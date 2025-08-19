Bí quyết của quốc gia sống thọ nhất thế giới

Monaco đã vượt Nhật Bản để dẫn đầu thế giới về tỷ lệ người sống trên 100 tuổi, trở thành cộng đồng hiếm hoi nơi việc sống hơn một thế kỷ ngày càng phổ biến.

Theo báo cáo mới nhất của Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế Monaco (IMSEE), quốc gia này có 37% dân số trên 65 tuổi, cao nhất thế giới, xếp trên Nhật Bản (30%), Italy (22,8%), Phần Lan (21,9%) và Bồ Đào Nha (21,8%).

Tính về tỷ lệ người sống trên 100 tuổi, Monaco cũng cao nhất thế giới với gần 950 người trên mỗi 100.000 dân, vượt xa các quốc gia nổi tiếng về tuổi thọ như Nhật Bản 98, Hong Kong 124 hay Uruguay 85.

Các nhà nghiên cứu nhân chủng học Monaco cho rằng ngoài các yếu tố như điều kiện kinh tế dư dả và y tế tiên tiến, lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống cân bằng, hoạt động thể chất đều đặn và thói quen xã hội tích cực của người dân cũng góp phần kéo dài tuổi thọ của người dân nước này.

Monaco, quốc gia nhỏ bên bờ Địa Trung Hải, có khí hậu ôn hòa, không khí trong lành và môi trường sống thuận lợi cho sức khỏe, với nhiệt độ trung bình từ 10 độ C vào mùa đông đến 26 độ C vào mùa hè.

Chính phủ khuyến khích người dân ra ngoài bằng cách duy trì không gian xanh. Các công viên và khu vườn như Jardin Exotique, Jardin Saint Martin và Fontvieille Park được xem là "lá phổi xanh" của quốc gia. Dù mật độ dân số cao, chất lượng không khí vẫn ở mức tốt với chỉ số AQI 83.

Chế độ ăn Địa Trung Hải là nền tảng trong lối sống của người Monaco. Họ tập trung vào thực phẩm tươi như hải sản, rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và dầu ô liu, đồng thời hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn và đường tinh luyện.

Người Monaco thường mua nguyên liệu từ chợ địa phương để đảm bảo chất lượng và dinh dưỡng. Một ly rượu vang đỏ nhỏ trong bữa ăn cũng là thói quen phổ biến nhờ chất chống oxy hóa hỗ trợ tim mạch. Nghiên cứu của JAMA Network Open (Mỹ) theo dõi hơn 25.000 phụ nữ trong 25 năm cho thấy chế độ ăn này giảm 23% nguy cơ tử vong sớm và 24% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đồng thời cải thiện các chỉ số sinh học liên quan đến viêm, kháng insulin và chỉ số khối cơ thể.

Đồng thời, chế độ ăn Địa Trung Hải giúp giảm nguy cơ bệnh tim, ung thư và các bệnh thoái hóa thần kinh, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao tuổi thọ trung bình.

Với địa hình đồi dốc nhẹ và các con đường đi bộ đẹp, đi bộ và đạp xe trở thành thói quen hàng ngày. Người dân Monaco ở mọi lứa tuổi tham gia các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền kayak, đi bộ đường dài hoặc các lớp thể dục cộng đồng.

Chính phủ Monaco tổ chức nhiều sự kiện thể thao cộng đồng như giải chạy bộ, lớp yoga trên bãi biển và các giải đấu nhỏ, thu hút đông đảo người dân tham gia, nâng cao sức khỏe tim mạch, cải thiện sự dẻo dai và giúp hấp thụ ánh nắng tự nhiên để sản sinh vitamin D.

Theo Eurostat, tỷ lệ người dân Monaco tham gia các hoạt động văn hóa, đặc biệt nhóm tuổi từ 65 trở lên, cao hơn mức trung bình châu Âu. WHO ghi nhận việc tham gia thể thao và văn hóa giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần, giảm nguy cơ bệnh mãn tính và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ngoài tỷ lệ tuổi thọ, Monaco còn nổi bật với sự giàu có vượt trội. Theo báo cáo của Knight Frank năm 2023, khoảng 32% dân số Monaco là triệu phú. Đến năm 2025, con số này đã tăng lên hơn 40%, theo báo cáo của Henley Global.

Ngọc Ngân (Theo Japan Times, Monacolife)