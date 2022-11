Bí quyết đạt 8.5 IELTS của nữ sinh 15 tuổi

Xác định học tiếng Anh tốt là kết quả của một quá trình dài, Trần Ngọc Mỹ Anh, trường THPT Marie Curie, không ôn luyện gấp rút mà tích lũy từ sớm.

Trần Ngọc Mỹ Anh, 15 tuổi, đạt 8.5 IELTS, trong đó đạt điểm tuyệt đối 9.0 ở kỹ năng Speaking (Nói) và Reading (Viết) ở lần thi đầu tiên hồi cuối tháng 10. "Em hơi bất ngờ vì nghĩ chỉ được 7.5, cao nhất là 8.0. Em thi với mục đích thử sức", nữ sinh nói.

Theo Mỹ Anh, việc học tiếng Anh tốt là kết quả của một quá trình dài, không phải chỉ ôn luyện gấp rút trong một thời gian ngắn là đạt điểm IELTS cao. Vì thế, em gần như không có phương pháp "cày" nào đặc biệt và cũng không ôn luyện tại trung tâm.

Mỹ Anh nói được thừa hưởng gene hiếu học từ gia đình khi có cụ ngoại là nhà thơ Thâm Tâm, mẹ từng là thủ khoa chuyên Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Bốn tuổi, cô bé được tiếp xúc với tiếng Anh qua những chương trình trên YouTube, sau đó là sách, truyện được bố mẹ mua từ nước ngoài về.

Trong mỗi chuyến du lịch, Mỹ Anh và bố mẹ thường đến những nhà sách nổi tiếng trên thế giới. "Bí kíp luyện rồng (How to train your dragon) gồm 12 cuốn là bộ sách yêu thích nhiều năm qua của em. Ở mỗi nước, bộ sách có phần mô tả, cốt truyện khác nhau nên em thường tìm đọc, xem bản nào thú vị hơn thì mua", Mỹ Anh kể.

Mỹ Anh thi vòng bán kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh tại trường THPT Marie Curie Hà Nội hôm 29/10. Ảnh: NVCC

Mỗi lần đọc xong, em thường tự nói về tập truyện với chính mình, đặt bản thân vào nhân vật trong truyện để thoại. Mỹ Anh xem đó là cách luyện nói, rèn khả năng tư duy và phát triển ý tưởng.

Những cuốn sách, truyện tiếng Anh lôi cuốn em ở cách viết bay bổng, giúp em tưởng tượng được các nhân vật và cảnh vật xung quanh. Em cũng học được nhiều tính từ miêu tả cảnh vật và động từ mới liên quan đến đời sống hàng ngày. Việc đọc nhiều còn giúp em phát triển ngữ pháp, biết thêm các cụm từ mới.

Bài thi Reading (Đọc) của IELTS thường chứa nhiều thông tin gây nhiễu. Cách của Mỹ Anh là tin vào phán đoán của mình và không nghĩ quá nhiều tới phần gây nhiễu.

Theo Mỹ Anh, điền từ thích hợp vào đoạn văn là dạng bài khiến thí sinh dễ mất điểm vì không biết tìm kiếm thông tin hay ngữ cảnh ở đâu. Em thường đọc qua cả bài để khái quát ý chính, sau đó mới trả lời câu hỏi. Với dạng bài True/False/Not Given, để không bối rối khi chọn đáp án False hay Not Given, em khuyên nên đọc kỹ thông tin trong bài và phần câu hỏi. Nếu bài không có thông tin đó, đáp án sẽ là Not Given, còn ngược lại với những gì đưa ra trong bài sẽ là False.

Trong bốn kỹ năng IELTS, Mỹ Anh tự tin nhất là Speaking, nhưng đạt điểm tuyệt đối bài thi này vẫn khiến em bất ngờ. Mỹ Anh được yêu cầu kể về một người hàng xóm thú vị ở phần 2 của bài thi. "Em không quen nhiều hàng xóm và không biết thông tin về họ. Em đã chọn kể câu chuyện từng được hàng xóm bắt giúp con mèo đi lạc và nói cảm nghĩ về người ấy", Mỹ Anh nhớ lại.

