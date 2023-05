Bí quyết mẹ Nhật U60 trẻ trung như tuổi đôi mươi

Ngủ đủ giấc, ăn chay, chăm tập thể dục, chịu khó chăm sóc da, giúp Masako Mizutani nhìn như mới đôi mươi dù đã 55 tuổi.

Masako Mizutani, sinh năm 1968, mẹ của hai con (một trai một gái), khiến người khác phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện trên truyền thông. Cô được mệnh danh là "Người phụ nữ trẻ mãi không già của Nhật Bản", trẻ trung xinh đẹp, đứng cạnh con gái mà cứ ngỡ hai chị em.

Ngủ đủ giấc, dậy sớm

Masako Mizutani có thói quen đi ngủ sớm và thức dậy vào 5h sáng. Cô ngủ 8 tiếng mỗi ngày. Đảm bảo ngủ đủ giấc giúp cô giảm cân và tránh xuất hiện nếp nhăn trên mặt.

Collagen và elastin là những chất giúp da săn chắc, đàn hồi và mịn màng, được sản xuất trong quá trình cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu ngủ không đủ giấc, cơ thể sẽ sản xuất cortisol - một hormone stress khiến da trở nên khô, sạm và xuất hiện nếp nhăn trước tuổi.

Sức khỏe thể chất và tinh thần tổng quát cũng được cải thiện rất nhiều khi chúng ta đảm bảo cho cơ thể được nghỉ ngơi hoàn toàn trong giấc ngủ sâu và đủ dài. Theo Hiệp hội về Giấc ngủ Quốc gia Mỹ (Sleep Foundation), ngủ đủ giấc mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như: Giúp cơ thể tránh rơi vào trạng thái mệt mỏi, giữ tinh thần luôn tỉnh táo, sảng khoái, cải thiện tâm trạng, tăng cường trí nhớ, bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn giúp Mizutani giữ vóc dáng thon gọn không chút mỡ thừa. Cô dùng thực phẩm tươi sống, chủ yếu là rau củ, trái cây và các loại hạt ít calo nhưng giàu dinh dưỡng cho thực đơn hằng ngày.

Theo nghiên cứu của Tổ chức dinh dưỡng Mỹ, ăn khoảng 300-400 g rau xanh mỗi ngày đảm bảo cơ thể đủ chất dinh dưỡng, không tác dụng phụ, cân nặng giảm, làn da trở nên mịn màng hơn. Sử dụng ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt cho khẩu phần ăn mỗi ngày.

Chế độ ăn này trên thực tế đã được chứng minh hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư và bệnh mạn tính.

Một bữa ăn lành mạnh của Masako Mizutani. Ảnh: Masako Mizutani

Uống nhiều nước

Cơ thể con người luôn cần đảm bảo đủ nước để duy trì sự sống. Nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ chất độc hại, đảm bảo sự hoạt động của các cơ quan quan trọng như thận, gan, tiêu hóa.

Để giảm cân và làm đẹp, nước là yếu tố không thể thiếu. Uống nước trước bữa ăn 30 phút có thể giảm cảm giác thèm ăn, tránh ăn nhiều trong bữa chính. Khi nước vào cơ thể, da duy trì được độ ẩm, giảm khô da, nứt nẻ và mụn trứng cá, giảm nếp nhăn.

Masako Mizutani luôn duy trì thói quen uống đủ hai lít nước mỗi ngày. Ngoài nước lọc, cô uống trà xanh để bổ sung chất chống oxy hóa, ức chế tác hại của các gốc tự do, giúp làn da ít nếp nhăn và trẻ lâu hơn.

Tập thể dục mỗi ngày

Masako Mizutani cho rằng để có một vóc dáng khỏe khoắn, cân đối, ăn kiêng là chưa đủ, mà cần tập thể dục hằng ngày để bù đắp phần thiếu hụt này. Cô thường dành ít nhất 30 phút để đi bộ mỗi ngày giúp lưu thông khí huyết, săn chắc cơ, tiết mồ hôi đào thải độc tố, da dẻ hồng hào.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, tập thể dục hàng ngày giúp phòng ngừa bệnh tật và cải thiện sức khỏe tinh thần. Trong quá trình luyện tập, cơ thể sản xuất ra hormone endorphin làm giảm stress và cải thiện tâm trạng, nhờ đó chúng ta sẽ trở nên vui vẻ, yêu đời hơn. Sự vui tươi, trạng thái tâm lý tích cực mang lại nhiều lợi ích khác cho con người trong cuộc sống.

Phụ nữ bước vào tuổi trung niên thường xuất hiện tình trạng mỡ thừa, chảy xệ. Lười vận động kéo theo hàng loạt vấn đề về sức khỏe và nhan sắc. Do đó, Masako khuyên chăm chỉ tập thể dục để đạt được cùng lúc hai mục tiêu: Khỏe và đẹp.

Chăm sóc da rất kỹ

Ở tuổi 55, Masako Mizutani vẫn giữ được làn da căng mịn, sáng không tì vết. Bí quyết là từ khi còn rất trẻ đã chú ý đến việc chăm sóc da. Hầu hết loại kem dưỡng da mà cô dùng đều chứa vitamin C bởi đây là thành phần làm sáng và chống oxy hóa cho da rất hiệu quả. Vitamin C trung hòa các gốc tự do, làm giảm nếp nhăn, mờ nám và sẹo. Ngoài ra, cô sử dụng sản phẩm có chứa vitamin E để da luôn mềm và mịn.

Masako Mizutani đắp mặt nạ mỗi tối. Cô thường chọn dòng mặt nạ làm trắng, massage đều cả mặt và cổ để phần da cổ không bị khác biệt so với da mặt.

Một việc nữa không thể thiếu trong khâu chăm sóc da của cô là sử dụng kem chống nắng. Cô dùng kem chống nắng kể cả khi ở trong nhà, không đi ra ngoài.

Khánh An