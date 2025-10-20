Bí quyết nuôi 5 con trai 'nhàn tênh' của nữ giám đốc Việt tại Pháp

Vừa là giám đốc tài chính (CFO), vừa là CEO, chị Đinh Thanh Hương vẫn quán xuyến việc nuôi dạy 5 con trai nhờ bí quyết dạy con tự lập sớm và đơn giản hóa vấn đề

Một ngày cuối tháng 10 của chị Hương bắt đầu từ lúc Paris còn chưa sáng rõ. Ngay sau khi thức dậy, cậu con trai cả và thứ hai cặm cụi ôn bài. Hai cậu nhỏ hơn gấp chăn, dọn giường, chuẩn bị bữa sáng. Từ chiếc giường ở góc phòng, cậu út bật dậy reo lên khi nghe tiếng bước chân của bố.

Điện thoại trên tay chị không ngừng rung. Những tin nhắn nối tiếp nhau về hội thảo về tín chỉ carbon ở Việt Nam, một dự án quy hoạch xanh, và một chương trình đào tạo vừa kết thúc.

"Mỗi buổi sáng của tôi đều bắt đầu bằng sự bình yên trong ngôi nhà có 6 người đàn ông", chị Hương nói.

Chị Hương trên sân bóng đá với chồng và các con, đầu tháng 10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Đinh Thanh Hương là giám đốc tài chính của một tập đoàn ngân hàng lớn của châu Âu, đồng thời là CEO của AVSE Global - Tổ chức Khoa học và Chuyên gia người Việt toàn cầu. Chồng chị, giáo sư Nguyễn Đức Khương, là giám đốc điều hành Trường Kinh doanh Léonard de Vinci và chủ tịch AVSE Global.

Bên cạnh những thành tựu học thuật và nghề nghiệp, cùng nhiểu chương trình cống hiến cho đất nước, cặp vợ chồng học giả Việt còn được ngưỡng mộ trong cách nuôi dạy con.

Bà mẹ năm con cho biết mặc dù đảm đương khối lượng công việc khổng lồ và các chuyến công tác dày đặc, chưa bao giờ chị sợ sinh hay nuôi con. Với chị, mỗi đứa trẻ ra đời là một món quà.

"Quan điểm của tôi nuôi dạy con là niềm vui và cũng đơn giản, không nên phức tạp hóa vấn đề", người mẹ nói.

Cách nuôi con của anh chị nằm ở ba bí quyết chính.

Thứ nhất, hãy thuận theo tự nhiên. Con cái không phải là trang sức của bố mẹ. Hạnh phúc và thành công của con không phải là thước đo hay là điều mà cha mẹ mong muốn áp đặt.

"Một ngôi trường top đầu có thể làm đẹp hồ sơ của gia đình, nhưng không đồng nghĩa con sẽ hạnh phúc", chị nói. Giữa kỳ vọng của cha mẹ và ước muốn của con cái luôn tồn tại một khoảng cách, mà điều duy nhất có thể lấp đầy, chính là sự tôn trọng.

Anh chị không đặt nặng chuyện con phải vào trường quốc tế hay trường tư. "Nếu ai cũng hướng đến những môi trường tinh hoa, vậy ai sẽ sống và thấu hiểu những điều bình thường mà đa số đang trải qua?", chị đặt câu hỏi.

Với chị, trường công sẽ là không gian để con học và hiểu đời sống thực, biết phấn đấu và tự tạo nên những nguồn lực của chính mình.

Thứ hai, hãy cho trẻ con sống đúng với tuổi thơ. Ngày nay, nhiều đứa trẻ bị cuốn vào cùng một khuôn mẫu: học chính, học thêm, điện thoại, mạng xã hội. Các con trưởng thành sớm, suy nghĩ nhiều hơn nhưng lại kém vui, ít giao tiếp và đánh mất sự hồn nhiên vốn có - điều mà lẽ ra phải được gìn giữ lâu nhất.

Với việc học của các con, vợ chồng chị không đòi hỏi phải có thành tích cao, song cần có mức độ chuyên cần, tối thiểu phải làm hết bài tập. "Trong vô số những thứ cần học, tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với người Việt là phải biết nói tiếng Việt để giữ gìn nguồn cội của mình, kèm theo một ngôn ngữ quốc tế khác để mở dễ cánh cửa tri thức thế giới", chị Hương nói. Năm con chị đều nói được tiếng Việt và một hoặc hai ngôn ngữ khác tương đối trôi chảy.

Còn những kết quả học tập khác, như điểm trung bình hay việc vào trường nào, anh chị chưa bao giờ theo đuổi. Các con tự chọn những gì chúng muốn.

