Bí quyết thành công của Haaland

Trên tạp chí GQ, tiền đạo Man City Erling Haaland nói về tầm quan trọng của khía cạnh tinh thần, cách anh phát triển thành một tiền đạo và đương đầu áp lực.

Truyền thông thì so sánh Haaland với "siêu anh hùng trong phim hoạt hình", "Mike Tyson thời đỉnh cao" hay "Kẻ hủy diệt". Tiền đạo 22 tuổi được tờ Marca của Tây Ban Nha mô tả như "người máy", New York Times gọi là "một trục trặc trong hệ thống" và báo Anh Guardian so sánh với "người Viking hung hãn khát bàn thắng".

Những video ghi bàn của Haaland cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Như khi Haaland ghi chín bàn trong trận gặp Honduras ở U20 World Cup - thành tích khiến nhiều cầu thủ đối phương bật khóc bên ngoài sân. Cú hat-trick trong trận ra mắt tại Champions League hay tình huống suýt phá kỷ lục thế giới chạy nước rút 60 mét trong trận gặp PSG.

Anh là cầu thủ hay nhất Na Uy năm 18 tuổi, và được bầu là cầu thủ hay nhất nước Đức năm 20 tuổi. Một năm sau, FIFPro xếp Haaland vào đội hình 11 cầu thủ hay nhất thế giới. Tiềm năng như vậy ở độ tuổi trẻ rất khó tính toán, theo cả nghĩa đen. Haaland hay đến mức các nhà phát triển trò chơi điện tử Football Manager phải điều chỉnh các chỉ số để ngăn anh phá vỡ chúng.

Haaland thời còn đá cho Molde - nơi anh ghi 20 bàn qua 50 trận khoác áo đội một ở tuổi 17, 18. Ảnh: imago

Chẳng mấy chốc, tiền đạo Na Uy là một chủ đề thịnh hành vào giữa tuần. Sự nổi tiếng bùng nổ của Haaland trên mạng xã hội áp đảo đến mức hội đồng du lịch của Halland - một địa danh đẹp như tranh vẽ ở Thụy Điển, phàn nàn rằng điều đó gần như đã xóa sổ họ khỏi Google. "Nếu không có gì được thực hiện, chúng tôi sợ khu vực thân yêu này có nguy cơ trở thành một Atlantis bị lãng quên, một nơi chỉ được biết đến trong các câu chuyện và kinh sách cổ xưa", thông báo của Halland có đoạn.

Khi đến Ngoại hạng Anh - giải VĐQG khắc nghiệt nhất thế giới, Haaland tiếp tục ngấu nghiến những kỷ lục ghi bàn cứ như Pac-Man ăn những điểm vàng trong trò chơi điện tử: 18 bàn qua 13 trận đầu, gồm ba cú hat-trick liên tiếp trên sân nhà. Anh hiện có 25 bàn qua 20 trận tại Champions League - thông số chưa ai chạm đến. Các HLV, đồng đội và ngay cả đối thủ phải vật lộn để diễn đạt thành lời khi nói về khả năng săn bàn và sức mạnh thế chất của tiền đạo tân binh của Man City. Peter Crouch - cựu tiền đạo người Anh từng khoác áo Liverpool - nói đơn giản rằng: "Tôi chưa từng thấy thông số như vậy ở cầu thủ độ tuổi như Haaland. Chưa bao giờ".

Haaland, mới 22 tuổi, đã quen với tất cả điều này, đang tận hưởng và "săn mồi" những bàn thắng. Khi ra sân, những tiền đạo luôn muốn khiến đối thủ phải sợ hãi. Haaland hiểu rằng, trong bóng đá, thi đấu không chỉ là diễn biến trên sân mà còn trong tâm trí. Vào ngày 31/10 những năm gần đây, anh đã hóa trang thành "Kẻ hủy diệt" ăn lasagne, hay gã điên cầm cưa, rồi đăng lên Instagram cùng dòng trạng thái: "Chúc mừng Haalandween".

"Thật vui. Đó là câu nói đùa rất hay", Haaland chia sẻ, đồng thời tiết lộ anh không thường xuyên lên mạng xã hội đọc diễn biễn hay bình luận về các trận. "Tôi không lên mạng xã hội để đọc về bản thân mình. Tôi không thể kiểm soát những gì mọi người nói, nghĩ và viết về mình. Vì vậy, tôi không quan tâm".

Haaland trong bức ảnh và dòng trạng thái tự trào dịp Halloween ngày 31/10/2022. Ảnh: chụp màn hình

Về vẻ ngoài, Haaland không quá khác biệt, cao 1m94, cơ bắp nhưng không bệ vệ hay quái dị như bình phẩm của nhiều người về khả năng săn bàn của anh. Phóng viên của GQ gặp Haaland tại sân tập của Man City vào ngày thứ Tư lạnh giá của tháng 12, trong kỳ nghỉ đông chưa từng có trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Na Uy không dự World Cup 2022, và vì vậy, Haaland đã tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi từ đầu mùa. "Tôi đi tận hưởng ánh nắng và cố gắng không nghĩ về bóng đá", Haaland kể, đồng thời cố gắng duy trì thể lực tới khi bóng đá cấp CLB trở lại vào cuối năm 2022.

