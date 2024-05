Bí quyết chinh phục PTE 90 trong lần thi đầu

Ngoài lộ trình học tập hiệu quả, nắm vững kiến thức cốt lõi là chìa khóa giúp người học chinh phục PTE 90 nhanh chóng.

Đọc và nghe tự nhiên

Một trong những sai lầm phổ biến của người học tiếng Anh là dịch nghĩa từng từ và áp dụng ngữ pháp máy móc. Thói quen tư duy này không nên sử dụng trong PTE vì có thể làm ảnh hưởng đến tốc độ, ngữ điệu và độ trôi chảy trong câu.

Ví dụ, trong phần thi PTE Listening, việc dịch từng từ khi nghe sẽ làm thí sinh giảm khả năng hiểu tổng quát đoạn văn, từ đó khó tìm được câu trả lời phù hợp. Tương tự với PTE Repeat sentence, việc nghe nhớ từng từ khiến bạn không thể nhớ hết, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nội dung, độ trôi chảy và ngữ điệu khi đọc.

Để có thể chinh phục các câu hỏi khó nhằn và tiến đến PTE 90, theo Ms.Trang Vũ, giáo viên đạt PTE 90 tại PTE Helper, đầu tiên là cần thay đổi cách tiếp cận. Khi tiếp cận tiếng Anh theo cách tự nhiên, khả năng nghe và đọc hiểu sẽ cải thiện rõ rệt, giúp bạn không chỉ làm tốt trong các kỳ thi mà còn trong giao tiếp hàng ngày.

Trọng âm của từ (Word stress) và trọng âm của câu (Sentence stress)

Ôn luyện target PTE 90 phải biết cách nhấn trọng âm chính xác. Hai loại trọng âm cần lưu ý là trọng âm của từ và trọng âm của câu.

Trong tiếng Anh, nhiều từ có cách viết chính tả như nhau, tuy nhiên lại có cách đọc khác nhau khi chúng thay đổi loại từ. Ví dụ: từ "present" nhấn âm đầu tiên PRES-ent và đọc là /ˈprez.ənt/ khi nó là danh từ hoặc tính từ, nhưng lại nhấn âm hai pre-SENT và đọc là /prɪˈzent/ khi là động từ. Vì vậy, việc nhấn sai trọng âm của từ sẽ dẫn đến sai phiên âm, gây nên hiểu lầm trong quá trình nhận diện từ của máy, từ đó ảnh hưởng đến điểm nội dung và phát âm.

Ngoài trọng âm của từ còn có trọng âm của câu (sentence stress) là các từ được nhấn mạnh trong câu (thường là những từ thể hiện ý nghĩa chính trong câu), thường được phát âm lớn hơn và chậm hơn, còn với các từ khác sẽ phát âm nhẹ và nhanh hơn. Trong PTE Speaking, việc nhấn sai trọng âm của câu có thể làm thay đổi ý nghĩa hoặc khiến câu nói trở nên khó hiểu. Điều này có thể khiến bài nói bị đánh giá thấp vì cho rằng thí sinh không nắm được ý chính.

Ví dụ, trong câu "The construction of dams is labourintensive", những từ cần nhấn là từ gạch chân.

Để cải thiện kỹ năng này, người học cần nghe nhiều các audio, video hội thoại của người bản ngữ để học cách họ nhấn trọng âm trong các bối cảnh. Ngoài ra, hãy luyện tập thường xuyên, ghi âm lại để so sánh với cách phát âm chuẩn.

Tuân thủ lộ trình học

Lộ trình học tập được thiết kế khoa học sẽ giúp người học tập trung vào những kỹ năng cần thiết, tránh lãng phí thời gian và công sức vào những phần kiến thức ít quan trọng hơn.

Đặc biệt với target cao như PTE 90, việc ôn luyện toàn bộ các phần thi là điều không thể. Vì vậy hãy tập trung tuân thủ một lộ trình học PTE hiệu quả, bạn có thể chinh phục điểm số mơ ước.

Mở rộng kiến thức tiếng Anh nền tảng

Gấp gáp chạy theo học các mẹo học PTE mà bỏ quên việc trau dồi kiến thức nền sẽ khiến bạn mất đi độ linh hoạt khi xử lý các chủ đề mới gặp trong đề thi. Kiến thức nền sẽ giúp bạn hiểu bài tốt hơn, dễ dàng nắm bắt và xử lý các thông tin mới nhanh chóng hơn.

Không những vậy, với kiến thức trước đó về các chủ đề và ngữ cảnh đa dạng, bạn có thể dự đoán từ ngữ, ý chính và thông tin cụ thể sẽ xuất hiện trong bài nghe, giúp tập trung và nắm bắt các thông tin quan trọng tốt hơn.

Bạn có thể mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh này thông qua việc đọc sách, báo chí và tài liệu liên quan đến các chủ đề tiếng Anh đa dạng.

Bí quyết chinh phục PTE 90 trong lần thi đầu Cô Trang (Trung tâm PTE Helper) chia sẻ bí quyết chinh phục PTE 90.

Thế Đan