Bí quyết giúp Cua Tươi Trà Vinh chinh phục thực khách TP HCM

Cua Tươi Trà Vinh chọn lối đi riêng, chinh phục thực khách bằng hương vị cua mộc mạc và triết lý "nấu cho khách như nấu cho nhà".

Tháng 9/2019, chị Huỳnh Ngọc Mai, người sáng lập và cũng là đầu bếp chính của Cua Tươi Trà Vinh, quyết định mang hương vị quê hương đến TP HCM. Chị kiên định với triết lý giản dị định hình nên nét riêng cho từng món ăn: trung thực, nhất quán và mang đậm dấu ấn của người làm bếp tận tâm.

Hành trình của Cua Tươi Trà Vinh không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Cuối năm 2021, nhà hàng phải tạm đóng cửa do áp lực vận hành trong bối cảnh đại dịch. Đó cũng là khoảng lặng để chủ cửa hàng có thêm thời gian nghiên cứu sâu hơn về sản phẩm. Tháng 4/2022, quán trở lại nhưng chỉ phục vụ mang về. Đến tháng 10 vừa qua, Cua Tươi Trà Vinh trở lại với một không gian khang trang, ấm cúng trên con đường Hoa Mai sầm uất.

Các món chế biến từ cua tươi tại nhà hàng. Ảnh: Cua Tươi Trà Vinh

Chị Mai cho biết, để giữ được trọn vẹn hương vị đặc trưng, bí quyết nằm ở sự khắt khe từ những khâu đầu tiên. "Cua được tuyển chọn từ vùng nước lợ Trà Vinh, nơi giao thoa giữa sông và biển, tạo nên một hệ sinh thái lý tưởng. Nhờ đó, cua ở đây có thớ thịt chắc ngọt, đậm đà tự nhiên và lớp gạch son béo ngậy, không mặn gắt như cua ở các vùng biển khác", chị Mai chia sẻ.

Yếu tố quyết định tiếp theo làm nên giá trị của món ăn là độ tươi tuyệt đối. Nhà hàng duy trì một quy trình vận chuyển nghiêm ngặt: Cua sống thiên nhiên tại vựa được tuyển chọn vào mỗi buổi sáng, sau đó vận chuyển hỏa tốc và có mặt tại bếp ở TP HCM chỉ sau vài giờ. "Sáng cua còn bơi ở quê, trưa đã đến quán, chiều sẵn sàng lên bếp", chủ cửa hàng nói. Sự cầu kỳ này đảm bảo mỗi con cua khi đến tay thực khách đều giữ được vị tươi ngon nguyên bản nhất.

Không chỉ khắt khe ở khâu nguyên liệu, chị Mai còn nói không với gia vị công nghiệp. Tất cả loại xốt làm nên tên tuổi của quán, từ xốt me chua thanh, trứng muối béo mặn đến chén mắm nhĩ được ủ riêng, đều do chính tay chị pha chế theo công thức gia truyền. Cách làm này không chỉ đảm bảo an toàn, quan trọng hơn là giúp tôn vinh vị ngọt tự nhiên của hải sản, thay vì dùng gia vị nồng để lấn át.

Thực khách đến đây không nên bỏ qua món cua sốt trứng muối, với lớp xốt vàng óng, sánh mịn quyện vào từng thớ thịt cua ngọt. Món lẩu cua lại chinh phục người ăn bằng nước dùng thanh ngọt tự nhiên ninh từ rau củ, kèm đồ nhúng phong phú, đầy đặn. Với những ai yêu thích sự mới lạ, mai cua đút lò phô mai béo ngậy, thơm là một trải nghiệm khó quên. Ngoài cua, tôm sú biển thiên nhiên cỡ lớn, thịt ngọt và săn chắc cũng là một "ngôi sao" được nhiều người yêu thích.

Không gian nhà hàng được thiết kế ấm cúng. Ảnh: Cua Tươi Trà Vinh

Bên cạnh hương vị món ăn, không gian mới của nhà hàng được thiết kế thanh lịch và ấm cúng, tách biệt với sự ồn ào của phố thị, mang đến cảm giác thân mật như bữa cơm gia đình.

Nhà hàng có cả khu vực chung và các phòng VIP riêng tư để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách, từ các cặp đôi, nhóm bạn nhỏ đến những buổi sum họp gia đình.

Theo chị Mai, nhiều khách quen tìm đến ngay khi quán mở lại, chia sẻ rằng họ tìm lại được đúng "vị cũ, vẫn gạch đỏ au, xốt đậm đà vừa miệng như những ngày đầu". "Với Cua Tươi Trà Vinh, đó là minh chứng cho thấy khi làm việc bằng cả tấm lòng, hương vị sẽ có sức sống riêng và ở lại thật lâu trong ký ức người thưởng thức", vị bếp chính nói.

Món miến xào cua tại nhà hàng Cua Tươi Trà Vinh. Ảnh: Cua Tươi Trà Vinh

Trải qua 6 năm với không ít thăng trầm, Cua Tươi Trà Vinh vẫn giữ vững triết lý "làm thật ngon, phục vụ thật lòng". Tại TP HCM, địa chỉ này trở thành điểm đến tin cậy cho những ai muốn tìm về giá trị cốt lõi của ẩm thực.

(Nguồn: Cua Tươi Trà Vinh)