Bí quyết giúp nữ diễn viên Trung Quốc thoát ung thư dạ dày

Bị cắt bỏ 4/5 dạ dày, nữ diễn viên Nhạc Hồng đã chiến thắng ung thư và duy trì sức khỏe như người trẻ suốt 25 năm nhờ những quy tắc sống nghiêm ngặt.

Năm 2002, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ngôi sao điện ảnh Nhạc Hồng, lúc đó vừa bước sang tuổi 40, đối mặt với tin sét đánh mắc ung thư, cần phải cắt bỏ 4/5 dạ dày. Thời điểm ấy, nữ diễn viên vẫn đang ôm kịch bản phim Công chúa bướng bỉnh, còn con gái cô mới chỉ 12 tuổi. Giây phút cuối cùng trong phòng phẫu thuật, trước khi thuốc mê ngấm, Nhạc Hồng chỉ có một suy nghĩ: "Mình phải sống để nhìn con gái trưởng thành", Wenxuecity trích dẫn hôm 12/11.

Ít ai ngờ người phụ nữ bị cắt gần hết dạ dày này không chỉ sống sót mà còn đứng trước ống kính vào năm 2024 với đề cử giải Kim Kê, "giải Oscar" của điện ảnh Trung Quốc. Đã 25 năm trôi qua, các tế bào ung thư chưa bao giờ quay trở lại với Nhạc Hồng. "Ung thư không cướp đi sinh mạng của tôi, nó dạy tôi cách sống", cô nói.

Sinh năm 1962 trong một gia đình công nhân ở Thành Đô, tuổi thơ của Nhạc Hồng gắn liền với những bữa cơm từ bát men. Năm 15 tuổi, cô khuân vác cát đá ở công trường, kiếm 1,5 nhân dân tệ mỗi ngày, ngồi xổm ngoài lán công nhân, lấm lem bụi bẩn, ăn cơm nguội trong lúc học thuộc lời thoại. Sau hai lần thi trượt các trường nghệ thuật, đến năm 1980, cô thi lần thứ 3 mới đỗ Học viện Hí kịch Trung ương.

Năm 1985, vai diễn Quế Lan, người phụ nữ nông thôn dữ dội trong phim Núi hoang mang về cho cô giải Kim Kê cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Trên sân khấu nhận giải, ánh đèn chói lòa làm cay, khiến cô nghĩ về những ngày ăn bánh bao nguội với nước lạnh ở công trường. Sau đó, Nhật Hồng làm việc không ngừng nghỉ, thường xuyên sống nhờ bánh quy và mì gói. Khi dạ dày đau, cô lại vội vàng uống một nắm thuốc rồi tự nhủ: "Xong đợt bận rộn này là sẽ ổn thôi".

Bước ngoặt xảy ra vào tháng 5/2002. Trong một cảnh quay đêm, Nhạc Hồng đột ngột quỵ xuống, nôn ra máu. Nội soi cho thấy một khối u sưng tấy, giống vết loét, ở hang vị dạ dày và đang chảy máu. Khối u nằm ở vị trí xấu, buộc phải cắt bỏ gần hết dạ dày. 10 ngày sau ca mổ, cô nhận tin ung thư.

Một phân tích gộp (meta-analysis) quy mô lớn được công bố trên Tạp chí Ung thư Thế giới (World Journal of Gastroenterology) đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa chế độ ăn uống không điều độ, tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn và nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Tình trạng căng thẳng (stress) mãn tính cũng được chứng minh làm tăng tiết acid cortisol và acid dạ dày, gây xói mòn lớp màng bảo vệ và tạo điều kiện cho các tế bào tiền ung thư phát triển.

Sau khi xuất viện, Nhạc Hồng nhận ra dạ dày đã được lắp ghép lại cần một "quy trình sinh tồn mới". Bữa ăn đầu tiên là hai thìa canh gà khiến nữ diễn viên đau đớn tột cùng. Kể từ đó, cô đặt ra quy tắc nghiêm khắc, đó là dù chỉ có 10 phút để ăn cũng phải nhai chậm 30 lần trước khi nuốt, tránh xa các món ăn lạnh, cứng hay cay. Quá trình nhai kỹ giúp enzyme amylase trong nước bọt bắt đầu quá trình tiêu hóa tinh bột ngay từ khoang miệng, đồng thời nghiền nhỏ thức ăn về mặt cơ học. Điều này làm giảm đáng kể "gánh nặng" cho phần dạ dày còn lại và ruột non, giúp tối ưu hóa việc hấp thu dinh dưỡng và ngăn ngừa các triệu chứng như đầy hơi, đau bụng.

