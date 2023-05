Bí quyết lão hóa ngược của VĐV marathon 73 tuổi

Ấn ĐộVenkatesh Prabhu giành nhiều huy chương marathon cho các cự ly 45 km khi đã ngoài 70 nhờ lối sống năng động và đam mê tập thể dục.

Khi kỹ sư Venkatesh Prabhu nghỉ hưu 15 năm trước ở tuổi 58, con gái ông là Bhakti Naik - một nhà vật lý trị liệu và chuyên gia dinh dưỡng - đã khuyến khích ông vận động lấy lại vóc dáng cân đối. Đến nay, ở tuổi 73, Prabhu tham gia hơn 50 giải chạy marathon, cự ly 21 km và 45 km. Theo ông, chạy bộ chính là chìa khóa để giữ cơ thể dẻo dai và lão hóa chậm.

Naik cho biết đến một độ tuổi nhất định, mật độ xương của con người sẽ giảm, từ đó khả năng vận động của khớp và khối lượng cơ bắp cũng giảm theo. Việc hoạt động thể chất ở mức độ vừa phải giúp họ duy trì sức khỏe cơ xương và sức bền cơ bắp.

Các chuyên gia cũng nhận định để lão hóa một cách khỏe mạnh, mọi người cần vận động thường xuyên, có lối sống năng động và tham gia vào các hoạt động xã hội.

Ông Prabhu bắt đầu tập tạ vào năm 2007, duy trì ba buổi một tuần. "Một vài người bạn của tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp và tiểu đường vào thời điểm đó, khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe", ông chia sẻ.

Prabhu tập luyện với huấn luyện viên thể hình cá nhân để tăng cường sức mạnh và ngăn ngừa chấn thương. Các bài tập ưa thích của ông là squats, kéo xà, tạ đẩy, tập vai và deadlifts (nâng thanh tạ khỏi mặt đất đến ngang hông).

Sau một năm rèn luyện cơ bắp, ông Prabhu bắt đầu tập chạy. Cự ly đầu tiên là vài trăm mét. Tuy nhiên, trong vòng vài tuần, ông đã có thể chạy liên tục 5 km. Các buổi chạy đơn giản khiến ông nảy sinh niềm yêu thích và quyết định đăng ký những cuộc thi marathon.

Venkatesh Prabhu và hơn 50 tấm huy chương từ các giải chạy marathon. Ảnh: Venkatesh Prabhu

Trước cuộc đua, ông tham gia chương trình đào tạo kéo dài ba tháng. Ba lần một tuần, huấn luyện viên hướng dẫn ông thực hiện các động tác giãn cơ và chỉnh sửa dáng chạy. Ở tuổi 59, ông lần đầu hoàn thành cự ly 21 km trong 2 giờ 48 phút.

"Tôi không thể tin mình đã chạy 21 km mà không dừng lại. Điều này khiến tôi nhận ra với nỗ lực và sự tập trung nhất quán, mọi thứ đều có thể thành hiện thực", ông nói.

Năm 2013, Prabhu hoàn thành cự ly 45 km trong 5 giờ 25 phút. Sau đó, ông đăng ký tham gia New York Marathon và tập luyện với một nhóm có tên là New York Road Runners. Ông đã cán đích của cuộc đua trong 4 giờ 41 phút, nhanh hơn 44 phút so với lần đầu tiên.

Chạy bộ đã thay đổi nhận thức của Prabhu về sự lão hóa. Ở các cuộc đua, ông gặp những vận động viên ngoài 80. Người tham gia lớn nhất đã 94 tuổi. "Điều này khiến tôi nhận ra tuổi tác không quan trọng", ông nói.

Prabhu đã phải đối mặt với nhiều thử thách khi chạy bộ, gồm hội chứng dải xương chậu. Trong đó, sợi gân xương chậu bị viêm cọ xát với xương hông hoặc xương đầu gối. Cơn đau trải dài xuống đến phần gót chân. Tuy nhiên, việc giãn cơ thường xuyên giúp ông tránh được các chấn thương nghiêm trọng.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ gọi chạy bộ là hình thức tập thể dục phổ biến trên toàn thế giới và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trang Betterhealth của Australia cho rằng, chạy bộ là một hình thức thể dục nhịp điệu - hoạt động thể chất tạo ra năng lượng bằng cách kết hợp oxy với đường huyết hoặc mỡ trong cơ thể và chúng có nhiều lợi ích.

Nghiên cứu của nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Camilo José Cela ở Tây Ban Nha đăng trên tạp chí Y học Journal of Applied Physiology chỉ ra rằng, chạy bộ giúp bảo vệ mật độ xương, nhất là với những người cao tuổi.

Thục Linh (Theo SCMP)