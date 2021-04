Bí quyết giúp Nestlé Việt Nam nhận giải vàng Chất lượng quốc gia

Chiến lược quản trị, kinh doanh dựa trên chất lượng, an toàn thực phẩm… giúp Nestlé Việt Nam được ghi nhận giải vàng Chất lượng quốc gia.

Nestlé Việt Nam là một trong 40 doanh nghiệp được vinh danh giải vàng tại lễ trao giải thưởng chất lượng quốc gia - giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương 2019-2020.

Ông Urs Kloti - Giám đốc Nhà máy Nestlé Bông Sen lên nhận giải. Ảnh: Ngọc Thành

Theo ông Urs Kloti - Giám đốc Nhà máy Nestlé Bông Sen, đây là giải thưởng có tính toàn diện ở tất cả các lĩnh vực, từ quản lý chất lượng đến phát triển bền vững. Doanh nghiệp đã vượt qua 7 tiêu chí khắt khe của ban tổ chức gồm: vai trò của lãnh đạo, hoạch định chiến lược, định hướng vào khách hàng và thị trường, đo lường, phân tích và quản lý tri thức, quản lý và phát triển nguồn nhân lực, quản lý quá trình hoạt động, kết quả hoạt động.

"Sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp chia sẻ bài học kinh nghiệm, tiến bộ kỹ thuật, những chương trình và sáng kiến vì cộng đồng... đồng thời, giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm từ chính các doanh nghiệp cùng tham gia", ông Urs Kloti nhận định.

Ông Urs Kloti - Giám đốc Nhà máy Nestlé Bông Sen tại lễ trao giải thưởng chất lượng quốc gia.

Được truyền cảm hứng bởi người sáng lập Henri Nestlé, trong 25 năm qua, Nestlé đã sát cánh cùng các đối tác, để nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn của người Việt. Giải vàng chất lượng quốc gia là sự ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong hành trình 25 năm nâng cao chất lượng sống của người Việt.

Theo lãnh đạo Nestlé, để đạt được thành quả như hôm nay, doanh nghiệp luôn đặt người tiêu dùng làm trọng tâm, dựa trên nền tảng khoa học, nghiên cứu và phát triển (R&D). Nestlé đã tiếp cận những vấn đề về suy dinh dưỡng, thiếu hụt vi chất, béo phì và những vấn đề toàn cầu liên quan đến dinh dưỡng, từ đó, thường xuyên đổi mới và nâng cao danh mục sản phẩm.

Cùng với R&D, chất lượng, an toàn thực phẩm và sự quan tâm đến nhu cầu của người tiêu dùng là nền tảng tạo ra sự thành công và lợi thế cạnh tranh của công ty cũng như tập đoàn. Nestlé tuân thủ nghiêm ngặt trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý chất lượng, và an toàn lao động tại mỗi khâu trong quy trình hoạt động và sản xuất. Nguyên liệu đầu vào được đảm bảo cho tới khi thành phẩm đến tay người tiêu dùng.

Doanh nghiệp này còn có mạng lưới nghiên cứu và phát triển rộng khắp gồm: trung tâm nghiên cứu khoa học - Học viện Khoa học y khoa; trung tâm nghiêu cứu Nestlé; cơ quan phát triển lâm sàng; trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Tours về cây trồng.

Bên cạnh đó là 35 trung tâm công nghệ sản phẩm cùng các cơ sở nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu; đội ngũ hơn 5.000 nhà khoa học, các chuyên gia dinh dưỡng. Nestlé cũng phối hợp với nhiều viện nghiên cứu trên thế giới đang hoạt động tích cực trên "mặt trận" khoa học dinh dưỡng.

Nestlé không ngừng đổi mới và nâng cao danh mục sản phẩm.

Tại Việt Nam, Nestlé tạo cơ hội để mỗi nhân viên có thể trở thành những nhà lãnh đạo kiến tạo tương lai. Theo đó, công ty dành khoảng 22 tỷ đồng mỗi năm cho công tác đào tạo tay nghề và phát triển nguồn nhân lực. Tỷ lệ lãnh đạo người Việt hiện chiếm 40% trong ban lãnh đạo công ty, chiếm 87% ở vị trí quản lý cấp cao và 99% ở vị trí quản lý cấp trung.

Lễ trao giải thưởng chất lượng quốc gia - giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á- Thái Bình Dương diễn ra sáng ngày 26/4 tại Hà Nội. Giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng cường năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Trong số 116 doanh nghiệp được vinh danh lần này, có 61 đơn vị thuộc danh sách năm 2019 và 55 đơn vị thuộc năm 2020. Ban tổ chức đã trao 40 giải vàng, 69 giải chất lượng quốc gia, 4 giải chất lượng quốc tế châu Á- Thái Bình Dương.

Tuệ Minh