Bí quyết trẻ hóa của Anne Hathaway

Minh tinh Anne Hathaway, 42 tuổi, ưu tiên ăn thuần chay, tập HIIT và đắp mặt nạ buổi sáng để duy trì vẻ trẻ trung.

Hôm 17/6, trên TikTok, Anne Hathaway chia sẻ mẹo để có làn môi căng mọng. Trong lúc chờ làm tóc, cô tận dụng chiếc kẹp tóc châm nhẹ vào môi. Diễn viên nói cách này có thể làm lưu thông máu, giúp đôi môi trông hồng hào và sưng nhẹ, tạo hiệu ứng căng lên. Video đạt gần 120 nghìn lượt thích và gần 500 bình luận.

Anne Hathaway chia sẻ mẹo làm môi căng mọng Anne Hathaway chia sẻ mẹo làm môi căng mọng bằng kẹp tóc. Video: TikTok Anne Hathaway

Hồi tháng 3, Anne Hathaway trở thành đề tài được bình luận sôi nổi trên mạng xã hội sau bộ phim The Idea Of You đóng cặp Nicholas Galitzine. Theo Women's Health, khán giả ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung của cô. Nhiều người viết trên X: "Làm thế nào để trông tuyệt vời như thế ở độ tuổi 40".

Trong cuộc phỏng vấn với People, người đẹp cho biết cô tuân thủ quy trình chăm sóc da nghiêm ngặt và đều đặn hàng ngày lẫn khi đi du lịch, công tác. Để có làn da sáng mịn, ngôi sao sử dụng kem và mặt nạ làm săn chắc da của Shiseido. Chuyên gia chăm sóc da mặt lâu năm của Anne, Su-Man, cho biết diễn viên chăm massage mặt, dùng kem chống nắng và đắp mặt nạ ngay khi thức dậy.

Nhan sắc Anne Hathaway ở tuổi 42. Ảnh: Instagram Anne Hathaway

Ngoài chăm sóc da, cô giữ được vẻ tươi trẻ nhờ chế độ ăn giàu thực vật và tập luyện, giúp cơ thể dẻo dai, đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa. Huấn luyện viên dinh dưỡng cá nhân của cô, Jackie Keller, cho biết diễn viên thường xuyên ăn thuần chay. Anne ưu tiên các thực phẩm chứa nhiều chất chống viêm, bơ, hạnh nhân, vừng, chocolate nguyên chất, các loại rau màu đỏ và cam, rau lá xanh đậm. Cô kiểm soát lượng đường trong máu bằng gừng và nghệ, tránh xa thịt đỏ và thịt chế biến sẵn - những món có thể gây ung thư, bệnh tim và tiểu đường.

Bữa ăn hàng tuần của cô có súp miso, salad, sandwich bơ tempeh club kèm bánh mì không chứa gluten, salad gạo lứt Tuscan kiểu Italy, khoai tây chiên với lòng trắng trứng và trứng cuộn chay. Nhờ chế độ ăn trên, Anne giữ được vóc dáng thanh mảnh, làn da sáng mà vẫn đảm bảo lượng protein đủ để tăng cơ khi tập luyện.

Anne Hathaway ở buổi ra mắt 'The Idea Of You' Anne Hathaway và Nicholas Galitzine ở buổi ra mắt "The Idea Of You" tại Mỹ hôm 15/3. Video: Instagram Anne Hathaway

Theo Shape, Anne Hathaway duy trì thói quen tập yoga 3-4 buổi mỗi tuần và dành 1-2 giờ để chạy bộ hàng ngày. Cô luôn dành ít nhất hai ngày trong tuần để tập HIIT giúp vóc dáng săn chắc và cải thiện thể lực. Ngoài ra, Anne còn tập tạ, tricep dips (bài tập nâng cơ thể bằng cơ tay sau) và kéo dây cáp.

Anne Hathaway sinh năm 1982 tại Mỹ, là một trong những nữ diễn viên thành công nhất thế giới với hai giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Tổng doanh thu các phim của cô lên tới 6,4 tỷ USD. Minh tinh là người có cát-xê cao nhất Hollywood năm 2015. Cô hiện sống cùng chồng - doanh nhân Adam Shulman - và hai con tại New York, Mỹ.

Sao Mai