Mỗi sáng 5 giờ, Nhạc Hồng duy trì nghi thức xoa bóp bụng 36 vòng theo chiều kim đồng hồ để tránh nguy cơ dính ruột, sau đó nhấp từng ngụm nước ấm 40 độ. Chiếc bình giữ nhiệt trở thành vật bất ly thân, đến mức đoàn làm phim đùa rằng: "Bình giữ nhiệt của cô Nhạc còn quan trọng hơn cả kịch bản".

Diễn viên Nhạc Hồng. Ảnh: Creader

Về vận động, cô tránh xa máy móc phòng gym mà ưu tiên đi bộ nửa giờ mỗi sáng ngoài trời. Nhạc Hồng cũng tuyệt đối không thức khuya, ngủ vào khoảng 22h và dành thời gian hít thở sâu để "khởi động cơ thể". Hiệp hội Ung thư Mỹ(American Cancer Society) khuyến nghị bệnh nhân ung thư nên duy trì vận động thể chất ở mức độ vừa phải. Đi bộ đã được chứng minh giúp cải thiện nhu động ruột, giảm nguy cơ dính ruột sau phẫu thuật, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện tâm trạng.

Khi được hỏi về bí quyết chiến thắng ung thư, cô thường chỉ vào thái dương: "Tôi đã chiến thắng ở đây trước". Cô nhận ra sự sợ hãi "lan nhanh hơn cả tế bào ung thư" và đã tự sáng tạo "Bài tập Dạ dày Hạnh phúc" bằng cách hét lên "tôi hạnh phúc, tôi khỏe mạnh" 3 lần mỗi ngày vì tin "dạ dày thích nghe những điều tốt đẹp".

Ngành khoa học Tâm thần kinh miễn dịch cung cấp bằng chứng cho thấy não bộ, hệ nội tiết và hệ miễn dịch có mối liên hệ mật thiết. Sự sợ hãi và căng thẳng tâm lý kéo dài có thể kích hoạt phản ứng "chiến đấu hay bỏ chạy", làm giải phóng các hormone như cortisol. Ở mức độ cao và kéo dài, cortisol ức chế hoạt động của các tế bào miễn dịch quan trọng như tế bào T và tế bào tiêu diệt tự nhiên (NK cells) - vốn là "lính gác" của cơ thể trong việc tìm và diệt các tế bào ung thư.

Ngược lại, khi Nhạc Hồng thực hành "Bài tập Dạ dày Hạnh phúc" và duy trì tâm thế lạc quan, cô đang kích hoạt hệ thần kinh đối giao cảm, giúp cơ thể ở trạng thái "nghỉ ngơi và tiêu hóa". Trạng thái này không chỉ tốt cho dạ dày mà còn được cho là giúp tối ưu hóa chức năng miễn dịch. Một nghiên cứu trên tạp chí Brain, Behavior, and Immunity cho thấy những can thiệp tâm lý giúp giảm căng thẳng có thể dẫn đến những thay đổi tích cực trong hoạt động của các dấu ấn miễn dịch ở bệnh nhân ung thư.

Nhạc Hồng đặt ngày nội soi dạ dày hàng năm là "vòng tròn đỏ" trên lịch, dù bận rộn đến đâu cũng dừng công việc để đi tái khám. Nhờ sự nghiêm ngặt này, các bác sĩ kinh ngạc khi các chỉ số sức khỏe của cô hiện tại ngang bằng với người trẻ tuổi. Tại một bữa ăn của đoàn làm phim, khi từ chối xiên nướng, cô mỉm cười: "Dạ dày của tôi là một di tích lịch sử được bảo vệ".

Bình Minh (Theo Wenxuecity)