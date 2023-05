Bí quyết giúp Mariah Carey giữ vóc dáng nóng bỏng tuổi U60

MỹNữ ca sĩ Mariah Carey ăn thực phẩm hữu cơ, không ăn đường, nhai kỹ và thường xuyên tập thể dục giúp vóc dáng nóng bỏng, eo nhỏ gọn gàng tuổi U60.

Mariah Carey là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất, diễn viên người Mỹ. 30 năm ca khúc All I Want For Christmas Is You ra đời làm nên tên tuổi của ca sĩ, cô vẫn trẻ trung, bốc lửa và quyến rũ như xưa.

Nữ ca sĩ cho biết ngoài việc giữ nghề, cô tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ dáng trong nhiều năm qua.

Thay thế đồ ăn vặt nhiều calo bằng trái cây

Chia sẻ với Hollywood Life, Mariah Carey cho biết từ năm 30 tuổi đã nói "không" với đồ ăn vặt nhiều calo. Cô chọn táo, xoài hay việt quất cho những lúc đói để bổ sung nguồn dinh dưỡng lành mạnh, nhiều vitamin, chất xơ cho cơ thể. Chất chống lão hóa trong việt quất có tác dụng đẩy lùi tuổi tác, giúp cô trông trẻ trung hơn so với tuổi thực của mình.

Theo các chuyên gia Đại học California, ăn vặt lành mạnh cung cấp năng lượng cho cơ thể, cải thiện sức khỏe, kiềm chế cảm giác thèm ăn, giúp điều chỉnh tâm trạng, tăng cường sức khỏe não bộ. Ăn vặt cũng giúp lượng đường trong máu ổn định và không bị quá đói giữa các bữa ăn, khi vào bữa chính sẽ ăn ít hơn, từ đó có thể giảm cân.

Ăn nhiều thực phẩm hữu cơ

Nữ ca sĩ ưu tiên chọn thực phẩm hữu cơ, tươi ngon, nguyên chất và không dùng đồ chế biến sẵn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng có rất nhiều lợi ích từ việc sử dụng thực phẩm hữu cơ mỗi ngày như tránh thuốc trừ sâu độc hại, cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn, thực phẩm có hương vị tươi ngon hơn.

Thực phẩm hữu cơ mà nữ ca sĩ chọn là rau và hải sản. Năm 2016, chia sẻ với E!News, Mariah Carey nói rằng cá hồi và nụ bạch hoa là thực phẩm chính trong thực đơn của cô.

Theo tiến sĩ Lisa Young, tác giả cuốn sách dinh dưỡng Last Full, Last Slim và The Portion Teller Plan, cá hồi giàu omega 3 có tác dụng tăng cường trí nhớ, hữu ích cho não bộ, phòng ngừa bệnh tật, cải thiện miễn dịch, giúp da dẻ mịn màng.

Rau xanh hay nụ bạch hoa chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng, giàu chất xơ, giúp duy trì làn da khỏe mạnh, giảm tổn thương do tia cực tím, làm dịu chứng viêm mạn tính, làm chậm quá trình lão hóa và sự xuất hiện các nếp nhăn, ngăn ngừa mất collagen.

Mariah Carey tại show thời trang Alta Moda Thu Đông 2022. Ảnh: D&G

Ăn chậm, nhai kỹ và ăn vừa đủ

Một quy tắc mà Mariah Carey áp dụng đều đặn, không được phép bỏ qua trong mỗi bữa ăn, là ăn chậm và nhai kỹ. Cô cho rằng ăn chậm giúp mình biết lúc nào đã đủ no và dừng lại đúng lúc.

Nghiên cứu từ trường đại học Yale cho thấy rất nhiều tác dụng xung quanh thói quen này như thức ăn được nghiền nhỏ hơn, các dịch tiêu hóa thấm nhiều giúp thức ăn tiêu hóa tốt hơn, cơ thể hấp thụ được tối đa dinh dưỡng từ thức ăn.

Ăn chậm còn hình thành tính điềm đạm, bình tĩnh, kiểm soát tốt cảm xúc.

Không ăn đường

Từ năm 2018 đến nay, Mariah Carey bỏ đường khỏi thực đơn của mình dù trước đó, cô rất thích các món tráng miệng làm từ chocolate. Nữ ca sĩ cho biết đồ ăn ngọt là nguồn cơn của béo phì và cô tránh hết sức có thể.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ em hay người lớn, mỗi ngày giới hạn lượng đường tự do dưới 10% tổng lượng calo được tiêu thụ. Ăn quá nhiều có thể gây nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì.

Không cân thường xuyên

Tuân thủ chế độ giảm cân, ăn uống lành mạnh nhưng nữ ca sĩ không bị ám ảnh bởi cân nặng của bản thân. Cô cho biết mình không bao giờ đứng lên cân bởi quy tắc "không cân" giúp ích khá nhiều cho sức khỏe tinh thần trong quá trình ăn kiêng.

"Tôi là người xương to, cao và đương nhiên tôi khá nặng", nữ ca sĩ chia sẻ.

Tập Aerobic và bơi

Ca sĩ thích duy trì sự năng động qua các bài tập aerobic và bơi lội. Cô cho biết tập thể dục đều đặn mỗi ngày mang lại hiệu quả rất lớn cho nỗ lực giảm cân giữ dáng. Đó cũng là lý do dù ở tuổi U60 Mariah Carey vẫn trẻ trung và giàu năng lượng hơn các thế hệ đàn em.

Bảo An (Theo Eat this)