Bí quyết giúp con tự tin, chinh phục thử thách

Phụ huynh nên tin tưởng, động viên và tạo cơ hội cho con được thử thách, ngay cả khi thất bại, vì mỗi thách thức sẽ giúp con lớn khôn.

Thông tin được Giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội tâm lý học Việt Nam, chị Phan Hồ Điệp - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ chia sẻ trong tọa đàm "Những thử thách giúp con lớn khôn" phát trên VnExpress vào ngày 9/9.

Chuyên gia chia sẻ cách thử thách giúp con lớn khôn

Trẻ lớn khôn qua những thử thách

Thử thách giúp trẻ tiếp nhận nhiều bài học về sự tự tin, mạnh mẽ, dám chấp nhận thất bại và sẵn sàng vươn lên chinh phục khó khăn. Khi trẻ hình thành tinh thần không ngại đối mặt sẽ thích thú khám phá thế giới, tự giải quyết vấn đề của bản thân.

Từ phải qua: nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ; chị Phan Hồ Điệp; Giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn tại buổi toạ đàm "Những thử thách giúp con lớn khôn". Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo Giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, cuộc sống có rất nhiều thử thách, thay vì cố gắng bảo bọc, làm thay thì nên giúp con học cách đối mặt, tạo cơ hội cho con dấn thân, động viên và trao quyền.

Muốn vậy, phụ huynh phải đánh giá sức khỏe và đời sống tinh thần của con cũng như sự an toàn của thử thách. Bởi nếu không nắm được thể lực, tố chất hay sự ứng xử hiện tại của con với thực tế cuộc sống, bố mẹ dễ chủ quan. Nếu thử thách không thành công, phụ huynh lại có tâm lý lo lắng và bao bọc con hơn. Phụ huynh phải đặt giới hạn nhất định về chuyện an toàn của con, nếu giải tỏa được tâm lý này sẽ an tâm hơn. Ví dụ thay vì cấm trẻ chạy nhảy thì tạo môi trường phù hợp để cho con thỏa thích nô đùa.

Song, trước khi con khám phá, bố mẹ cũng cho trẻ thông tin cần thiết, có thể biến gợi ý thành trò chơi. Những bí quyết này phụ huynh có thể vận dụng uyển chuyển để con cái luôn thấy có sự đồng hành.

Theo Giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, thử thách chính là môi trường để con hiểu về bản thân và lớn khôn thêm. Ảnh: Quỳnh Trần.

Ở góc độ phụ huynh, chị Phan Hồ Điệp, Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, bí quyết giúp Đỗ Nhật Nam vượt qua áp lực, đạt nhiều thành tích là chị luôn tin tưởng và khích lệ, cho con biết dù kết quả thế nào, con vẫn được thương yêu.

Chị kể, thử thách đầu tiên trong học tập của Nam là tham gia kỳ thi chuẩn tiếng Anh lớp một. Chị chia sẻ với Nam về tất cả điều liên quan đến kỳ thi và thủ thỉ với Nam rằng: "Dù con đạt bao nhiêu điểm, mẹ vẫn sẽ yêu Nam, thậm chí yêu Nam hơn bởi vì con dám chấp nhận đối đầu". Chị mời Nam đi ăn ngay sau khi bé thi xong. Nụ cười trìu mến, cái ôm, gật đầu, động viên đúng lúc giúp Nam rất nhiều khi gặp khó khăn, nhất là khi học xa nhà.

"Tôi tin rằng hạnh phúc nhất của cha mẹ là không phải lo lắng nhiều về con. Đó là cảm giác nhẹ nhàng, nghĩ về con với sự tin cậy. Các bậc cha mẹ có thể thực hiện điều đó", chị Điệp nói.

Chị Phan Hồ Điệp chú trọng dạy Đỗ Nhật Nam tính cách độc lập, sự bản lĩnh ngay khi còn bé thông qua thử thách. Ảnh: Quỳnh Trần.

Cuộc sống không trải đầy hoa hồng và con trẻ không phải lúc nào cũng vượt qua trở ngại. Có những bài học mang tên "thất bại" nhưng mỗi vết sẹo, những lần vấp ngã sẽ cho con lớn khôn thêm.

Nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ chia sẻ, hai bé nhà chị bắt đầu việc gì thường sợ hãi và nghi ngờ bản thân. Với bé Khôi Vỹ, đó là những giọt nước mắt rơi vì phải ngồi hàng giờ luyện chữ. Lúc con thiếu tự tin, chị ở bên cạnh động viên, trở thành "người bạn đồng hành". Bắt đầu chấp nhận và sẵn sàng đối mặt thử thách, hai con chị dần tự tin và hào hứng vượt khó khăn.

Khi đưa ra "bài toán khó" cho con, Lâm Vỹ Dạ còn nghĩ ra những trò chơi. Ví dụ, thay vì bắt con học thuộc chữ số từ một đến 10, bé sẽ tưởng tượng số một giống như cây gậy, số hai là con vịt và chỉ trong nửa tiếng đã thuộc làu.

Giáo sư Huỳnh Văn Sơn chia sẻ thêm, phụ huynh hãy luôn đồng hành cùng con, cố gắng suy nghĩ như cách con suy nghĩ để dõi theo, chứ không phải lúc nào cũng nắm tay con. Cha mẹ không nên đặt ra cho con đích đến mà cho trẻ cơ hội khám phá, tích lũy giá trị trong cuộc sống. Dù kết quả có thế nào thì nên chuẩn bị tâm lý, có thể con sẽ thành công hoặc không nhưng hãy vui vì con đã làm hết sức mình.

Đồng quan điểm, chị Phan Hồ Điệp khuyên không nên đặt áp lực cho trẻ, mọi người có thể xem thử thách như là gia vị, có như vậy con mới cảm nhận được dư vị ngọt ngào của cuộc sống. Khi thử thách đã là gia vị, nó sẽ làm mọi thứ trở nên đậm đà hơn, miễn là không quá tay.

Ảnh: Quỳnh Trần.

Khi nào trẻ sẵn sàng đối mặt thử thách?

Đây cũng là câu hỏi được nhiều phụ huynh quan tâm trong buổi tọa đàm. Mẹ của Đỗ Nhật Nam cho biết, không nên cho rằng con còn nhỏ, chưa thể làm được. Đôi khi cha mẹ còn cho rằng, các trở ngại khá lớn lao, nhưng thật ra chúng lại gần gũi, quen thuộc, chỉ cần vượt hơn khả năng của con một chút là được. Do đó, cha mẹ nên tin rằng còn có thể sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện ngay khi con rất nhỏ.

Bên cạnh trở ngại từ ngoại cảnh cuộc sống, do bố mẹ đặt ra cho con, khi phụ huynh đủ sự khích lệ và tin tưởng với con thì động lực trong chính con sẽ tự tạo ra thử thách. Đối với thử thách từ nội lực của bản thân, các con sẽ không cảm thấy mệt mỏi, xem như trò chơi và hào hứng chinh phục. Người làm cha mẹ phải biết khi nào đặt ra thách thức cho con và khi nào con có thể tự tạo ra thử thách cho riêng mình.

Để trẻ có thể chinh phục trở ngại, hai bà mẹ nổi tiếng còn chú trọng xây dựng nền tảng sức khỏe vững vàng từ nguồn dinh dưỡng cân bằng và an toàn để trẻ sẵn sàng học hỏi, khám phá thế giới.

