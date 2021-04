Bí quyết sống khỏe đến cuối đời của Hoàng thân Philip

AnhTính nhất quán, kỷ luật và chế độ ăn uống lành mạnh là chìa khóa giúp Hoàng thân Philip sở hữu cơ thể cân đối, khỏe mạnh đến cuối đời.

Chủ nhà may Piccadilly Kent & Haste, nơi đã may quần áo cho Hoàng thân Philip trong hơn nửa thế kỷ, từng cho biết ngoại hình và thể chất của ông ổn định đến nỗi các thợ may không cần thay đổi bất cứ đường khâu nào trong nhiều năm.

John Kent, một trong những thợ may, chia sẻ: "Vòng eo của ông ấy là 78,7 cm khi đo lần đầu tiên hàng chục năm trước, đến giờ nó là 86 cm. Thật phi thường. Tôi chưa từng phải nới bất cứ bộ đồ nào cho ông".

Một thợ may khác cho biết Hoàng thân Philip vẫn có thể mặc vừa trang phục trong ngày cưới, sau 7 thập kỷ. Ba tháng trước ngày sinh nhật thứ 100, chưa ai thấy ông sử dụng gậy chống hoặc nạng.

Nhiều người cho rằng Hoàng thân Philip đại diện thế hệ người Anh cân đối và khỏe mạnh nhất. Họ sinh ra trong những năm 1920, có nhiều đóng góp ở thời chiến, thường xây dựng các thói quen sức khỏe, thể dục suốt đời và ra đi thanh thản ở độ tuổi ngoài 90.

Rất lâu trước khi ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe bùng nổ, Hoàng thân Philip và những người cùng thế hệ bám sát các kiến thức y tế cơ bản song mang tính thực tiễn cao.

Hoàng thân Philip trong cuộc đua tại Gordonstoun. Ảnh: Camera Press

Sống kỷ luật, tập luyện theo chế độ Hải quân

Lối sống của Hoàng thân Philip lấy cảm hứng từ Kurt Hahn, hiệu trưởng trường nội trú Scotland Gordonstoun, nơi ông từng theo học. Triết lý của Hahn nhấn mạnh tính kỷ luật, thử thách thể chất và đẩy bản thân đến giới hạn. Tại Moray, Hoàng thân Philip được đào tạo leo núi, chèo thuyền để làm cứu hộ bãi biển.

"Tôi ướt sũng, lạnh giá, đau đớn, bị ốm và thường xuyên sợ hãi đến cứng đờ, nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ trải nghiệm nào", Hoàng thân từng chia sẻ.

Khi tham gia lực lượng Hải quân Hoàng gia, Hoàng thân Philip được huấn luyện bằng bài tập 5BX, giúp rèn luyện sự linh hoạt, sức mạnh toàn thân mà không cần đến các thiết bị. Không gian tập luyện chỉ nhỏ bằng một chiếc giường, người tập bỏ qua bước khởi động. Các bài 5BX kéo dài 10 phút, bao gồm một phút duỗi cơ, một phút gập bụng, một phút tập lưng, một phút chống đẩy và 6 phút chạy tại chỗ.

Hoàng thân Philip khi còn trẻ. Ảnh: Mediadrumimages

Hoàng thân Philip còn thích đi bộ, chèo thuyền, chơi cricket và lái xe ngựa. Tuy nhiên, yếu tố chính khiến ông có cơ thể khỏe mạnh vẫn là bài tập 5BX. Ông đã dạy nó cho con trai là Thái tử Charles và cháu nội là Hoàng tử William. Không phải thiết bị cầu kỳ hay huấn luyện viên cá nhân đắt đỏ, bí quyết là một bài tập đơn giản song cần đến ý chí kiên cường.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Các chuyên gia dinh dưỡng thường lập luận khẩu phần thời chiến mang lại cho người dân Anh chế độ ăn lành mạnh nhất từ trước đến nay. Sức khỏe quốc gia cải thiện đáng kể sau thời kỳ đó. Hoàng thân Philip được biết đến như một người biết kiềm chế bản thân. Châm ngôn "Không than phiền, không giải thích" (Never complain, never explain) của Hoàng gia Anh đôi khi được mở rộng thành "không bao giờ ăn quá nhiều".

Cựu đầu bếp hoàng gia Charles Oliver từng tiết lộ Hoàng thân Philip có khiếu nấu nướng. Ông thường ăn trứng bác, cá tuyết hun khói và bánh mì cá cơm. Ông không thích ăn đồ ngọt, tránh carbohydrate, dùng cà phê đen thay vì trà để tránh nạp calo dư thừa vào cơ thể.

Bỏ hút thuốc, hạn chế uống rượu

Thời trẻ Hoàng thân Philip có thói quen hút thuốc nhiều năm liền, song đã từ bỏ chỉ sau một đêm, trước khi kết hôn với Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1947. Theo nghiên cứu của Tạp chí Y học Anh, hút một điếu thuốc có thể làm giảm 11 phút tuổi thọ. Quyết định bỏ thuốc giúp Hoàng thân Philip có cơ thể khỏe mạnh đến những năm cuối đời.

Ông cũng hạn chế sử dụng rượu. Kể cả trong những buổi gặp gỡ anh em, bạn bè, Hoàng thân Philip vẫn ăn uống với nguyên tắc "Không để lại hậu quả lâu dài". Ông thích uống bia, đặc biệt vào bữa trưa, song không bao giờ uống quá mức.

Hôm 9/4, Cung điện Buckingham thông báo Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, qua đời ở tuổi 99. Hồi tháng 2, ông nhập viện, điều trị triệu chứng nhiễm trùng và theo dõi tình trạng tim. Ông ra viện một tháng sau đó, sau khi phẫu thuật tim.

