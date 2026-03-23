Chuyên gia gợi ý mẹo đạt 7.0 IELTS Writing, Speaking

Đặt mình vào vị trí của người khác khi bí ý tưởng, dùng cấu trúc bài "nhàm chán" hay áp dụng mô hình TREE,... là cách thực dụng để thí sinh đạt 7.0 IELTS Viết và Nói, theo các chuyên gia.

Tại ngày hội IELTS chiều 22/3 tại Hà Nội, các chuyên gia của Hội đồng Anh (British Council) đã chia sẻ với hơn 500 thí sinh lộ trình cải thiện hai kỹ năng: Writing (Viết) và Speaking (Nói).

Với phần Writing, ông Andy Milner, Quản lý học thuật Hội đồng Anh, nhận định sự khác biệt giữa band 7 và các nhóm thấp hơn nằm ở tính logic và độ hoàn thiện của lập luận. Sai lầm phổ biến của thí sinh là bắt tay vào viết ngay sau khi đọc đề.

"Thí sinh cần tối thiểu 5 phút để phân tích câu hỏi, lọc ý tưởng và sắp xếp thứ tự trình bày. Chuẩn bị càng kỹ, tốc độ viết càng nhanh và bạn sẽ có thêm thời gian để trau chuốt từ vựng, ngữ pháp", ông Milner nhấn mạnh.

Với bài Task 2 (Nghị luận xã hội), khó khăn của thí sinh trẻ là thiếu trải nghiệm dẫn đến bí ý tưởng. Ông Milner gợi ý liên hệ tới một người quen trong đời thực, như bạn bè, họ hàng,... để nảy ra ý từ hoàn cảnh, câu chuyện của những người này.

Với bài Task 1 (Mô tả biểu đồ), chỉ yêu cầu tóm tắt số liệu có sẵn. ông Milner lưu ý thí sinh tránh tự đưa ra lời giải thích hoặc nhận xét cá nhân về số liệu. Cùng đó, họ cần nắm rõ các từ vựng mô tả bảng biểu, con số và viết theo một cấu trúc đơn giản.

"Hãy dùng một mẫu bài "nhàm chán" nhưng đủ để đạt yêu cầu của đề bài", ông nói, bổ sung thêm rằng trong khi Task 2 không được thiếu phần kết luận (conclusion), thì Task 1 bắt buộc có phần tổng quan (overview).

Thí sinh trải nghiệm thi thử cùng chuyên gia tại Ngày hội IELTS. Ảnh: British Council

Bài Speaking gồm ba phần: Part 1 (giới thiệu bản thân), Part 2 (trình bày về một chủ đề cho sẵn) và Part 3 (thảo luận).

Andy Diaa, chuyên gia IELTS của Hội đồng Anh tin chìa khóa nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng - nắm vững các tiêu chí chấm điểm, xây bộ từ vựng và luyện trả lời chi tiết.

Cụ thể, có hai cách để xây vốn từ: theo chủ đề (ví dụ giao thông, đất đai,...) và theo collocation - các cặp từ thường đi với nhau (ví dụ từ "set" thường xuất hiện trong các cụm "set up", "set a goal", "set an alarm"),... Thí sinh cần ứng dụng chúng khi kể lại câu chuyện của mình để ghi nhớ tốt hơn.

Với Part 2, trong một phút chuẩn bị, anh Andy Diaa gợi ý thí sinh viết ra ít nhất hai từ khóa cho mỗi gợi ý trong đề, rồi sử dụng các câu hỏi 5Ws + 1H (who, what, where, when, why và how) để mở rộng.

Anh nhìn nhận Part 3 có cách xử lý tương đồng với Task 2 của bài Viết. Từ khóa cần nhớ để trả lời mạch lạc là TREE (cái cây), trong đó T tương ứng Topic (luận điểm chính), R là Reasoning (lý do), theo sau là Evidence (bằng chứng) hoặc/và Example (ví dụ).

Khi luyện tập, thí sinh nếu bị bí ý tưởng có thể áp dụng mẹo tương tự phần Viết - "đóng vai" một người trong hoàn cảnh được hỏi để nêu quan điểm.

IELTS là bài thi tiếng Anh phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bản xứ. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng nghe, đọc, viết, nói của thí sinh trên thang 9 điểm.

Hiện, chứng chỉ IELTS được nhiều trường đại học tại Việt Nam sử dụng trong tuyển sinh. Thí sinh có chứng chỉ này được cộng tối đa 1,5 điểm, quy đổi theo tối thiểu 5 mức chênh lệch, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

