để não bộ vận hành trơn tru. Đi bộ giúp tăng tuần hoàn máu lên vùng vỏ não trước trán, nơi điều khiển khả năng tập trung, ra quyết định và ghi nhớ. Theo nghiên cứu của Stanford năm 2014, hoạt động này làm tăng 60% tư duy sáng tạo. Caroline Mitchell đưa ví dụ nhiều nhà văn nổi tiếng cũng áp dụng cách này như Charles Dickens, Virginia Woolf.

Không gian viết rất quan trọng

Thực tế, nhà văn đã viết những tác phẩm đầu tiên trong phòng giặt. Khu vực sáng tác của ông không có internet, mạng xã hội. Với "ông vua truyện kinh dị", không gian có thể khiêm tốn nhưng phải thuộc về bạn, "chỉ cần một nơi để viết trong yên bình". Bạn cần chọn căn phòng có cửa nhằm ngăn cách với tiếng ồn, tác động bên ngoài, một cái bàn, một cái ghế và bật bản nhạc yêu thích. "Tôi nghe nhạc rock", King viết.

Viết đều đặn

Nhà văn quan niệm: "Viết để làm giàu vốn sống của độc giả và chính mình, để trở nên hạnh phúc".

Stephen King viết 2.000 từ mỗi ngày, không kể cuối tuần, ngày lễ. Trong vòng ba tháng, một tiểu thuyết dài 180.000 từ ra đời. Mỗi sáng, ông đọc lại những gì đã viết hôm trước để nhớ lại nội dung và chìm vào thế giới văn chương. Ông cho rằng nếu không viết mỗi ngày, các nhân vật bắt đầu mờ nhạt dần, họ trở lại là những cái tên trong trang giấy chứ không có hồn, tệ hơn, ông mất liên kết với cốt truyện, mạch truyện trượt khỏi quỹ đạo và nhiệt huyết tắt dần.

Không lập dàn ý

King là người viết theo trực giác, không lập dàn ý, ông bắt đầu với một tình huống, từ đó triển khai mạch truyện. "Lập dàn ý là lựa chọn cuối cùng", nhà văn nói.

Theo Caroline Mitchell, mỗi người có cách xây dựng kế hoạch khác nhau. Bà đánh giá cách viết của King "giống ngồi sau tay lái mà không có bản đồ". Người sáng tác theo trực giác viết như đang khám phá, có thể tự do tạo cốt truyện nhưng dễ mất phương hướng, chán nản trước khi hoàn thiện tác phẩm. Lập dàn ý sẽ giúp người viết tiết kiệm thời gian, hiểu nhân vật, phát hiện lỗi logic và có cấu trúc xuyên suốt tới cuối truyện.

Tập trung tuyệt đối

Stephen King dường như "biến mất khi bắt đầu viết". Nhà văn tập trung tuyệt đối vào việc sáng tác (flow state - trạng thái dòng chảy). Khi con người rơi vào trạng thái tập trung hoàn toàn, khái niệm thời gian biến mất, não bộ hoạt động hết công suất.

Mitchell đánh giá phương pháp của Stephen King hiệu quả vì có tính đều đặn, tạo thói quen lâu dài, song, không có nghĩa phải làm giống ông. Mitchell khuyên người mới bắt đầu nên viết theo cấu trúc để tránh mất phương hướng và bỏ cuộc. "Sáng tác rất khó. Tìm được nhịp điệu còn khó hơn, hãy thử viết và lặp lại điều đó, bạn sẽ tìm ra cách viết của riêng mình", bà Mitchell nói.

Biên tập kỹ càng

Sau sáu tuần, King đọc lại bản thảo đầu tiên và bắt đầu chỉnh sửa. Ông có công thức biên tập: "Bản thảo thứ hai bằng bản thảo thứ nhất trừ đi 10%", tức cắt gọt những gì không cần thiết trong câu. Nhà văn chú trọng chuyển câu bị động sang chủ động, bỏ trạng từ thừa, ưu tiên dùng động từ mạnh và miêu tả vừa đủ để người đọc tự tưởng tượng.

Ngoài ra, tác giả đặt câu hỏi: "Câu chuyện có đang liền mạch không" và xem xét động cơ của nhân vật trong tác phẩm. Nhà văn chỉnh sửa hàng chục lần trước khi gửi bản thảo.

Nhiều tác giả đã áp dụng bí quyết của Stephen King và cho rằng một số phương pháp hiệu quả với họ như đọc lại những gì đã viết, tạo không gian cho việc sáng tác. Cây viết của Medium - Kevin Nokia - nói: "Mỗi người có tính cách, quy trình làm việc và mục tiêu khác nhau nhưng có thể học hỏi từ các nhà văn nổi tiếng để cải thiện kỹ năng viết".

Trailer phim 'IT' phần 2 Trailer "Gã hề ma quái" (IT) phần hai, phim ra mắt năm 2019, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Stephen King. Video: Youtube Warner Bros UK & Ireland

Stephen King, 77 tuổi, là nhà văn nổi tiếng người Mỹ. Ông thành danh với các tác phẩm thuộc dòng kinh dị, siêu nhiên như It, The Shining hay Doctor Sleep đều được chuyển thể thành phim. King trở thành nhà văn chuyên nghiệp từ năm 1967 với cuốn The Glass Floor, đến nay đã có hơn 60 đầu sách được xuất bản.

Tác giả Caroline Mitchell. Ảnh: Caroline Writes

Caroline Mitchell là cựu cảnh sát, tác giả người Ireland. Bà tập trung viết tiểu thuyết trinh thám, tâm lý tội phạm như Silent Victim (2018), Truth and Lies (2018). Các sáng tác của bà lọt vào danh sách rút gọn của nhiều giải thưởng như Giải thưởng Audie năm 2022, trở thành một trong những tác phẩm bán chạy tại Anh, Mỹ, Australia. Mitchell đồng thời là người sáng lập Brave The Page, khóa học viết văn qua video dành cho các cây bút mới.

Châu Anh (theo Caroline Writes)