Bí quyết ăn uống giúp Tom Cruise phong độ ở tuổi 60

MỹKhông tiêu thụ đồ chiên rán, đường, cắt giảm carb, ăn vặt lành mạnh là những bí quyết giúp tài tử Tom Cruise được mệnh danh "người không tuổi" ở Hollywood.

Cao 1,7 m và nặng khoảng 68 kg, Tom Cruise hầu như không già đi kể từ bộ phim Top Gun vào năm 1986. Nam tài tử không chỉ trẻ trung, phong độ ở tuổi ngoài 60 mà còn giữ được vóc dáng khá cân đối nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc ăn uống.

Không ăn thực phẩm chiên

Theo Men's Health, Tom Cruise thích ăn các loại thực phẩm được chế biến ở nhiệt độ thấp. Anh cho rằng thực phẩm chế biến ở nhiệt độ cao có thể gây viêm mô mãn tính và tăng tốc độ lão hóa. Vậy nên sẽ không có các món chiên trong chế độ ăn của ngôi sao này.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một trong những thói quen ăn uống tốt nhất cho người trên 50 tuổi là ăn thực phẩm chống viêm như cá hồi, sô cô la đen, yến mạch, quả việt quất, gừng, củ cải đường, bông cải xanh, dầu ô liu, cà chua và rau bina.

Cắt giảm Carb

Carb cung cấp glucose cho cơ thể, được chuyển đổi thành năng lượng để hỗ trợ các cơ quan và hoạt động thể chất. Carb có trong nhiều loại thực phẩm, gồm các nguồn carb lành mạnh như ngũ cốc nguyên hạt, rau, trái cây, đậu chưa qua chế biến; các nguồn carb không lành mạnh có thể kể đến như bánh mì trắng, bánh ngọt, nước ngọt và các thực phẩm chế biến hoặc tinh chế cao khác.

Tom Cruise từng chia sẻ công thức mì Ý Carbonara, tự gọi mình là "Vua của Carbonara". Tuy nhiên theo thời gian, chế độ ăn của nam tài tử đã thay đổi khi cắt giảm carb trong bữa ăn hằng ngày.

Tiến sĩ Paul Clayton, một nhà khoa học dinh dưỡng, cho rằng các loại carb có chỉ số đường huyết cao như bánh mì tròn, bánh quy, mì ống và ngũ cốc có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa bằng cách tạo ra insulin, một loại hormone gây lão hóa.

Tom Cruise nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự tại LHP Cannes 2022. Ảnh: AFP

Ăn vặt lành mạnh

Với lịch trình bận rộn, Tom Cruise vẫn tràn đầy năng lượng khi bổ sung nhiều món ăn vặt trong ngày. Tuy nhiên, nam diễn viên sẽ ưu tiên chọn các món ăn vặt tốt cho sức khỏe như quả việt quất sấy khô và các loại hạt khác, bởi chúng có giá trị dinh dưỡng cao, giúp bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất.

Tránh thực phẩm nhiều đường

Đường là điều cấm kỵ đối với Tom Cruise, đặc biệt vào thời điểm nam diễn viên có một bộ phim sắp ra mắt. Các báo cáo của trang Eat this not that chỉ ra rằng đường có thể tăng tốc độ lão hóa bằng cách gây viêm và làm hỏng collagen, elastin. Tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm cho làn da của bạn trông già hơn.

Tom Cruise sinh năm 1962 tại Mỹ, diễn xuất từ thập niên 1980. Tài tử ghi dấu ấn với các phim Top Gun, Nhiệm vụ bất khả thi, The Mummy, Jack Reacher 2: Never Go Back, The Last Samurai, Edge of Tomorrow... Anh là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất thế giới và là một trong những ngôi sao có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

Mỹ Ý (Theo Eatthis, Men's Health)