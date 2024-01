Bí quyết giữ sắc đẹp của Monica Bellucci ở tuổi 60

Biểu tượng vẻ đẹp Italy Monica Bellucci tập pilates, thoa dầu ô liu để giữ gìn sắc vóc ở tuổi 60.

Monica Bellucci gây chú ý khi tới dự lễ trao giải Emmy 2024 cùng bạn trai, đạo diễn Tim Burton. Người đẹp mặc suit đen theo phong cách menswear, mái tóc thẳng buông xõa giúp cô trông trẻ trung hơn. Trên Instagram, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với vẻ đẹp của diễn viên.

Monica Bellucci, Tim Burton ở Emmy 2024 Monica Bellucci nắm tay Tim Burton ở Emmy 2024 hôm 15/1. Video: Whoopsee

Bellucci từng nói với Grazia: "Có thể tôi không xinh hơn theo thời gian, nhưng tôi lại cảm thấy mình đẹp và tốt hơn. Vẻ đẹp do chính bạn tạo ra mới là mãi mãi".

Theo Grazia, Bellucci thường bắt đầu ngày mới bằng việc tắm nước mát. Cô cho rằng tắm là cách dễ dàng để yêu bản thân, giúp tâm trạng tốt cho cả ngày dài. Vào mùa hè, nước mát không chỉ giúp cơ thể sảng khoái, đánh thức giác quan mà còn khiến lỗ chân lông se khít. Diễn viên thích sữa tắm hương vani, bởi nó khiến cô nghĩ đến việc được ôm các con khi chúng còn nhỏ. Hồi bé, các con cô hay dùng sữa tắm mùi hương này.

Người đẹp duy trì thói quen chăm sóc da đơn giản và cơ bản tại nhà với quy trình làm sạch, thoa kem dưỡng ẩm. Cô nói với tạp chí Savoir Flair: "Trước khi đi ngủ, tôi tẩy trang vì nghĩ da cần phải thở. Da sạch thì tôi mới ngủ ngon được. Tôi thích một làn da sáng, vì độ sáng là nền tảng của mọi lớp trang điểm đẹp". Khi ra ngoài, cô bôi kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, chuốt mascara để đôi mắt rạng rỡ hơn, kết hợp son bóng. Để da luôn được cấp nước kịp thời, cô dùng xịt khoáng liên tục và uống nhiều nước.

Nhan sắc Monica Bellucci ở tuổi 59. Ảnh: Instagram Monica Bellucci

20 năm qua, Bellucci chăm chỉ tới spa để xử lý các vấn đề da xỉn màu nhưng không can thiệp bằng phẫu thuật. "Tuổi trẻ không phải là vĩnh viễn, nhưng sự đơn giản và vẻ đẹp tự nhiên là trường tồn. Tôi muốn sống lâu nên tôi sẽ phải kiên nhẫn nếu có vài đường nhăn trên mặt", cô nói với Vogue.

Có thời, Bellucci thường hút thuốc và uống champagne mỗi ngày. Hiện cô cắt giảm những thứ này để giữ làn da và vóc dáng. Diễn viên còn chú ý chăm sóc tóc. Cô thường gội đầu hai lần một tuần và pha loãng dầu gội với nước vì cho rằng hóa chất đậm đặc có hại cho tóc. Để tránh tóc khô và gãy rụng, người đẹp hạn chế sấy và luôn thoa dầu ô liu sau khi gội.

Hàng tuần, người đẹp tập Pilates giúp thân hình gọn gàng, săn chắc, tăng cường sức khỏe toàn diện. Bơi lội là môn thể thao mà cô thích nhất và Bellucci đặt mục tiêu bơi ít nhất bốn ngày một tuần, mỗi lần 45 phút. Cô cũng tập yoga và thiền thường xuyên, giúp tâm hồn bình yên.

Vẻ đẹp của Monica Bellucci trên màn ảnh (video: YouTube Monica Bellucci) Vẻ đẹp của Monica Bellucci trên màn ảnh. Video: YouTube Monica Bellucci

Bellucci không ăn kiêng khắc nghiệt. Cô chọn ăn toàn diện các nhóm thực phẩm, kết hợp những món mình thích, nhưng đảm bảo lượng calo vừa phải, đủ cho một ngày. Diễn viên cho biết chưa bao giờ bị ám ảnh về cân nặng, tôn trọng đường cong tự nhiên. Sau khi sinh con, cô không hề căng thẳng về việc lấy lại vóc dáng ban đầu. "Đó là điều tự nhiên, tại sao phải vội vàng? Thay vào đó mọi người hãy tự khen ngợi bản thân. Khi tôi nhìn thấy mình trong phim Manuale d'am3re của Veronesi, tôi thấy mình xinh đẹp và bụ bẫm. Tôi yêu vẻ ngoài của mình", cô nói với Grazia.

Monica Bellucci là biểu tượng sex của điện ảnh qua tác phẩm lãng mạn Malèna. Cô gây ấn tượng với hàng loạt vai diễn trong Asterix and Obelix Meet Cleopatra (2002), The Matrix Reloaded (2003), The Matrix Revolutions (2003), The Brothers Grimm (2005).

Trước khi làm diễn viên, cô là người mẫu nổi tiếng, từng chụp cho Dolce & Gabbana và tạp chí Elle. Cô kết hôn với tài tử Vincent Cassel năm 1999 và chia tay năm 2013, có hai con gái Deva và Léonie. Trước khi yêu Tim Burton từ đầu năm 2023, cô trải qua mối tình với họa sĩ Nicolas Lefebvre.

Sao Mai