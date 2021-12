Bí quyết giao nhanh hơn 5.000 đơn hàng mỗi ngày của shop online

Chủ shop Hey You (Thủ Đức) lần đầu chia sẻ bí quyết xử lý hàng nghìn đơn mỗi ngày vào mùa sale lớn 12/12 trong buổi livestream ngày 15/12 của BEST Express.

Đây cũng là đối tượng tiếp theo bộ đôi nghệ sĩ Dương Lâm, Cát Tường ghé thăm trong hành trình "Cảm ơn vì sự kết nối" của BEST Express. Shop Hey You kinh doanh mặt hàng thời trang với dày dạn kinh nghiệm. Trung bình mỗi ngày bán ra 5.000-6.000 đơn hàng. Vào những đợt cao điểm, đơn hàng thậm chí tăng gấp hai, ba lần số này. Trước đây, shop từng dùng dịch vụ vận chuyển của một đơn vị khác.

Sau thời gian giãn cách với nhiều bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng bán hàng, chủ shop quyết định đổi sang BEST Express để trải nghiệm thêm dịch vụ mới. Trong đợt lễ hội mua sắm 12/12 vừa rồi, shop tiếp tục ghi nhận số đơn hàng kỷ lục mà vẫn đáp ứng được thời gian và chất lượng giao hàng. Chủ shop cho biết nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khách mua hàng sau khi chuyển sang BEST Express.

Dương Lâm, Cát Tường tiếp tục cùng BEST Express ghé thăm chủ shop thứ hai trong chuỗi hoạt động "Cảm ơn vì sự kết nối", phát sóng trực tiếp lúc 12h30 ngày 15/12 trên Fanpage BEST Express Việt Nam.

Trong buổi livestream lúc 12h30 ngày 15/12, hai nghệ sĩ sẽ tiếp tục cùng bưu cục BEST Express Thủ Đức ghé thăm shop để tặng quà và thăm hỏi công việc kinh doanh của họ sau đợt sale 12/12. Cả ba chủ shop cũng chia sẻ kinh nghiệm bán hàng online, cách họ kiểm soát lượng đơn hàng lớn mỗi dịp sale lớn như ngày 12/12 vừa qua.

Ngoài chia sẻ cảm nhận sau khi sử dụng dịch vụ chuyển phát của BEST Express, chủ shop Hey You cùng Dương Lâm, Cát Tường còn có buổi thảo luận, trao đổi kinh nghiệm bán hàng. Đây cũng là cơ hội lý tưởng cho các chủ shop online khác cùng theo dõi, trau dồi thêm kỹ năng bán hàng, nhất là những đợt sale lớn của các sàn thương mại điện tử.

"Tôi nghĩ hầu hết chủ shop online đều không muốn đổi đơn vị vận chuyển trong suốt quá trình bán buôn. Dịch vụ này rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt của shop và trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Lần này có cơ hội gặp nhiều chủ shop giống mình, tôi cũng muốn nghe chia sẻ của họ về dịch vụ của BEST Express", Dương Lâm chia sẻ. Nam nghệ sĩ cũng hài hước tiết lộ rằng nếu các chủ shop này khoe rằng được BEST dành ưu đãi hay chăm sóc đặc biệt, anh sẽ "đòi" BEST cung cấp cho mình những tiêu chuẩn tương tự.

Buổi livestream sẽ được phát trực tiếp tại kênh fanpage BEST Express Vietnam lúc 12h30 ngày 15/12. Tương tự những số trước, BEST tiếp tục tung hàng chục thẻ cào giá trị lớn, cao nhất lên đến 500.000 đồng cho những khán giả may mắn tham gia tương tác xuyên suốt chương trình.

Trước đó, hai nghệ sĩ đã đến thăm trung tâm phân loại hàng hóa tự động lớn nhất Đông Nam Á của BEST hôm 11/12, được tận mắt chứng kiến dây chuyền hiện đại, sự chuẩn bị kỹ càng, chỉnh chu, nỗ lực đưa từng bưu kiện đến tận tay khách hàng nhanh chóng, an toàn của đội ngũ BEST Express. Đó cũng là lý do khiến Cát Tường và Lê Dương Bảo Lâm muốn tìm hiểu xem sau dịp 12/12, tình hình giao vận đơn hàng của các shop ra sao.

Đại diện bưu cục BEST Express Thủ Đức (trái) cùng Dương Lâm và Cát Tường.

Chuỗi hoạt động "Cảm ơn vì sự kết nối" bao gồm nhiều sự kiện, chương trình thú vị, triển khai xuyên suốt tháng 12 như: trao quà tri ân đến các shop online và đối tác nhượng quyền; đồng hành cùng trẻ em khó khăn trong các hoạt động cộng đồng; chia sẻ câu chuyện tri ân cùng nhân viên BEST; mời các nghệ sĩ nổi tiếng là chủ shop online đến tham quan dây chuyền phân loại tự động tại các trung tâm hiện đại của BEST... Trong đó, thử thách "Chia sẻ hay - rinh ngay quà BEST" vẫn đang tiếp tục triển khai đến hết ngày 18/12.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 với việc thu mua công ty Vincapital Việt Nam, BEST Express không ngừng xây dựng và phát triển mạng lưới dịch vụ phủ sóng khắp 63 tỉnh, thành. Hiện BEST sở hữu tổng cộng 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động quy mô lớn, nhỏ trên toàn quốc. Công suất xử lý đơn hàng lên đến hơn 1,8 triệu đơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, BEST đã phát triển mô hình nhượng quyền bưu cục với tiêu chí "Trao quyền làm chủ, làm giàu cuộc sống", giúp các nhà đầu tư thử sức khởi nghiệp và xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn với mức chi phí đầu tư tối ưu.

Thy An

Ảnh: BEST Expess