Bí quyết giúp Sinner hóa giải cú giao bóng của đối thủ

Nhờ quan sát vị trí vai và cú tung bóng, Jannik Sinner đoán vị trí bóng mà cú giao của đối thủ sẽ đáp xuống, từ đó chủ động chiếm lấy vị trí tấn công để đáp trả.

Sau khi thua Sinner tại vòng 1/8 Mỹ Mở rộng 2025, Aleksandr Bublik dường như không hề đùa với nhận xét rằng tay vợt số một thế giới như "một VĐV được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo". Một tay vợt có khả năng phân tích và đoán trước các bước đi của đối thủ theo thời gian thực. Khả năng tính toán và thực thi ấy đã được chính Sinner xác nhận trong cuộc phỏng vấn với ESPN, khi anh chia sẻ về cách "giải mã" những cú giao bóng từ các đối thủ.

Sinner trả bóng trong trận thắng Felix Auger Aliassime ở bán kết Mỹ Mở rộng ngày 5/9. Ảnh: AP

Khả năng dự đoán

Theo tay vợt Italy, chỉ cần quan sát vị trí của vai và cách tung bóng của đối thủ trong giai đoạn chuẩn bị cho cú giao bóng, anh đã có thể tính toán ngay lập tức chính xác điểm rơi của bóng, từ đó sẵn sàng ở vị trí tấn công để đáp trả. Đây là minh chứng cho năng lực tư duy và hành động của Sinner, đặc biệt khi xét đến thời gian cực ngắn trong trận đấu.

Từ lúc bóng được tung lên đến khi được đánh đi là chỉ vài khoảnh khắc trôi qua. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Sinner vừa tập trung vào quả bóng đang tới, vừa quan sát vị trí vai và cách tung bóng của đối thủ, rồi xử lý tất cả thông tin này để chuẩn bị cho cú trả giao.

Đã có một số tay vợt đọc được cú giao bóng của đối thủ qua cách tung bóng hay chuyển động vai, nhưng hiếm ai làm được ở đẳng cấp như Sinner. Ký giả Luigi Ansaloni, tác giả quyển "Federer. 20 Grand Slam. Câu chuyện về một năm cổ tích. Và một kỷ lục ‘không thể chạm tới", nhận định: "Kỹ năng quần vợt độc đáo của Sinner không chỉ nằm ở lối chơi hay những cú đánh, dù chúng đã rất xuất sắc, mà còn ở những chi tiết khác phản ánh nhiều loại trí thông minh đặc biệt phát triển ở tay vợt số một thế giới".

Áp dụng lý thuyết của Gardner

Điều này đưa chúng ta đến với Howard Gardner, nhà tâm lý học và học giả người Mỹ, nổi tiếng với lý thuyết đa trí tuệ. Theo Gardner, con người sở hữu ít nhất 9 loại trí thông minh, gồm khả năng xử lý thông tin và sử dụng chúng để tạo ra những sản phẩm có giá trị trong một nền văn hóa hoặc nhu cầu cụ thể. Những khả năng này, theo Gardner, được liên kết với các vùng não bộ và các mạch thần kinh chuyên biệt. Tổng hợp các khả năng này tạo nên trí thông minh của con người, có thể được chia thành nhiều khía cạnh.

Sinner trả giao trong trận thắng Shapovalov ở vòng ba Mỹ Mở rộng hôm 30/8. Ảnh: AP

Ansaloni nói thêm: "Sinner sở hữu trí thông minh vận động (kinesthetic intelligence) vượt trội, không chỉ qua khả năng sử dụng cơ thể, sự phối hợp và cân bằng, mà còn ở khả năng đọc và giải mã chuyển động của đối thủ. Khả năng dự đoán và đánh bóng sớm hơn một khoảnh khắc so với đối thủ là kết quả của những tố chất bẩm sinh hơn người, được Sinner mài giũa qua thời gian nhờ luyện tập và sự kiên trì".

Vai trò của HLV Ceccarelli

Nói về việc giải mã các cú giao bóng của đối thủ, huyền thoại Andre Agassi từng kể trong cuốn tự truyện nổi tiếng Open rằng ông có thể biết trước Boris Becker sẽ đánh bóng đi đâu bằng cách quan sát... vị trí lưỡi của tay vợt Đức, như thể đó là một "điểm ngắm".

"Khả năng của Jannik chắc chắn là một món quà trời cho đặc biệt, một kỹ năng bẩm sinh, đặc biệt khi làm được ở đẳng cấp đó", Stefano Pescosolido, cựu tay vợt số 42 thế giới và là bình luận viên của Sky, nhận xét. "Các tay vợt chuyên nghiệp thường có thể đọc được cú giao bóng của đối thủ qua cách tung bóng và chuyển động vai, nhưng làm được với tốc độ của Jannik thì hoàn toàn khác. Cậu ấy gần như luôn biết bóng sẽ đi đâu, và vì thế trả giao rất tốt. Jannik còn có khả năng thích nghi theo thời gian khi gặp khó khăn, như trong trận đấu với Shapovalov và Felix Auger Aliassime".

Pescosolido tin rằng việc hợp tác với Riccardo Ceccarelli, HLV tâm lý từng làm việc với các nhà vô địch Công thức 1, đã giúp ích rất nhiều cho Sinner. "Ông ấy quen với việc xử lý trong từng khoảnh khắc, trong từng tích tắc thời gian, đơn vị phần mười giây", Pescosolido nói. "Vì vậy, không loại trừ khả năng Ceccarelli đang giúp Sinner cải thiện thêm ở khía cạnh này, khi thời gian giữa cú giao và trả giao là chỉ trong chớp mắt".

Hoàng Thông (theo Gazzetta dello Sport)