Ngoài việc ngày nào cũng uống bia, chồng tôi ổn mọi mặt

Tôi 32 tuổi, chồng 37 tuổi, đều làm công ăn lương, thu nhập bình quân từ 20 đến 25 triệu đồng ở nông thôn, vùng khó khăn. Chồng tôi mọi thứ đều ổn, chỉ có điều hay uống bia. Một tuần anh nhậu với anh em, bạn bè, đồng nghiệp hai lần, còn lại là ăn cơm nhưng vẫn uống hai lon vào bữa cơm tối.

Tôi đã nói với chồng là "hình như anh nghiện bia rồi", anh cũng đồng ý với tôi nhưng lại chưa có ý định bỏ. Bây giờ tôi không biết làm thế nào, vì tính chất công việc nên một tuần anh chỉ ở nhà được hai ngày cuối tuần. Mong mọi người cho tôi lời khuyên nhé. Tôi xin cảm ơn.

Phương Huệ