Thứ ba là chia sẻ những giá trị chung. Không thể để mọi người hy sinh cho con có điều kiện tốt nhất mà quên mất những việc đơn giản như công việc nhà.

"Tôi thường nói với các con có ba thứ quan trọng như nhau đối với một học sinh: thể thao, việc nhà và việc học. Không thể chỉ cố gắng học tập để đạt được đỉnh cao mà quên đi hai điều còn lại", người mẹ chia sẻ.

Trong gia đình, vợ chồng chị dạy con tự lập qua những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ, đến từ việc bố mẹ làm gương và biết "buông tay" đúng lúc. Các con học cách tự mua đồ học tập, gấp quần áo, đi chợ, nấu ăn. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, dần dần các bé hiểu việc nhà là trách nhiệm chung, không của riêng bố mẹ.

Chị Hương kể, có lần cậu thứ tư nhờ mẹ sửa kính vài lần nhưng không được. Cuối cùng, cậu đành tự đến hiệu kính, lúc trở về còn khoe: "Chú bán hàng khen con giỏi vì hiếm thấy bạn trẻ nào tự đi như thế".

Hay như cậu cả hồi lớp 9 nhờ mẹ xin hộ đi thực tập ở doanh nghiệp. Mẹ bảo: "Nếu tập đoàn không nhận, con in CV mang rải khắp siêu thị, chuỗi đồ ăn nhanh cũng được". Cuối cùng, cậu tự tìm được chỗ thực tập kế toán tại một tập đoàn sản xuất. Năm nay khi làm thủ tục vào đại học, cậu cũng tự lo từ A đến Z, kể cả ra tòa thị chính xin giấy tờ bổ sung.

Gia đình có thói quen, cứ chiều tối thứ 6 cùng đi siêu thị và tổng vệ sinh. Nhạc bật thật to, mọi người cùng nhau sắp xếp đồ đạc. Các cậu bé nhỏ tự đi tắm, nghịch nước vui vẻ trong khi các anh lớn vừa hát vừa hút bụi. Nghe nhạc là thói quen 5 cậu bé đều ảnh hưởng từ bố để nạp năng lượng và tập trung.

Cuối tuần, trừ khi cha mẹ phải đi công tác, lịch sinh hoạt của gia đình luôn cố định dành cho các hoạt động thể thao. Ngay từ lúc các nhà khác còn đang ngủ, chị Hương đã cùng ông xã và năm cậu con trai "quần nhau" trên sân bóng.

Đến giờ, cậu út ba tuổi đã biết tự bỏ bình sữa vào bồn rửa, bưng bát ra bàn ăn, đi học về tự cất giày, rửa tay. Cậu cả, dù học ở trường 12 tiếng mỗi ngày, buổi tối vẫn nấu ăn cho các em. Việc học của năm anh em, bố mẹ càng chưa từng phải kiểm tra, kể cả năm nay có bốn bạn cùng chuyển cấp.

Anh Đức Khương cho con đi chơi ở Đà Nẵng, tháng 8/2024. Ảnh: Gia đình cung cấp

Để có được cả năm cậu bé tự lập là nhờ sự đồng hành, thống nhất của vợ chồng trong cách nuôi dạy. Từ khi có con đầu lòng đến nay, anh Khương luôn là người thay bỉm, pha sữa. Cả hai có thể khác nhau trong cách ứng xử - người nghiêm khắc , người mềm mỏng - nhưng cùng chung một triết lý: để con tự lớn.

"Vợ chồng tôi quan niệm yêu thương không phải cho con cá, cũng không chỉ trao cần câu, mà là để con biết tự tạo ra công cụ của mình. Khi chưa có cần câu, các con phải biết nhảy xuống ao mà tát cá", anh Đức Khương nói. Với chị Hương, bí quyết là hãy đơn giản hóa mọi việc. "Đặc biệt, khi trẻ có tính tự lập, mọi việc trở nên rất đơn giản".

Một ngày gần đây, anh Đức Khương trở về nhà khoe với vợ vừa gặp một cụ bà người Pháp trong tòa nhà. Cụ khen "các cậu bé nhà anh dễ thương, luôn chào hỏi, giữ cửa, nhường đường - điều mà bây giờ hiếm thấy ở trẻ nhỏ".

Chị Hương nhớ lại, ngày mới chuyển đến đây hơn chục năm trước, gia đình còn bị hàng xóm dè chừng. Vậy mà theo thời gian, chính sự lễ phép, chăm chỉ và cách sống chân thành của các con đã khiến hàng xóm thay đổi ánh nhìn.

"Đó là khi tôi hiểu rằng, những gì mình gieo trong con, dù nhỏ bé, cũng sẽ nở hoa", mẹ Việt năm con ở Pháp nói.

Phan Dương