Bí quyết giúp Tom Cruise sung sức ở tuổi 61

Ngôi sao hành động Tom Cruise ăn kiêng, chơi nhiều môn thể thao, tập gym giúp cơ thể dẻo dai ở tuổi ngoài 60.

Mission: Impossible 7 Dead Reckoning Part One Trailer "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" (Nhiệm vụ bất khả thi phần 7). Video: CJV

Trong Nhiệm vụ bất khả thi phần 7 đang chiếu tại rạp, Tom Cruise chứng minh phong độ tuổi 61 khi tự đóng hàng loạt pha hành động nguy hiểm mà không cần diễn viên đóng thế, khiến đồng nghiệp, khán giả thót tim.

Suốt hơn ba thập niên, tài tử đã nổi tiếng với các cảnh như leo lên tòa nhà chọc trời, nhảy dù từ máy bay, nhảy từ xe máy đang lao nhanh. Theo Men's Health, ngôi sao đã thực hiện một chế độ tập luyện không ngừng để có đủ sức bền, độ dẻo dai nhằm duy trì diễn xuất trong thời gian dài.

Tom thường ép tạ một tay để khám phá những điểm yếu về thể chất, từ đó khắc phục hiệu quả. Hàng tuần, anh tập gym, tham gia nhiều hoạt động. Anh nói với Men's Health: "Chèo thuyền kayak trên biển, thám hiểm hang động, đấu kiếm, chạy bộ, tập tạ, leo núi, đi bộ đường dài... Gần như môn nào tôi cũng chơi". Nhưng tài tử không bao giờ chia sẻ cảnh tập luyện. Một nguồn tin nói với tạp chí chỉ số tuổi cơ thể của Tom chỉ bằng một nửa tuổi thật của anh.

Anne Elliott, nhà nghiên cứu thể thao tại Đại học Middlesex, cho biết các hoạt động như đấu kiếm hoặc leo núi của Tom Cruise giúp anh nâng cao sức khỏe tim mạch đáng kể, đồng thời duy trì sự linh hoạt và cân bằng - hai yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến tuổi tác, nếu không làm tốt sẽ khiến bạn nhanh già.

Tom Cruise ở buổi ra mắt phim tại London hôm 22/6. Ảnh: Reuters

Cao 1,7 m và nặng khoảng 68 kg, Tom Cruise nhiều lần được khen "trẻ mãi không già". Ngoài tập luyện, chế độ ăn nghiêm ngặt cũng là bí quyết quan trọng giúp tài tử trẻ khỏe. Vài chục năm qua, anh không ăn đồ chiên vì cho rằng thực phẩm này gây viêm mô mãn tính và tăng tốc độ lão hóa.

Tài tử đam mê món mỳ Carbonara của Italy, từng gọi mình là "Vua của Carbonara" và chia sẻ cách nấu ngon món này. Tuy nhiên, để chống lão hóa, nhiều năm nay, anh hạn chế ăn món này, cắt giảm tinh bột và đường. Diễn viên chuyển sang dùng các loại carb lành mạnh như ngũ cốc nguyên hạt, rau, trái cây, đậu chưa qua chế biến. Vào những ngày bận rộn, anh ăn việt quất sấy khô và các loại hạt, vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa tiện lợi, dễ mang đến trường quay.

Tom Cruise sinh năm 1962 tại Mỹ, diễn xuất từ thập niên 1980. Tài tử ghi dấu ấn với các phim Top Gun, Nhiệm vụ bất khả thi, The Mummy, Jack Reacher 2: Never Go Back, The Last Samurai, Edge of Tomorrow. Là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất thế giới, anh từng đoạt nhiều giải thưởng: một giải Cành Cọ Vàng danh dự, ba giải Quả Cầu Vàng "Nam diễn viên chính xuất sắc". Các bộ phim của anh tính đến nay thu về hơn 10,5 tỷ USD trên toàn thế giới, khiến Tom Cruise trở thành một trong những ngôi sao có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời.

Tài tử trải qua ba đời vợ gồm diễn viên Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes. Anh có hai con nuôi trong cuộc hôn nhân với Kidman và một con đẻ - Suri Cruise - với Holmes. Sau vụ ly hôn ồn ào với Holmes năm 2012, anh không sử dụng mạng xã hội, ít chia sẻ về cuộc sống riêng.

Sao Mai