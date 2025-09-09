Bí quyết giúp danh thủ Serie A tái xuất ở tuổi 82

ItalyDuy trì sex và uống sữa đậu nành là bí quyết giúp Lamberto Boranga giữ sức khỏe và trở lại thi đấu cho CLB hạng bảy Italy Trevi ở tuổi 82.

"Ăn uống cân bằng, không rượu, không thuốc lá, ít thịt, chỉ uống sữa đậu nành và duy trì hoạt động thể chất, bao gồm cả quan hệ tình dục. Tôi ăn sáng đầy đủ, bữa trưa nhẹ với thanh năng lượng, bữa tối nhẹ, và sau mỗi bữa ăn luôn đi bộ", Boranga tiết lộ bí quyết sống khỏe và duy trì phong độ.

Lamberto Boranga thi đấu cho Cesena giai đoạn 1973 -1977. Ảnh: Cesena

Boranga từng bắt 112 trận tại Serie A cho các CLB Fiorentina (6 trận mùa 1966-1967), Brescia Calcio (mùa 1969-1970) và AC Cesena (92 trận trong bốn mùa từ 1973 đến 1977), trước khi thi đấu ở các giải hạng thấp hơn cho đến năm 1984.

Sau khi giải nghệ, Boranga tốt nghiệp ngành y, trở thành bác sĩ tim mạch và đồng thời giữ vai trò bác sĩ cho đội bóng nghiệp dư Bastardo. Trong thời gian này, ông vẫn thi đấu một trận cho đội.

Năm 2009, trong khi tham gia các giải điền kinh, Boranga quay lại chơi bóng ở giải nghiệp dư và chính thức giải nghệ lần thứ hai vào năm 2020, khi đã 77 tuổi 7 tháng, lập kỷ lục về độ tuổi cao nhất thi đấu bóng đá.

Lamberto Boranga, năm 2013, trong một trận đấu kỷ niệm 100 năm thành lập Parma. Ảnh: Globo

Tới tháng 8/2025, Boranga công bố sẽ quay trở lại thi đấu, lần này ở tuổi 82, khoác áo đội Trevi thuộc giải Prima Categoria (giải hạng 7 Italy).

Thủ môn này sẽ thi đấu vào tháng 10, nhưng khẳng định không muốn chơi quá lâu để "không trở thành trò cười". Mục tiêu chính của Boranga là chứng minh rằng tuổi sinh học khác với tuổi trên giấy tờ. "Có những ngày tôi cảm thấy như 50 tuổi, lúc khác như 60. Tôi tập luyện 4 lần một tuần, trong đó có một buổi tối đa về cường độ", ông bày tỏ.

Thủ môn Serie A tái xuất ở tuổi 83 Lamberto Boranga trong buổi tập của CLB Trevi.

Không chỉ nổi tiếng trong bóng đá, Boranga còn là VĐV điền kinh đẳng cấp thế giới. Ông hiện là nhà vô địch châu Âu và thế giới ở nhiều môn nhảy trong nhóm tuổi lão tướng (master), gồm nhảy xa, nhảy cao, nhảy ba bước và nhảy sào.

Boranga từng lập kỷ lục thế giới nhóm tuổi từ 65 đến 69 tuổi với cú nhảy xa 5,47 m năm 2008 và kỷ lục nhảy ba bước nhóm tuổi từ 70 đến 74 tuổi với cú nhảy 10,75 m vào năm 2012. Trong tổng cộng 11 lần tham dự các giải Masters châu Âu và thế giới, Boranga giành 10 huy chương, trong đó có 5 HC vàng.

Hồng Duy tổng hợp