Bí quyết chung sống của cặp vợ chồng cao tuổi nhất thế giới

Trong 83 năm chung sống, ông bà Gittens, cặp vợ chồng cao tuổi nhất thế giới, luôn nói luôn yêu thương nhau, uống bia trong bữa trưa, tin vào sức mạnh của tính tò mò.

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới ngày 5/11 công nhận ông Lyle Gittens, 108 tuổi, và bà Eleanor Gittens, 107 tuổi, ở Miami, là cặp vợ chồng sống lâu nhất thế giới. Ông Lyle và bà Eleanor kết hôn cách đây hơn 83 năm và vẫn bên nhau khi họ có tổng số tuổi là 216 năm 132 ngày.

"Họ yêu cuộc sống, yêu nhau và thích ăn đồ ăn ngon", cháu trai Hasani Gittens, 49 tuổi, nói. "Họ chính là hình mẫu của khái niệm 'đồng hành'. Cả hai đều rất thông minh, hiểu biết rộng, rất coi trọng giáo dục".

Hai người gặp nhau trong thời Thế chiến II, khi đang học tại Đại học Clark Atlanta năm 1941 và kết hôn vào ngày 4/6/1942 tại Bradenton, Florida.

Cụ ông Lyle, 108 tuổi và vợ là cụ bà Eleanor, 107 tuổi tại Miami, Mỹ. Ảnh: NYP

Ông Lyle sau đó được gọi nhập ngũ, điều động đến chiến đấu ở Italy. Bà Eleanor, 24 tuổi, đang mang thai, đã chuyển đến New York, ban đầu làm việc cho công ty sản xuất phụ tùng tiêm kích, sau đó trở thành giáo viên trường công.

Trở về sau chiến tranh, ông Lyle nhận công việc trong chính quyền bang New York, làm việc tại tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center).

Cặp vợ chồng bắt đầu thói quen uống martini cùng nhau mỗi tối sau một ngày dài làm việc vào những năm 1950. Họ hiện vẫn duy trì truyền thống này bằng cách uống bia Mexico hoặc một ly vang đỏ trong bữa trưa. Hasani cho biết ông bà mình luôn sống điều độ, thích cùng nhau nấu đủ món, từ hải sản đến rau củ.

Đám cưới của ông Lyle và bà Eleaner năm 1942. Ảnh: NYP

Sau khi sinh ba người con, bà Eleanor tiếp tục lấy bằng tiến sĩ giáo dục đô thị tại Đại học Fordham ở tuổi 69.

Khi được hỏi về bí quyết giúp cuộc sống hôn nhân bền lâu, cụ bà nói: "Chúng tôi đơn giản là hòa hợp. Chúng tôi yêu nhau".

"Tôi yêu vợ. Đơn giản là như vậy", cụ ông Lyle nói khi được hỏi câu tương tự.

Hai cụ được trao danh hiệu "cặp vợ chồng kết hôn lâu nhất" trong tuần này sau khi cụ ông Manoel Angelim Dino, người giữ kỷ lục trước đó cùng vợ ở Brazil, qua đời hồi tháng 10.

Hai cụ nắm tay nhau tại nhà riêng ở Miami, Mỹ. Ảnh: NYP

Đức Trung (Theo NY Post, AP)