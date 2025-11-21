Bí quyết giúp nâng hạng ghế máy bay miễn phí

Theo các chuyên gia hàng không và du lịch, dù cơ hội không cao, hành khách vẫn có thể được nâng hạng ghế miễn phí nếu biết tận dụng thời điểm, tác phong hoặc tình trạng chuyến bay.

Dưới đây là các trường hợp phổ biến có thể giúp hành khách được nâng hạng miễn phí.

Ghế hạng phổ thông quá tải

Nếu khoang phổ thông hết chỗ (trường hợp hãng bán quá số lượng) nhưng khoang cao hơn còn, hãng có thể nâng hạng cho một số hành khách. Điều này có thể xảy ra ngẫu nhiên và không dựa trên nguyên tắc nào. Một người lịch sự, ăn mặc chỉn chu, ít hành lý thường sẽ được chọn. Cơ hội lớn hơn khi chuyến bay được thực hiện với máy bay thân rộng.

Đi một mình

Hành khách đi lẻ luôn là ứng cử viên số một để được nâng hạng, vì chỉ cần nhấc một người, không phải tính toán sắp xếp lại chỗ cả nhóm. Gia đình có con nhỏ hoặc nhóm đông người, cơ hội gần như bằng 0. Tuy nhiên, một số trường hợp người đi theo nhóm vẫn được nâng hạng thành công khi vé được book mã riêng.

Là khách hàng thân thiết

Khách hàng thân thiết, thành viên hạng Gold, Platinum, Diamond... thường được ưu tiên nâng hạng miễn phí khi có chỗ. Lòng trung thành là sự cam kết mạnh nhất để được nâng hạng miễn phí, ngay cả khi bạn mới bắt đầu.

Ghế hạng cao hơn sẽ giúp hành khách có được chuyến bay thoải mái. Ảnh: Zach Griff

Lịch sự ở quầy check in

Cách đơn giản nhất đôi khi lại hiệu quả nhất, chẳng hạn một nụ cười ở quầy check in. Không nên hỏi thẳng "có được nâng hạng miễn phí không?" mà nên hỏi "có cơ hội nâng hạng nào không?". Hãy ăn mặc lịch sự, chọn lúc quầy vắng, mỉm cười, nhân viên sẽ dễ tính hơn. Lưu ý chỉ nên hỏi một lần, pha chút hài hước, đừng ra vẻ đòi hỏi, ép buộc. Đề nghị này cũng có thể áp dụng trên máy bay, với tiếp viên.

Lỗi kỹ thuật với ghế

Lỗi kỹ thuật với ghế hoặc với vé ban đầu cũng là một cách để bạn được nâng hạng miễn phí. Ghế của bạn bị hỏng, hay lý do nào đó không thể sử dụng được, hãng có thể chuyển bạn lên hạng cao hơn nếu đó là lựa chọn duy nhất để bạn có chỗ ngồi trên chuyến bay.

Check in sớm hoặc muộn

Check in sớm có thể giúp bạn được cân nhắc khi hãng cần chuyển khách lên hạng trên. Các hãng hàng không thường xử lý danh sách nâng hạng miễn phí khoảng 3-4 tiếng trước giờ bay. Vì thế, đến sớm, đã check in online, tên bạn luôn nằm đầu danh sách.

Ngược lại, check in muộn cũng là cơ hội. Một số người cố tình check in sát giờ để nếu hạng phổ thông quá tải, họ là người cuối cùng còn lại và "bị đẩy" lên hạng cao. Nhưng cách này rủi ro vì có thể bạn lại vào vị trí "siêu xấu". Mẹo này chỉ nên dùng khi đường bay luôn đông và bạn không vội nối chuyến.

Thời điểm bay phù hợp

Bay vào thời điểm ít doanh nhân đi công tác, cơ hội được nâng hạng sẽ cao hơn. Cuối tuần, dịp lễ, hè là thời điểm thường ít người đi làm việc, khi đó ghế hạng cao cấp sẽ trống nhiều. Chiều thứ sáu hoặc thứ hai là những thời điểm rất khó có cơ hội được nâng hạng.

Không đặt các bữa ăn đặc biệt

Nếu bạn đặt trước bữa ăn đặc biệt, chẳng hạn đồ chay, đồ halal thì cơ hội được nâng hạng rất thấp. Lý do, các chuyến bay hiếm khi thừa suất ăn đặc biệt, nhất là ở hạng cao, vì đồ ăn ở đó đắt. Khi hệ thống thấy bạn đã được gắn với một suất ăn đặc biệt ở khoang phổ thông, tiếp viên thường sẽ không chuyển bạn lên hạng cao hơn.

Hành khách đi kỷ niệm dịp đặc biệt

Nếu bạn đang đi hưởng tuần trăng mật, kỷ niệm sinh nhật hoặc tổ chức đám cưới, hãy cho nhân viên hãng hàng không biết. Mẹo này khá nổi tiếng và đã được nhiều người áp dụng thành công, hiệu quả hơn nếu bạn mang theo một bản sao đăng ký kết hôn (hoặc giấy tờ chứng minh). Trong trường hợp không được nâng hạng, bạn vẫn có thể nhận phần thưởng là ly champagne miễn phí và sự chăm sóc đặc biệt suốt chuyến bay.

Tâm Anh (theo Booking, Express)