Ở phần này, thí sinh nên vạch ý chính trong đầu sau khi suy nghĩ chừng vài phút, nhưng khi trình bày, Mỹ Anh gợi ý nên để cho trình tự bài nói diễn ra một cách tự nhiên, thay vì áp lực với dàn ý chuẩn bị. Phần 3 thử thách nhiều hơn khi câu hỏi liên quan thời sự hoặc kiến thức xã hội. Cách để làm tốt là đọc báo nhiều, xem các tin tức khác nhau để nói chính xác và có ý kiến riêng của mình. Trước bài thi Nói, Mỹ Anh nghiên cứu bảng mô tả thang điểm để lưu ý trong cách thể hiện và sử dụng từ ngữ.

Nói là kỹ năng được Mỹ Anh rèn luyện nhiều nhất. Em có thói quen nói chuyện với chị gái và bạn bè bằng tiếng Anh hàng ngày. Chị gái hay giới thiệu cho Mỹ Anh những bộ phim hoặc các vở nhạc kịch, sau đó đưa ra một vài ý tưởng để em phản biện lại. Cách đây vài năm, em bắt đầu say mê một vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới - Hamilton. Các bản nhạc trong tác phẩm được sáng tạo trên nền nhạc rap, với phần lời khó và nhiều từ phức tạp. Nữ sinh đã dành nhiều tháng để luyện đọc lời từng bài hát trong Hamilton đến thuộc làu.

"Đó cũng chính là một trong những thử thách mà em đã tự vượt qua trong việc rèn luyện tiếng Anh", nữ sinh lớp 10 cho hay.

Theo Mỹ Anh, xem phim không bật phụ đề là cách giúp em luyện kỹ năng Speaking và Listening (Nghe) tốt nhất. Em cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc, giao tiếp với thầy, cô nước ngoài ở trường với giọng nói khác nhau. Bài thi IELTS Listening thường là cuộc thảo luận giữa hai người hoặc bài giảng của giảng viên đại học, do đó, Mỹ Anh gợi ý nên tập trung nghe những thể loại này trên YouTube để có cách tư duy riêng và hiểu được ý của người nói tốt hơn.

Writing (Viết) là kỹ năng nữ sinh nuối tiếc nhất trong lần thử sức đầu tiên với IELTS. Mỹ Anh thấy khó khăn trong việc tìm, phát triển ý và đưa ra lập luận do chưa có nhiều hiểu biết về các vấn đề. Sau khi nhận điểm 7.5 ở bài thi này, Mỹ Anh bắt tay vào luyện, tham khảo những bài mẫu hay, đọc thêm nhiều báo để có kiến thức nền và tập viết rồi nhờ thầy, cô chữa giúp.

Thạc sĩ Nguyễn Hương Ngọc Quỳnh, đạt 9.0 IELTS trong đợt thi hồi tháng 8, đánh giá học sinh lớp 9, 10 mới bắt đầu làm quen với IELTS đạt 8.5 là trường hợp hiếm. Mỹ Anh có khả năng nhận và hiểu thông tin tốt, thể hiện ở điểm tuyệt đối Nói và Đọc. Ở phần thi Viết và Nghe, người thi phải "chủ động sử dụng ngôn ngữ" nên khó hơn nhiều, đặc biệt với các bạn trẻ vì kiến thức xã hội chưa đủ rộng và sâu. "Tôi tin bạn ấy sẽ sớm chinh phục được số điểm cao hơn nữa ở hai kỹ năng này", Quỳnh nói.

Không có ý định du học nhưng Mỹ Anh dự định thi lại IELTS vào năm lớp 11. "Em sẽ cải thiện điểm Writing lên 8.0 và điểm nghe lên 9.0 để đạt mục tiêu 9.0 IELTS", Mỹ Anh nói.

Bình Minh