Bí quyết giao hàng đúng hẹn mùa cao điểm của BEST

Linh hoạt ứng dụng công nghệ, chủ động lên kế hoạch trước mỗi dịp mua sắm cao điểm giúp BEST Express đảm bảo hiệu suất và thời gian giao hàng.

Quá tải khâu giao vận là tình trạng thường thấy vào các dịp mua sắm lớn. Đây cũng là thách thức chủ yếu của các doanh nghiệp giao vận.

Anh La Vĩnh Lương, phụ trách khối Khách hàng lớn của BEST Express cho biết, trước khi các chương trình sale diễn ra, doanh nghiệp đã ước tính mức tăng sản lượng, đưa ra kế hoạch vận hành chi tiết và những phương án sắp xếp nhân lực giúp toàn hệ thống trung tâm phân loại và bưu cục vận hành chủ động.

Một trong những phương châm hoạt động của BEST Express là tận dụng tối đa công nghệ để phát triển vận hành.

Nhân viên sắp xếp các bao hàng lên xe tải. Ảnh: BEST Express

Theo đó, tại các trung tâm phân loại, nhờ ứng dụng công nghệ xử lý hàng hoá tự động, cứ mỗi giờ, đơn vị hoàn tất phân loại hàng chục nghìn đơn hàng với nhiều trọng lượng khác nhau. Đơn hàng trên 3 kg chỉ mất khoảng 2 giây để được đo kích thước, cân trọng lượng, ghi hình ảnh và ghi nhận thông tin bưu kiện rồi được phân luồng về băng chuyền xuất hàng tương ứng.

Với đơn dưới 3 kg, thời gian xử lý thậm chí chỉ mất 0,5 giây. Hệ thống bằng chuyền với khí nén và đẩy giúp hàng hoá chuyển động nhịp nhàng, tránh va đập. Mỗi kiện hàng được nhận diện bằng mã barcode riêng tích hợp đầy đủ thông tin của người gửi và người nhận, nhờ đó, hàng hoá lưu thông đúng luồng, đúng tuyến, không có tình trạng điều hướng nhầm hàng.

Băng chuyền tự động phân loại hàng hóa của BEST. Ảnh: BEST Express

Đại diện BEST cho biết, nhờ kết nối API trực tiếp với các đối tác thương mại điện tử, khi có đơn hàng cần vận chuyển, mọi thông tin về đơn hàng như loại sản phẩm, khối lượng, kích thước, giá tiền, địa điểm nhận, giao được đồng bộ hóa đến hệ thống của đơn vị. Toàn bộ quá trình này được cập nhật theo thời gian thực (real- time), giúp BEST nắm chính xác số lượng hàng hoá cần xử lý trong ngày, từ đó chủ động kế hoạch giao hàng.

Doanh nghiệp còn tích hợp các tính năng hiện đại như định tuyến giao hàng giúp shipper xác định được tuyến đường giao hàng tối ưu. Các hệ thống định vị, định tuyến cho đội xe vận tải như BEST trucker, Seaman... cũng được ứng dụng để quản lý, điều phối kho vận và xe tải. Mọi hoạt động được tiến hành qua ứng dụng trực tuyến giúp đơn vị quản lý đội xe vận tải hiệu quả, đảm bảo hàng hóa luân chuyển liền mạch và giảm tối đa thời gian chờ tại kho.

Bên cạnh đó, các kênh kết nối chăm sóc khách hàng trực tuyến bằng livechat, hotline và tính năng thông báo kế hoạch giao hàng qua kênh zalo giúp đơn vị kết nối nhanh, hỗ trợ khách hàng kịp thời.

Nhân viên BEST giao hàng cho khách hàng. Ảnh: BEST Express

Đại diện đơn vị kỳ vọng việc ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành sẽ giúp BEST phát huy tối đa hiệu suất hoạc động của đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường dịp mua sắm cao điểm, trong đó có dịp 12/12 tới.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express có hơn 600 bưu cục hoạt động trên cả nước, với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, đơn vị cũng giới thiệu mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.

Tuệ Anh