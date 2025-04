Bí quyết đạt 9 điểm Viết IELTS của chàng trai 23 tuổi

Quang Hiếu đạt điểm Writing IELTS tuyệt đối nhờ làm tốt bước tóm tắt, phân tích và dẫn chứng ở hai phần của bài thi.

Vũ Quang Hiếu, 23 tuổi, cựu sinh viên trường Đại học Ngoại thương, đạt 8.0 IELTS trong lần thi hôm 6/3, trong đó Viết được 9.

Hiếu cho hay thử sức lần đầu với IELTS hồi năm 2019, khi đang học lớp 11 với kết quả 7.0, điểm Viết đạt 7. Sau khi vào đại học, anh hai lần thi lại vào năm 2023 và 2024, đều đạt mức 8.0 overall, trong đó 8 điểm Viết.

Để đạt được điểm tuyệt đối ở kỹ năng này, Hiếu mất khoảng một năm tập trung ôn luyện, từ đầu năm ngoái đến nay.

Bài IELTS Writing gồm Task 1 và Task 2. Hiếu thấy Task 1 thường có các dạng như bản đồ, quy trình nhưng phổ biến nhất là biểu đồ (tĩnh hoặc động). Anh áp dụng các kỹ năng liệt kê (list), tóm tắt (summarize) và so sánh (compare), riêng dạng động có thêm phần miêu tả sự thay đổi (change).

Theo Hiếu, lỗi phổ biến mà người thi mắc phải là viết lại tất cả số liệu đề bài đưa ra, trong khi yêu cầu của Task 1 là tóm tắt. Phần này cần nhóm các dữ liệu giống, gần giống hoặc lược bỏ số liệu những năm giữa cho các xu hướng tăng dần hay giảm dần.

"Sau khi mô tả sự thay đổi, nên có bước so sánh xếp hạng chủ thể nào cao hơn, thấp hơn", Hiếu giải thích.

Anh ví dụ đề bài thi gần nhất về mức chi tiêu của nhóm người 18-20 tuổi ở các mặt hàng gồm thực phẩm, quần áo, điện thoại, sách và đồ vệ sinh cá nhân, trong hai năm 2010 và 2014.

Hiếu viết theo cấu trúc giới thiệu (introduction), tổng quan (overview), rồi thân bài (body). Ở phần tổng quan, Hiếu nêu xu hướng và xếp hạng. Theo đề bài, mức chi tiêu tăng ở thực phẩm, điện thoại và đồ vệ sinh cá nhân, trong khi giảm cho sách, không thay đổi với mua sắm quần áo.

Trong 5 nhóm này, người trẻ chi nhiều tiền nhất cho thực phẩm. Thay vì dùng "the highest - cao nhất", Hiếu viết "consistently the highest - liên tục cao nhất" để mô tả xu hướng trong hai năm, giúp người đọc dễ hình dung.

Ở phần thân bài, trong khi nhiều người viết thành hai đoạn, anh chia khoảng ba đoạn để phân tích rõ hơn. Những sản phẩm cùng có xu hướng tăng được Hiếu nhóm vào một đoạn để dễ kết nối giữa các câu.

"Sách và quần áo viết ở một đoạn khác. Xu hướng chi tiêu của hai mục này khác nhau nên có thể dùng 'in contrast' (ngược lại) hoặc 'on the other hand' (mặt khác) ở đầu câu nối hai mệnh đề", Hiếu kể.

Vũ Quang Hiếu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở Task 2, đề bài đưa ra hai ý kiến gồm lợi ích của các nhà khoa học trên toàn thế giới khi hợp tác nghiên cứu khoa học và bất lợi của việc này, yêu cầu thí sinh thảo luận.

Về lợi ích, Hiếu thấy các nước cần hợp tác nghiên cứu để có những kết quả đột phá, cải thiện cuộc sống con người, bởi làm một mình khó đạt hiệu quả. Anh ví dụ trong giai đoạn Covid-19, sự phối hợp này giúp tạo ra vaccine, đẩy lùi dịch bệnh.

Bên cạnh đó, khi hợp tác, nguồn lực tài chính cho các nghiên cứu cũng tốt hơn, góp phần giải quyết được các vấn đề vĩ mô như biến đổi khí hậu.

Ở chiều ngược lại, Hiếu nêu lên những bất lợi tiềm năng. Mỗi quốc gia có điều kiện và mục tiêu riêng. Do đó, thành quả cùng tạo ra có thể tốt cho nước này nhưng chưa chắc đã có ích với nước khác.

Ví dụ, các quốc gia phương Tây có nền kinh tế phát triển muốn tập trung nhiều hơn vào nghiên cứu chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, đó chưa phải là trọng tâm của những nước đang phát triển, ưu tiên vào giáo dục và y tế.

Hơn nữa, rào cản ngôn ngữ, khoảng cách địa lý cũng khiến các nhà nghiên cứu khó khăn khi cùng làm việc, có thể khó đạt được tiếng nói chung.

"Tôi kết lại là vấn đề đưa ra có hai mặt thuận lợi và không thuận lợi, vì thế nên cân nhắc trước khi quyết định", anh cho biết.

Hiếu nhìn nhận đạt điểm 9 Writing lần này nhờ đã làm tốt bước tóm tắt và so sánh ở Task 1; phân tích kỹ lý do và lấy dẫn chứng thực tế để tăng tính thuyết phục ở Task 2.

Ngoài ra, anh cẩn thận hơn khi trình bày, bởi một bài có nhiều lỗi ngữ pháp, dấu câu hay từ nối sẽ khó đạt mức 7 điểm. Hiếu cũng không mất thời gian để dùng từ khó, phức tạp vì cho rằng không giúp tăng điểm rõ rệt.

Bình Minh