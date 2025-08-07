Bí quyết giúp Phan Như Thảo mặc đẹp

Sau điều trị cắt bỏ túi mật cuối năm 2024, Phan Như Thảo tập trung tẩm bổ nên tăng cân, hiện nặng khoảng 80 kg. Cô đang xây dựng lại chế độ ăn uống kết hợp tập thể dục để cải thiện vóc dáng từ từ.
Người đẹp cho biết không áp lực về chuyện lấy lại hình dáng thon thả. Cô ưu tiên việc khỏe mạnh, vui vẻ lên hàng đầu. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô chọn trang phục phù hợp để tạo sự tự tin.
Tham dự một sự kiện tháng 7, Phan Như Thảo diện chân váy maxi xuyên thấu phối vest cách điệu. Thiết kế che khuyết điểm hiệu quả khi có độ dài hợp lý, sắc đen tạo cảm giác gọn gàng. Để bộ cánh bớt đơn điệu, cô dùng sandals đính pha lê.
Video: Nhân vật cung cấp
Một trong những bí quyết mặc đẹp là diện đồ tối giản, tránh những thiết kế có nhiều chi tiết, điểm nhấn trang trí. Để che bắp tay to, cô luôn diện váy áo dài tay hoặc dài tới gần khuỷu tay.
Diễn viên còn ưu ái phong cách đơn sắc với tông màu pastel, trung tính. Theo WWW, người mập mạp nên chọn trang phục trơn không họa tiết để tránh gây rối mắt, tạo cảm giác đồ sộ hơn.
Ngoài váy bút chì, chân váy chữ A có tác dụng "kéo dài" chân cũng được Phan Như Thảo áp dụng, thường phối sơ mi kín đáo, đường cắt đơn giản.
Trên sân khấu, người đẹp tỏa sáng với bộ đầm đỏ trễ vai xếp bèo cùng kiểu tóc búi cao. Chất liệu voan mềm tạo độ rủ giúp bộ cánh trở nên gọn gàng, không bị cồng kềnh so với nhiều bộ đầm có cấu trúc tương tự. Kiểu tóc búi cao và sandals màu nude tạo sự thanh thoát cho gương mặt, cổ và chân.
Phan Như Thảo sử dụng sơ mi phom rộng để che vòng hai. Chân váy xuyên thấu tạo ra sự cân bằng cho tổng thể theo công thức "trên kín dưới hở". Để thêm trang trọng khi lên sân khấu, cô đeo vòng cổ đính pha lê và giày platform.
Người đẹp diện váy ngắn dáng suông khi đi ăn cưới. Cô cho biết yêu thích kiểu thiết kế xếp nếp bất đối xứng vì vừa giữ được sự mềm mại, nữ tính, vừa giấu được khuyết điểm hình thể kém săn chắc.
Phan Như Thảo, 36 tuổi, từng vào top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, giải nhất Người mẫu triển vọng 2008. Năm 2013, người đẹp đại diện Việt Nam tại Asia’s Next Top Model. Cô đóng phim Sắc đẹp và danh vọng, Số phận bị đánh cắp, Ranh giới trắng đen, Gái ế kén chồng. Cô làm đám cưới năm 2015 và sinh con đầu lòng một năm sau. Từ đó đến nay, cô ít tham gia hoạt động showbiz, chủ yếu kinh doanh.
Sao Mai
Ảnh: Nhân vật cung cấp