Khi đó, Haaland là cầu thủ duy nhất trong phòng tập, mặc đồ tập luyện của Man City với mái tóc buộc thành đuôi ngựa. Không có chỗ sắp xếp để nói chuyện, anh cùng phóng viên của GQ ngồi vào một phòng họp gần đó. Trong sự gò bó ngột ngạt của chiếc ghế CEO, Haaland toát lên vẻ buồn chán. Anh như một kẻ săn mồi đang ngủ đông.

Haaland nhanh chóng ổn định cuộc sống ở Manchester. Vụ chuyển nhượng 63 triệu USD từ Dortmund tới Man City hồi tháng 6 giống như một chuyến trở về quê hương. Haaland sinh ra ở Anh. Bố của Haaland, ông Alfie, từng đá cho Man City năm 2000 và giải nghệ sớm năm 2003. Khi đó, Haaland mới chập chững biết đi, còn quá nhỏ để nhớ được nhiều. "Tôi nhớ một chút khi xem ảnh, nhưng không nhiều lắm", Haaland nói.

Cùng gia đình chuyển về Na Uy khi mới ba tuổi, nhưng Haaland vẫn cảm thấy có mối liên hệ với Man City. "Bố mẹ tôi biết nước Anh, vì vậy đó là một điều tốt. Với tôi, việc được chơi cùng một CLB với bố là điều đặc biệt", anh nói.

Haaland mặc áo đấu Man City thuở nhỏ, lúc cha anh - ông Alfie còn đá cho CLB này. Ảnh: Instagram / erling.haaland

Việc hòa nhập nhanh tại Man City đến một phần từ những thành công trên sân cỏ - nơi tác động của Haaland vừa tức thời vừa to lớn. Sau trận đầu không mấy suôn sẻ ở Siêu Cup Anh, tiền đạo Na Uy lập cú đúp trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh. Haaland ghi bàn không ngừng từ thời điểm đó, và hiện có 28 bàn qua 25 trận, đạt hiệu suất trung bình hơn 60 phút lại ghi một bàn. Có lúc một mình Haaland ghi nhiều bàn hơn nửa số CLB dự Ngoại hạng Anh.

Không chỉ thông số, Haaland còn sở hữu phong cách ghi bàn đặc biệt. Anh đẩy văng trung vệ cao 1,91 mét Adam Webster, rồi dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số ở trận thắng Brighton 3-1 ngày 22/10. Trước trận này, hậu vệ Brighton Joel Veltman ca ngợi Haaland là mẫu tiền đạo toàn diện với thể hình, tốc độ và kỹ thuật.

Hay bàn thắng vào lưới CLB cũ Dortmund hồi tháng 9/2022. Khi đón đường chuyền của Joao Cancelo, Haaland không đánh đầu mà tung người chạm bóng bằng má ngoài chân trái - thứ mà anh bất ngờ vung lên trên đầu như một diễn viên múa ba lê trong một trận đại chiến. Bàn thắng này khó tin đến mức một bình luận viên đã thốt lên trên sóng truyền hình trực tiếp "Đôi khi bạn không thể tin vào mắt mình".

Vô số giờ bình luận và các bài báo đã được dành để mổ xẻ mọi thứ về Haaland - tại sao tiền đạo này lại sung mãn, khỏe mạnh hơn nhiều cầu thủ khác, ở độ tuổi trẻ như vậy. Đó có phải là phẩm chất thể thao bẩm sinh, bản năng dứt điểm tự nhiên của Haaland?

Nhiều người nói ngắn gọn Haaland là mẫu tiền đạo toàn diện, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khéo léo khi cầm bóng cũng như lúc quay lưng về phía khung thành. Ngay cả trong số tiền đạo hàng đầu thế giới, Haaland vẫn là tay săn bàn hiếm có. Anh như luôn có thể tìm thấy một khoảng trống ngoài tầm với của những ngón tay dang rộng của thủ môn, hoặc tung người dứt điểm theo tư thế kỳ lạ khiến đối phương không thể ngờ.

Nhưng điều thực sự đáng chú ý về Haaland, nếu bạn theo dõi kỹ các trận, là khả năng ẩn mình và chờ thời cơ. Xuyên suốt 90 phút, tiền đạo 22 tuổi lững thững bên cạnh các trung vệ đối phương, ẩn nấp ở những điểm mù của họ, kiên nhẫn chờ cơ hội, rồi đột nhiên xuất hiện trở lại, như một bóng ma. Và khi đó, Haaland thường nhanh hơn đối thủ nửa bước để đưa bóng vào cầu môn. Tất nhiên, nhiều tiền đạo hàng đầu cũng có phong cách như vậy, nhưng Haaland đã nâng kỹ thuật này lên mức gần như hoàn hảo, hoặc ít nhất trong nửa đầu mùa 2022-2023. Thật mê hoặc khi chứng kiến nhiều trung vệ đẳng cấp như bị sốc khi thấy Haaland, như thể họ quên mất tiền đạo cao lớn người Na Uy vẫn còn trên sân.