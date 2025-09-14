Nữ sinh 17 tuổi đạt 9.0 IELTS sau hai tháng ôn luyện

Quỳnh Trang đạt 9.0 IELTS sau hai tháng ôn, nhờ nền tảng tiếng Anh tốt, chú trọng học từ mới, phân bổ thời gian hợp lý giữa các bài thi.

Phạm Quỳnh Trang, 17 tuổi, hiện là học sinh lớp 12 trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý, TP HCM. Trang thi IELTS trên máy tính hôm 24/8, nhận kết quả sau một ngày. Nữ sinh đạt 9.0 ở ba kỹ năng Nghe, Đọc, Nói, còn Viết đạt 8.0.

"Em cũng sốc về kết quả, vì khi luyện tập em thường đạt 8.0-8.5, chưa bao giờ nghĩ mình được 9.0", Trang bày tỏ.

Theo thống kê năm 2024, điểm thi IELTS trung bình của người Việt là 6.2. Số người Việt đạt tuyệt đối được ghi nhận đến nay khoảng trên 20, chủ yếu là sinh viên hoặc người đã đi làm. Trang nằm trong số ít học sinh đạt ngưỡng này ở tuổi 17.

Phạm Quỳnh Trang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quỳnh Trang cho biết thời gian chính thức ôn IELTS là hai tháng, song thực tế em đã được tiếp xúc tiếng Anh từ nhỏ. Ngoài học môn này trên trường, Trang còn xem phim, nghe nhạc, đọc tiểu thuyết và thường xuyên nói chuyện với bạn bằng tiếng Anh. Nữ sinh nhìn nhận ngôn ngữ "ngấm" một cách chậm rãi và tự nhiên, nhờ việc dùng tiếng Anh gắn với những nội dung mà em thích tìm hiểu.

Ở trường, Trang là phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Đại sứ, thường tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa với người nước ngoài. Nữ sinh còn thành lập một dự án dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian ôn thi, Trang chủ yếu luyện đề, học từ mới vì hữu ích cho cả bốn kỹ năng. Nữ sinh học theo chủ đề, ví dụ về môi trường, em sẽ chọn 10 từ mới, viết loại từ và nghĩa lên flashcard (thẻ ghi nhớ), rồi dán ở những vị trí thường nhìn thấy trong nhà. Để nhớ lâu, nữ sinh tìm cách đưa từ mới học vào bài viết IELTS để hiểu cách dùng.

Khi làm đề, Trang sẽ làm trọn vẹn đủ bốn kỹ năng, rồi xem lại các bài thường mất điểm để luyện riêng sau. Theo Trang, cách học này giúp em không bị chán khi chỉ làm một loại bài tập hoặc ôn riêng một kỹ năng trong vài tiếng.

Trang đánh giá Viết và Nói là hai kỹ năng cần đầu tư nhiều thời gian nhất. Nữ sinh thường bí ý tưởng cho bài Viết, nên học nhiều từ vựng và đọc bài tham khảo ở những chủ đề khó như môi trường, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)...

Với bài Nói, nữ sinh học cách phân bổ thời gian hợp lý. Theo quy định, sau khi bốc thăm đề, thí sinh sẽ có một phút để chuẩn bị cho bài nói kéo dài hai phút. Trước đây, Trang thường không đủ thời gian do ghi chú quá dài. Nữ sinh đổi chiến lược bằng cách không ghi cả ý, nhất là những nội dung đã có sẵn trong đầu. Thay vào đó, em sẽ ghi những từ khóa quan trọng, khó, có thể ăn điểm.

Khi nói, Trang thường dùng cấu trúc một câu mở đầu, hai câu giải thích, một ví dụ và một câu kết. Nếu còn thừa thời gian, nữ sinh sẽ thêm 1-2 câu về cảm nhận của bản thân.

"Em nghĩ thà nói dài mà bị ngắt, còn hơn nói ít vì giám khảo sẽ đánh giá mình thiếu ý tưởng, vốn từ", Trang nói.

Trang dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hôm đi thi, Trang thấy may mắn vì đề tương đối dễ, chủ đề gần gũi. Bài Viết yêu cầu thí sinh phân tích ảnh hưởng, giải pháp khi người già và trẻ cùng phải chạy đua vào một vị trí công việc. Còn bài Nói hỏi về hoạt động mà thí sinh thường làm khi còn nhỏ, nhưng nay không còn.

Anh Trần Quốc Trung, giáo viên dạy Trang kỹ năng nói, cho rằng ưu điểm lớn nhất của Trang là phát âm rõ ràng, ngữ điệu tự nhiên, tạo cảm giác dễ tiếp nhận và dễ hiểu. Cùng đó, nữ sinh thể hiện phong thái tự tin, trôi chảy, tốc độ hợp lý.

Trong hai tháng học, Trang biết cách tổ chức ý tưởng chặt chẽ, mạch lạc và tăng khả năng sử dụng các từ nối học thuật để tạo liên kết các ý trong bài.

"Tôi chắc chắn Trang sẽ đạt từ 8.0 trở lên ở kỹ năng Nói, song việc em chinh phục điểm 9.0 thực sự khiến tôi khâm phục", anh Trung bày tỏ.

Từ quá trình ôn thi IELTS, Trang thấy rằng không nên kỳ vọng có thể biết tất cả từ mới trong bài Đọc, vì điều này gần như không thể, lại tạo thêm áp lực. Điều cần làm là luyện cách đoán đáp án ngay cả khi không biết nghĩa của từ, bằng cách dựa vào nghĩa và ngữ cảnh của các câu xung quanh.

Trang luôn nhìn nhận tiếng Anh là ngôn ngữ, công cụ trong cuộc sống chứ không phải môn học. Khi xác định được mục tiêu này, nữ sinh có động lực để tìm cách hiểu và dùng được tiếng Anh, chứ không chỉ dừng ở việc tìm cách luyện đề để đạt điểm cao.

Trang sẽ dùng kết quả IELTS vừa đạt, kết hợp với 1530/1600 SAT (bài thi chuẩn hóa quốc tế) để chuẩn bị hồ sơ du học. Nữ sinh cũng đang tự học tiếng Pháp để biết thêm nhiều ngôn ngữ, mở rộng cơ hội của bản thân.

Thanh Hằng