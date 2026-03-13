25 năm bên nhau, tôi vẫn cố gắng mỗi ngày để xứng đáng với em

Gửi người phụ nữ đã cùng tôi đi qua hơn nửa đời người. Người ta vẫn nói, sau 24 năm thấu hiểu đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt là biết đối phương nghĩ gì, đến năm thứ 25 này, tình yêu không còn là những lời thề non hẹn biển, mà là một sự "chín" muồi đến lặng lẽ. Nó đằm thắm như vị trà sau cơn mưa và vững chãi như rễ cây đã bám sâu vào lòng đất qua bao mùa bão nổi. Nhìn lại hành trình từ những năm tháng học trò vô tư, cùng nhau đi qua những kỷ niệm dưới mái trường cũ, tôi thầm cảm ơn những ngày tháng khó khăn của năm 2001 ấy.

Đám cưới của chúng mình chẳng có dịch vụ xa hoa, chỉ có sự tất bật của cả nhà cùng nhau dọn dẹp, trang trí. Nhưng chính những giây phút vất vả ấy lại là minh chứng cho một tình yêu trọn vẹn nhất. Hôm nay, khi đứng trước cột mốc một phần tư thế kỷ, tôi muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay có lẽ hành động đã thay lời nói: Tôi vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng với em. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một bầu trời bình yên như chúng ta mong đợi. Có những lúc "vùng trời cuộc đời" ngoài kia nổi sóng gió nhưng em đã chọn tin tưởng, chọn nghe theo và trao trọn cả cuộc đời để "trao thân gửi phận" bên tôi. Chính niềm tin vô giá đó đã biến tôi thành một người đàn ông khác - người luôn tự nhủ phải giỏi hơn, đẹp hơn và thành công hơn mỗi ngày...

Tôi không phấn đấu vì hư vinh mà vì muốn con thuyền gia đình này luôn có một vị thuyền trưởng vững vàng nhất để em và con có thể bình yên tựa vào. Mỗi khó khăn đi qua là một viên gạch mới, xây thêm vào nền móng gia đình chúng ta, để tình yêu này không chỉ là sự đồng điệu của hai tâm hồn đã hòa làm một, mà còn là một pháo đài bất khả xâm phạm trước thời gian. Cảm ơn em đã là người vợ, người tình và là cô giáo dạy tôi cách yêu thương chân thành nhất. 25 năm, hành trình này với tôi vẫn chỉ như vừa mới bắt đầu, vì mỗi ngày được nhìn thấy em, tôi lại muốn mình trở thành phiên bản hoàn hảo nhất để được yêu em nhiều hơn nữa. Mừng 25 năm chúng mình bên nhau. Mãi yêu em.

Bá Định