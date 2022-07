Bí quyết làm đẹp '5 chữ S' của Jennifer Lopez

Danh ca Jennifer Lopez thường xuyên thực hiện quy tắc "5 chữ S" để kéo dài thanh xuân.

Trước thềm đón tuổi 53, Jennifer Lopez (J.Lo) tiết lộ bí quyết làm đẹp trong cuộc trò chuyện trên Daily Mail hôm 13/7. Gần 30 năm qua, cô duy trì mô hình: Sleep (ngủ), Suncreen (kem chống nắng), Serum (huyết thanh), Supplements (bổ sung chất) và Sano (sống lành mạnh).

Jennifer Lopez khoe sắc vóc tuổi ngũ tuần bên bể bơi hồi tháng 6. Ảnh: Instagram Jennifer Lopez

J.Lo cho biết hồi 20 tuổi, khi sự nghiệp đang phát triển, cô ngủ không quá năm tiếng mỗi đêm, cơ thể bị kiệt sức. Điều đó khiến cô quyết tâm thực hiện nguyên tắc trên. Ca sĩ chú trọng nhất về giấc ngủ, luôn ngủ 9-10 tiếng mỗi ngày để không bị stress. "Giấc ngủ như cỗ máy thời gian, giúp tôi trẻ ra và khiến mọi việc trở nên suôn sẻ. Ngủ ít nhất 7-9 giờ mỗi đêm có thể thay đổi mọi thứ, mang lại hiệu quả hơn bất kỳ loại kem dưỡng ẩm đắt tiền nào", cô nói.

Về dưỡng da, ca sĩ thực hiện các bước đơn giản gồm làm sạch, bôi serum và kem chống nắng. Cô ưu tiên đầu tư serum tốt và đắt tiền, trong khi tẩy trang, sữa rửa mặt, tẩy da chết, toner hay các loại kem chỉ cần ở mức cơ bản. Trong các loại dầu dưỡng, ca sĩ chuộng olive và coi đó là "thần dược cho mọi thứ". Gia đình J.Lo có truyền thống dùng dầu olive để ăn uống, tẩy trang, chăm sóc da, giúp da có đủ độ ẩm và vẻ ngoài luôn trẻ trung, căng bóng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar năm 2021, cô phủ nhận thông tin tiêm filler, botox để xóa nếp nhăn và phẫu thuật thẩm mỹ để trông trẻ trung ở tuổi ngũ tuần. Cô nói: "Đó là khuôn mặt tự nhiên của tôi. Xin khẳng định lần thứ 500 triệu, tôi chưa từng tiêm botox hay trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Một bí quyết làm đẹp của tôi: Đừng phí thời gian bôi xấu người khác, điều đó cũng giúp bạn trẻ và đẹp hơn". Cô cũng khuyên fan nữ nên sớm chú ý làm đẹp từ độ tuổi 13 để có làn da khỏe mạnh một cách tự nhiên nhất.

Jennifer Lopez tập gym Jennifer Lopez duy trì tập gym đều đặn để giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc. Video: Gorilla Empire

Để giữ dáng, hàng tuần, cô tới phòng gym 3-4 buổi. Để lịch trình không ảnh hưởng đến việc tập luyện, cô thuê hai huấn luyện viên ở hai thành phố hay lui tới nhất là New York và Los Angeles. "Khi ở New York, tôi tập với David Kirsch còn tại Los Angeles, tôi tập với Tracy Anderson", cô nói trên tạp chí Hello.

Mỗi huấn luyện viên có phương pháp tập khác nhau giúp cơ thể Lopez linh hoạt hơn. Anderson chủ yếu hướng cô đến các bài tập nhẹ nhàng trong khi Kirsch thiên về các bài tập thể lực kết hợp tạ, bóng trong vòng 30 phút. Theo Kirsch, tập ít nhưng hiệu quả vẫn tốt hơn kiểu tập liên tục trong hai tiếng.

Ngoài sử dụng sản phẩm dưỡng da, ca sĩ thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Chia sẻ với Hello năm 2018, ngôi sao tiết lộ nguyên tắc đầu tiên giúp cô duy trì vóc dáng là đảm bảo cơ thể luôn đủ nước. "Uống nhiều nước, nhất là trước khi vào phòng gym, giúp bạn tập luyện tốt hơn", cô nói.

Với sự hỗ trợ của chuyên gia dinh dưỡng, Lopez xây dựng chế độ ăn cân bằng chỉ toàn thực phẩm hữu cơ, kiêng rượu và caffeine. Bữa trưa của người đẹp thường gồm cá hồi, bông cải xanh, bí ngòi và rau trộn. Buổi tối, cô ăn thịt lợn hoặc thịt gà kèm hạt quinoa. Giữa các bữa, J.Lo ăn hoa quả, rau củ. Khi đi ăn ngoài hàng với bạn bè, gia đình, cô chọn các món ít calo.

Sao Mai