Bí quyết giúp Real sinh lời hơn 180 triệu USD từ cầu thủ trẻ

Công thức bán cầu thủ tự đào tạo nhưng giữ lại 50% quyền sở hữu đang mang lại kết quả tích cực về tài chính cho Real Madrid vài năm qua.

Trước đây, khi muốn các sản phẩm từ học viện La Fabrica tích lũy kinh nghiệm thi đấu, thay vì mòn mỏi làm dự bị cho dàn sao đội một, Real đem họ cho CLB nhỏ hơn mượn. Thỏa thuận khi đó thường là không thu phí và có thời hạn một mùa.

Nhưng từ 4 năm nay, Real thay đổi chính sách. Họ chỉ bán 50% quyền sở hữu các "viên ngọc thô" và giữ quyền mua lại, hoặc cài điều khoản hưởng 50% giá trị chuyển nhượng của những cầu thủ này trong tương lai. Nhờ chiến lược đó, CLB đối tác sẽ có thể mạnh dạn đầu tư cho cầu thủ trẻ vừa tiếp nhận, vì họ được sở hữu 50% giá trị và có thể giữ chân những tài năng này lâu hơn một mùa.

Cách làm trên đang mang lại hiệu quả rõ rệt cho Real về cả giá trị kinh tế lẫn mục đích thể thao. Hiện tại, "Los Blancos" theo dõi khoảng 10 cầu thủ đang thi đấu cho CLB khác nhưng vẫn còn khả năng sinh lời. Phần lớn số này đã tăng giá trị thị trường đáng kể.

Ví dụ rõ nhất là Nico Paz. Tiền vệ 21 tuổi người Argentina rời Real để gia nhập CLB Italy Como hè 2023. Lúc ra đi, giá trị thị trường của anh là 11,8 triệu USD. Nhưng nhờ trưởng thành vượt bậc, đã ghi 6 bàn cùng 6 kiến tạo ở Serie A mùa này, Paz hiện tại có giá trị 76,7 triệu USD, theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tức tăng đến 650%.

Real cài hai điều khoản khi bán Paz cho Como. Đầu tiên là điều khoản mua lại vào các năm 2026 và 2027. Tiếp đến, nếu không kích hoạt điều khoản mua lại, Real vẫn sẽ được phép thu về 50% giá trị chuyển nhượng của tiền vệ sinh năm 2004 nếu Como bán anh cho một CLB khác trong tương lai.

Como - CLB hiện được dẫn dắt bởi HLV Cesc Fabregas - cũng có một "viên ngọc thô" khác của Real đang tiến bộ và mang đến giá trị tương lai cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Jacobo Ramon đến Italy hè năm ngoái với giá trị 1,2 triệu USD, nhưng giờ có giá 21,2 triệu USD.

Một cầu thủ Real khác rời đội hè này và đang tăng giá là Chema Andres. Anh chuyển sang Stuttgart với giá trị thị trường 0,94 triệu USD nhưng hiện được Transfermarkt định giá 17,7 triệu USD. Tương tự là những Victor Munoz sang Osasuna hay Alvaro Rodriguez sang Elche trong hè 2025.

Những "viên ngọc thô" của Real tăng giá thế nào sau khi đầu quân cho CLB khác.

Ngoài số tài năng rời đi hè 2025, Real vẫn dõi mắt đến những các sao trẻ khác chia tay ở những chuyển nhượng trước đó. Mario Gila (bán cho Lazio năm 2022), Alex Jimenez (bán cho Milan năm 2024), Antonio Blanco (bán cho Alaves năm 2023) hay Sergio Arribas (bán cho Almeria năm 2023) vẫn có khả năng trở lại Bernabeu hoặc mang về tiền cho CLB.

Takefusa Kubo cũng thuộc diện này. Tiền đạo cánh Nhật Bản từng ra đi với giá trị thị trường 35,4 triệu USD, và có lúc tăng lên đến 70 triệu USD, nhưng hiện nay trở lại mức khởi điểm. Cầu thủ 24 tuổi giờ vẫn còn hợp đồng với Sociedad, nhưng Real vẫn nắm trong tay điều khoản hưởng 50% giá trị chuyển nhượng tương lai của ngôi sao sinh năm 2001 này.

Tổng cộng, với tất cả những lần tăng giá trị thị trường qua các thương vụ có cài điều khoản mua lại hoặc hưởng phần trăm doanh thu chuyển nhượng trong 4 năm qua, Real đang sinh lời hơn 180 triệu USD từ sự tái định giá cầu thủ.

Ngoài thành công từ việc tái định giá đó, một số trường hợp đã mang tiền về trực tiếp cho Real, hoặc trở lại thi đấu cho đội một. Fran Garcia là một ví dụ. Hậu vệ này từng rời đội để gia nhập Rayo Vallecano và nhờ phong độ ấn tượng, anh đã được Real mua lại.

Rafa Marin hay Miguel Gutierrez tuy không còn thuộc biên chế Real, nhưng nhờ công thức trên, họ đã mang về tiền chuyển nhượng cho "Los Blancos" để thực hiện các thương vụ khác, với giá trị bán ra lần lượt 14 và 13 triệu USD vào các năm 2024 và 2022.

Hà Phương (theo AS)