Bí quyết giúp Phan Như Thảo mặc đẹp

Người đẹp cho biết không áp lực về chuyện lấy lại hình dáng thon thả. Cô ưu tiên việc khỏe mạnh, vui vẻ lên hàng đầu. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô chọn trang phục phù hợp để tạo sự tự tin.

Tham dự một sự kiện tháng 7, Phan Như Thảo diện chân váy maxi xuyên thấu phối vest cách điệu. Thiết kế che khuyết điểm hiệu quả khi có độ dài hợp lý, sắc đen tạo cảm giác gọn gàng. Để bộ cánh bớt đơn điệu, cô dùng sandals đính pha lê.